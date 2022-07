Was sich da an der Galeriewand reiht und sozusagen für uns Besucher auf Spalier „hängt“ statt steht, sind so ganz andere „Porträtkopfe“, als man sie traditionell aus der Kunst der Skulptur kennt. Es sind Leute in scharfem Profil, aus hart gebranntem, farbigem Ton: Frauen, Männer, denen die Berliner Bildhauerin Katharina Gerold irgendwann und irgendwie begegnet ist: Junge, Ältere, anonyme Typen, markante Charaktere, die ihre Rollen spielen. Oder die ihr Geheimnis verbergen hinter entschlossenen, abwesenden oder in sich gekehrten Mienen. Von denen man nicht weiß, ob sie aus der Vergangenheit, der Gegenwart oder aus der Zukunft kommen. Das Asymmetrische beider Gesichtshälften bekommt durch die Profilform einen radikal verknappten, zugleich philosophischen Aspekt. Durch die Balance zwischen realem und abstraktem, archaischem und klassischem Habitus fordern diese fast scherenschnittartigen Typen auf, uns betrachtend zu fragen: Wer bist du? Sie fragen zurück: Und wer bist du? Und was denkst und tust du?

Da schaut Amanda Gorman von der Galeriewand, ein leuchtend gelbes Band im Haar. Die Welt kennt die schöne junge Frau seit dem 20. Januar 2021, als die afroamerikanische Lyrikerin und Aktivistin zur Amtseinführung von Präsident Joe Biden ihr Gedicht „The Hill We Climb“ vortrug, derweil Donald Trumps Mob versuchte, das Capitol zu stürmen. Auf Fotos sieht Amanda immer lieblicher aus als hier, aus braunem Ton geformt, mit diesem in die Ferne gerichteten Blick und dem kämpferisch entschlossenen Mund. Auf der anderen Seite des Kopfes wirkt alles weicher, mädchenhafter. Sie scheint zu träumen. Vielleicht davon, dass eines Tages wirklich alle Menschen Brüder sind, wie der charismatische schwarze amerikanische Bürgerrechtler und Theologe Martin Luther King es bis 1968 predigte, als ihn ein weißer Rassist im Memphis erschoss.

VG Bildkunst Bonn 2022/Katharina Gerold/Galerie Helle Coppi Profil „Amanda II“, 2021, Ton, Pigmente

Als das Gesicht Amanda Gormans die Medien füllte, kam Katharina Gerold in ihrem Berliner Atelier auf die Idee, die nach dem legendären Auftritt Vielfotografierte in einem Profilkopf zu verewigen – ihren Mut, Trotz, die Poesie der Dichterin nicht als traditionelle Plastik zu schaffen, sondern von zwei Seiten auszudrücken, von rechts und von links gesehen diesen Ausspruch zu betonen: „Ich bin die Tochter von schwarzen Schriftstellern, die von Freiheitskämpfern abstammen, die ihre Ketten durchbrochen und die Welt verändert haben. Sie rufen mich!“

Warum arbeitet Katharina Gerold, die aus Thüringen stammt und an der Dresdner Kunsthochschule Architektur studierte, Häuser baute, ehe sie in die freie Kunst ging, ausgerechnet mit solcher Vorliebe mit dem Material Ton? Und warum so frappierend anders, so unkonventionell eigensinnig, gemessen an der klassischen Bildhauerkunst?

Sie überlegt eine Weile und antwortet dann: „Ton ist Erdstoff, ist Natur. Das fasziniert mich. Ton ist formbar, also plastisch. Er entsteht durch Erosion von Gestein, Felsen, ja ganzen Gebirgen, in Jahrmillionen. Abgetragen von Wetter, von Stürmen. Ton ist ein reisendes Material. Es wird transportiert von Steppenwinden, Gletschern und Flüssen und abgelagert an fernen Orten. Habe ich dieses feinste, weitgereiste Material in der Hand, erzählt es mir von Geschichte und Essenz. Es erzählt von der Seele der Erde.“ Sie wolle, setzt sie hinzu, aus diesem mineralreichen Erdstoff neue Geschichten formen und erzählen. Von Menschen, die sie kaum oder gar nicht kennt, und denen sie im Profil ihren Charakter und Typus gibt.

