Aller Anfang ist grün: Die Utopie Kulturforum Berlin bekommt Chlorophyll

Es geht los. Das Projekt „Baumschule“ der Kultur-Anrainer des versteinerten Stadtplatzes an der Potsdamer Straße beginnt nachhaltig zu wachsen.

„Nehm‘ Se jrün. Det hebt“? Was für ein herrlich kodderiger altberliner Spruch für die Farbe der Hoffnung. Und wie „det hebt, det Jrüne“! Gleich rechts unterhalb der Freiluftgaststätte „Estrade“ auf der Piazzetta des Kulturforums zwischen Tiergarten und Potsdamer Platz wertet es die seit Jahrzehnten als öde gescholtene versteinerte Gegend fotosynthetisch auf.

Da wächst auf einmal ein ganzes Baumwäldchen, 21 halbwegs hitzeresistente Arten wie Blasenesche und Silberweide, Buche und Amur-Ahorn, Robinie und Geweihbaum, Herzblatt-Erle, Ulme und Stinkesche, in deren schwersüßen Blüten sich die Bienen drängen, Trauerweide, Walnuss, Schnurbaum, die dreidornige Gleditschie, Zitterpappel, Taubenkirsche, Mehlbeere und andere.

Sie sind alle gekommen an diesem Juli-Wochenende, die Anrainer des seit den 1960er Jahren bis 1998 entstandenen Kulturforums, die SMB-Museumsleute, die Bibliotheksleute, die Musikleute der Philharmonie, die Kirchenleute von St. Matthäus, dessen Pfarrer Hannes Langbein schon seit Jahren Initiator der „Utopie Kulturforum“ ist. Auch die Geldgeber des Projekts aus Bundes- und Landespolitik (es gibt insgesamt eine Million Euro Förderung ) sind da. Und dann stellen die Landschaftsarchitekten vom Atelier Le Balto, die all die Bäumchen aus der Baumschule Loberg pflanzten und noch pflanzen werden, das grüne Projekt vor.

„Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Auf der steinernen Piazetta wird's grün Sebastian Grapentin/atelier le b

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die beiden Le-Balto-Akteure Véronique Fauceur und Marc Pouzol sprechen über ihre Arbeit mit charmant französischem Akzent, kennen jeden Baum mit seinem Namen und seinem Wesen. Sie sind gemeinsam mit dem Nationalgalerie-Direktor Klaus Biesenbach die künstlerischen Köpfe des Unterfangens „grüne Inseln“ im weitgehend ungeliebten Steinambiente. Und die Referenz an Joseph Beuys'„7000 Eichen“-Aktion zur Documenta 7 in Kassel ist nicht weit hergeholt, das Motto: „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ . Den Le-Balto-Ideen und deren Realisierung sind schon der grüne „Archipel“- Hofgarten der Kunst-Werke Auguststraße – sowie der „Jüdische Garten“ in den Marzahner „Gärten der Welt“ zu verdanken. Dafür bekamen die Landschaftsgestalter letztes Jahr den Kunstpreis Berlin.

Bereits achtzig Bäumchen hat die „Baumschule Kulturforum“ aufgestellt. Sie werden von Véronique Fauceur, Biesenbach und Langbein vorgestellt, als wären Ahorn, Buche, Esche & Co die Darsteller einer Stadtgrün-Aufführung. Noch sind ihre Stämme, Äste, Zweige, das Blattwerk jugendlich zart. Sie brauchen Hege, Pflege und dieser Tage viel Wasser. Und doch spenden sie bereits Schatten über Holzbänken. Kletterpflanzen winden sich hoch an den Stangen einer Pergola.

Die Versiegelung wird allmählich aufgebrochen

200 Bäume sollen es bis September werden, auch auf dem Scharoun-Platz und dem Rasenrondell vor St. Matthäus, wo eine 150-jährige Platane steht. Deren Schatten hatten, wie Biesenbach erzählt, schon nach 1910 der Kunsthändler Paul Cassirer und seine Herzensdame Tilla Durieux genießen können, denn dort stand einst ihr Haus, von dem eine Fliegerbombe 1945 nicht übrig ließ. Vorerst haben die Wurzeln der jungen Bäume noch Platz in großen schwarzen Kübeln. Später sollen sie erwachsen werden in der Erde des Kulturforums, wofür dessen 1000 Quadratmeter steinerne Versiegelung – in heutigen Zeiten der Klimakrise geradezu sträflich – allmählich aufgebrochen wird. Es solle ein Stadtplatz (eine Piazza, die den Namen auch verdient), entstehen, an dem man sich gern aufhält und verabredet, wo man Kunst erlebt, Filme guckt, Musik hört, auf jeden Fall Leute trifft, die miteinander reden wollen, über Kunst, Gott und die Welt und gerade auch über die Zukunft Berlins.

