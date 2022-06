Aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz kommt frohe Kunde. Die langwierige Personalaufstellung der Chefs in den Nationalgalerie-Häusern ist abgeschlossen. Als Letzten im Bunde erhob der SPK-Stiftungsrat unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Montagabend Ralph Gleis, den bisherigen Leiter der Alten Nationalgalerie, in den Stand des Direktors.

Schon seit Mai 2017 leitet der 48-jährige, aus Münster stammende Kunsthistoriker das imposante Haus auf der Museumsinsel mit großem Erfolg. Niemand wird mehr behaupten, auf der Kunst des 19. Jahrhunderts in den Sälen und Kabinetten des klassizistischen Stüler-Baus läge der Staub des Alten. Gleis kuratiert und organisiert seither – ganz im Sinne seines altvorderen, für die Moderne kämpfenden Amtsvorgängers Hugo von Tschudi (1851–1911) – nachgerade aufregende, sinnfällig mit unserer modernen Zeit verbundene Ausstellungen wie „Wanderlust“, „Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie“ oder die große Schau zum Belgischen Symbolismus.

Er ermöglichte virtuelle Erlebnisse der Bildwelt des Romantikers Caspar David Friedrich. Diese Publikumserfolge schlugen auch Brücken in die Gegenwart und nahmen gesellschaftliche Debatten auf. Besonders deutlich wird dies soeben auch in der aktuellen Ausstellung „Paul Gauguin – Why Are You Angry?“, in der es am Beispiel von Gauguins berühmten Tahiti-Bildern auch um die westlichen – kolonialen – Vorstellungen von „Exotik“ und „Erotik“ geht. Großen Anteil hatte Gleis auch an der Wiedereröffnung von Schinkels Friedrichswerderscher Kirche als Dependance für die Skulpturensammlung der Alten Nationalgalerie im Corona-Jahr.

Ny Carlsberg Glyptotek Ralph Gleis markante und Fragen auch nach dem deutschen dem Kolonialismus stellende Gauguin-Schau in der Alten Nationalgalerie, hier „Arearea no varua ino“ („Die Vergnügungen des Bösen Geistes“ / „The Amusement of the Evil Spirit“), 1894,

Nun gibt es künftig nicht mehr einen Direktor für alle Häuser, sondern mit Klaus Biesenbach (Neue Nationalgalerie), Sam Bardaouil und Till Fellrath (Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart) und Ralph Gleis (Alte Nationalgalerie) drei eigenständige und gleichberechtigte Direktionen, die im Verbund eng kooperieren.