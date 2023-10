Seit ihrer Erfindung Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Franzosen Niépce und Daguerre dient die Fotografie der Wahrheit und der Lüge zugleich. Bestimmten in früheren Epochen Malerei und Skulptur die Schönheitsideale der menschlichen Spezies, so ist es heutzutage vor allem die Fotografie mit all ihren technischen Raffinessen. Sie führt der modernen Gesellschaft vor Augen, was im Grunde mit allen Mitteln die ewige Jugend und Attraktivität fixiert.