Trotz Klimawandel, Krisen und entfernten Kriegen werden sich in zwei, drei Jahren die Bäume überm Kulturforum ausbreiten. Da, wo Steinplatten Platz machen müssen für Pflanzenerde. Es grünt so grün, zwischen Philharmonie, der Baustelle des Museums des 20. Jahrhunderts, der vom Schinkel-Schüler August Stüler erbauten Kirche St. Matthäus und den hellen Klinkerfassaden der die Stufen-Piazza begrenzenden Häuser der Staatlichen Museen. Über die Sigismund-Straße herüber winkt die Neue Nationalgalerie, der Mies van der Rohe schon 1968 einen Skulpturengarten anlegte, mit dem ganzen Haus 2021 rekonstruiert, neu bepflanzt und endlich wieder Ort für Konzerte an Sommerabenden.

Nationalgalerie-Direktor Klaus Biesenbach und Dagmar Korbacher, Direktorin des Kupferstichkabinetts, pflanzen für die „Baumschule Kulturforum“ eine Weinpflanze. dpa

Es ist Zeit, endlich Schluss zu machen mit dem schlechten Ruf des Kulturforums als „städtebauliches Negativ-Beispiel“. Aus dem Nachkriegsschmerz geboren und als zukunftsgläubig autogerechte, monofunktionale Kulturstadt im Schatten der Berliner Mauer geplant. Auf dem Kulturforum hat sich der „Fortschritt“ gewissermaßen materialisiert: Auf den Ruinen des alten Tiergartenviertels wuchsen die „Tempel der Moderne“: Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie, Hans Scharouns Philharmonie und die Staatsbibliothek, später Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, Kunstgewerbemuseum und Kunstbibliothek. Imposante Bauten, die sich freilich nie so recht zueinander, geschweige denn in ein stadträumliches Ganzes fügen wollten. Mittendrin St. Matthäus. Als Erinnerung an eine verschwundene Stadt: Das Künstlerviertel mit seinen Salons, Galerien und Vergnügungslokalen, Ursprungsort der Berliner Moderne.

Größenwahn „Germania“

Über Jahrzehnte wurde das geschichtsträchtige Gelände als unvollendete Brache ohne Identität und Aufenthaltsqualität wahrgenommen. Ein Nicht-Ort. Die Ablehnung galt einem historischen, einst von Künstlern und Geistesgrößen, auch jüdischen, bewohnten Bürgern, von Deportation, Flucht und Vertreibung geprägten Kulturquartier, das eigentlich als grüne Verlängerung des Tiergartens gedacht war. Wären da nicht die NS-Diktatur mit ihren größenwahnsinnigen „Welthauptstadt Germania“-Plänen, dann der das Quartier zerbombende Zweite Weltkrieg und als dessen fatale Folge die deutsche Teilung gewesen.

Die Fragmente des 20. Jahrhunderts lassen sich nicht wieder zusammenpuzzeln. Aber, davon sind alle die Initiatoren eines anderen, liebenswerten Kulturforums überzeugt, sie lassen sich in ein Reibungsverhältnis bringen und aus ihrer Energie schöpfen. Die Planungen für das Museum des 20. Jahrhunderts, die das Architekturbüro Herzog de Meuron im Hinblick auf Klima und Nachhaltigkeit zu verändern hatte, sorgten zudem für den erfreulichen Nebeneffekt, das Areal endlich grüner, damit lebenswerter zu verwandeln.

Viele Architekturentwürfe zur Weiterentwicklung wurden in die Schubladen gesperrt. Das miese Image konnte bislang leider auch nicht mildern, dass die umliegenden Staatlichen Museen zum Teil einen Garten und die Kunstkirche St. Matthäus eine kleine grüne Oase vor der Pforte haben, denn diese Fleckchen können kaum gemeinsam und schon gar nicht nach den Schließzeiten der Häuser genutzt werden. Der Gesamteindruck ist längst zum Klischee erstarrt. Als fast schattenlos erweist sich die Grammatik von Stein, Stein und nochmals Stein. Doch die immer heißeren Sommer werden wie von selbst zu Auftraggebern für Künstler, die ihre gestalterische Kreativität in der Pflanzkunst ausleben.

Le Balto mit seinen vielen Baumkübeln verbreiten einen ansteckenden Enthusiasmus, das spürte und sah man bei diesem Ortstermin mit Baumpflanzaktion in den Gesichtern aller, die zum Kulturforum gekommen waren. So auch die Leute von Berlin Grün, die in zwei, drei Jahren die städtische Pflege übernehmen werden.

Marc Pouzol, in khakifarbener Le-Balto-Gärtnerkluft, erzählt zum Schluss, wie anziehend die Bauminsel um die Pergola schon für zahllose gefiederte „Berliner“ sei: „Spätabends sitzen die Vögel auf den neuen Bäumchen, halten Versammlung und geben Konzerte.“ Für ihn sind es die Vorboten der Stadtgesellschaft, auf die das ergrünende Kulturforum noch wartet.