Und sie formt auf kleinen und großen, bis zu 80 Kilogramm schweren Tontafeln Gebilde der Natur. Diese hat sie, wie einst Adelbert von Chamisso, der Philosoph mit der Botanisiertrommel, auf der Suche nach ihren Motiven durchstreift. Katharina Gerold traf in den beiden Corona- Jahren die heimische Göttin Flora, ihre Wälder, Büsche, Wiesen, Felder. Das alles findet sich wieder auf ihren poetischen Tontafeln, ist dort zu Kunst-Zeichen geronnen. Da ist, wie gewachsen aus einer raffiniert partiell, gleichsam als Passepartout aufgetragenen farbigen Glasur, dieser in der Sommersonne rotgedörrte Löwenzahn.

Seine unteren Stängel retten ihr letztes Grün, wedeln um die versengten, am Rand gezähnten Blätter herum. Eine Performance vom Werden und Vergehen. Genauso wie die gleich große Zwillingstafel, eine Herbstszene, die müden, welken Blätter von Stauden oder Bäumen. Man denkt an die vom Klimawandel so bedrohten Ulmen. Oder an Buchenblätter, gelbrot; eins ist schon bis aufs Blattgerippe zerfasert. Der grüne Glasunterfang bildet so etwas wie einen Spiegelrahmen, in dem sich die vergehende Schönheit ein letztes Mal spiegelt. Man möchte Rainer Maria Rilkes „Herbsttag“ zitieren: „Herr: Es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. / Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren / und auf den Fluren lass die Winde los…“

VG Bildkunst Bonn 2022/Katharina Gerold/Galerie Helle Coppi „Was bleibt“, Ton, partiell Glasur, Pigmente, 2022. Größe 110 x 106

„Was bleibt“ taufte Katharina Gerold die zwei wandfüllenden und auch noch etliche kleinere Reliefs, eine Kunstform des Dazwischen seit uralten Zeiten – halb zweidimensionale Malerei, halb dreidimensionale Skulptur. In den Tafeln mit türkisfarbenem Glasur-Unterfang sieht man deutlich echte Zweige, Stängel, Blätter, Blütenfetzen, angeordnet und förmlich in den vormals nassen Ton gedrückt. Ein Prozess, der mal hart und sperrig, mal ganz zart verläuft, wie die Künstlerin es beschreibt. Dann bringt sie die partielle Glasur auf. Danach werden die Platten in der brandenburgischen Neuen Ziegelmanufaktur Glindow gebrannt und mit Farbpigmenten behandelt. Oft sind sie unregelmäßig geformt, weisen, Fundstücken gleich, gebrochene Kanten und Ecken, Risse und Spalten auf.

Martin Grade Pflanzen werden zu Fossilien in Ton: Katharina Gerold bei der Arbeit in der Ziegelmanufaktur Glindow

Die in Ton gebrannten Naturmotive sind nicht nur ein ästhetisches Ereignis, man betrachtet sie auch wie Fossilien. Als das, was bleibt, wenn sengende Hitze drüber geht, wenn die (Jahres-)Zeit abgelaufen ist. Wie die Erdzeitgeschichte, die auch ohne uns Menschen abläuft. Es sind Sinnbilder. Irgendwie auch Gedenktafeln – parallel zur Jahrmillionen alten Natur.

Galerie Helle Coppi, Auguststr. 83, Mi–Sa 13–18 Uhr bzw. nach Absprache. Tel: o30 2835 331, bis 25. August (Galerieferien vom 22. Juli bis 6. August)