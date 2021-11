In dem Jahr, in dem Ai Weiwei geboren wurde, entfesselte Mao Zedong eine Kampagne gegen die sogenannten Rechtsabweichler, Intellektuelle, die die Regierung kritisiert hatten. Rund 550.000 Menschen wurden im Lauf der Jahre in unwirtliche Gegenden am Rand Chinas verbannt, nur etwa 100.000 überlebten Mangelernährung, harte Arbeit und Erniedrigung. Ai Weiweis Vater, der bedeutende Dichter Ai Qing, persönlich mit Mao bekannt, war einer von ihnen. „Der Strudel, der meinen Vater verschlang, stellte auch mein Leben auf den Kopf, indem er einen Makel auf mir zurückließ, den ich bis heute mit mir herumtrage“, schreibt Ai Weiwei in seiner Autobiografie „1000 Jahre Freud und Leid“, die in vielerlei Hinsicht ein Vaterbuch ist. Durch seinen ruhigen Ton unterscheidet es sich von manch polternder Äußerung in den vergangenen Jahren.