Die Berlinische Galerie kaufte 15 Bildwerke von zehn in der Stadt lebenden Malerinnen und Malern an und zeigt sie nun erstmals unter dem Titel „Paint it all!“

Junge Berliner Malerei passt in keine Schublade: „Paint it all!“ zeigt, was geht

Das Privileg einer Sonderausstellungshalle, die im Landesmuseum bislang immer nur einem künstlerischen Solo vorbehalten war, haben jetzt mit „Paint it all!“ gleich zehn in Berlin lebende Künstlerinnen und Künstler. Die Gemeinschaftsschau zeigt indes keinen Kollektivismus, keinen Trend, weder in der Themenwahl, noch in der Stilistik, höchstens vielleicht bei den Materialien aus dem Künstlerbedarf. Junge Malerei in Berlin ist so divers, so eigenwillig wie die Stadt selbst.

Christine Streuli: „Warpainting“, 2018 (Ausschnitt). Christine Streuli/ Foto: Kai-An

Kuratorin Stefanie Heckmann sagt über die 15 Werke, die ihr Haus für die Sammlung sukzessive angekauft hat, man könne deutlich erkennen, dass Berlin eine internationale Kunststadt geworden sei. Es findet sich keine regionale Charakteristik , keine Referenz an den Berlin-Mythos von Subkultur versus einer kanonisierten Berliner Maltradition und auch nicht an einen der hiesigen Großmeister der Kunstgeschichte aus Im- oder Expressionismus, Dada, Neuer Sachlichkeit oder Nachkriegssurrealismus. Es herrscht vielmehr ein „International Style“ auf all den Leinwänden und Tafeln, von denen etliche samt skulpturalen Elementen in den Hallenraum greifen.

Für Tatjana Doll sind Autos, Piktogramme, auch Comicfiguren: Motive. Sie bedient sich der Bildwelten der Alltags-und Subkultur, greift diese digital wie analog auf. Roh und direkt setzt sie ein gecrashtes Arztauto auf die Leinwand, macht es zum dystopischen Sinnbild einer immer rücksichtsloser werdenden Gesellschaft, die im deutschen Straßenverkehr ihre Werte verliert. Auf einem nächsten Gemälde bilden Lackfarbenlachen mit aggressivem Glanz Pfützen, Blasen und Trübungen.

Zora Mann ist Britin, sieht ihr Werk, in das man förmlich hineingehen könnte, als eine Art Selbstbildnis. „The Daughter of the Easter Egg“ besteht aus mehreren Gemälden, einem Perlenvorhang; dahinter ein tempelartiger Raum. Und da liegt ein kleines Buch, sie hat ihre Geschichte hineingeschrieben: über ihre Psychose, ausgelöst durch eine schwere Lebenskrise. Die junge Künstlerin, die vormals Chanel-Model war, rückt uns eine geradezu magisch wirkende Rosette in den Blickpunkt. Unverwandt auf uns gerichtete Augen und auch der Vorhang und die Stoffkissen greifen diese Augenform auf. Zora Mann geht zurück in Folklore und Religion ihrer Vorfahren, will so an das „Auge der Fatima“ erinnern, das im islamischen Volksglauben ungute Geister und den bösen Blick abwehren soll. In der Türkei, in arabischen Ländern und auch in Zypern und Griechenland werden solche (blauen) Augen als Amulette getragen.

Die Schweizerin Christine Streuli greift das aus dem Militär kommende, in der Jungendmode beliebte Camouflage-Motiv auf. Die grellbunten Farben ihres „Warpainting“-Bildes überzog sie noch mit einer heftig gestischen Schicht Action-Painting, als hätte die große amerikanische Malerin Helen Frankenthaler ihr das utopische Stichwort gegeben, man könne so der Welt den Krieg für immer austreiben.

Der aus Görlitz stammende Olaf Holzapfel ist nachgerade ein Minimalist. Mit klassischen Mitteln der Malerei organisiert er den Bildraum völlig neu; ohne zentralperspektivische Bildtiefe entsteht ein dezentraler, flächiger Raum aus mehreren Bildteilen, die einem ganz eigenen Verhältnis von Fläche und Räumlichkeit folgen.

„The Daughter of the Easter Egg“ nennt Zora Mann ihr monumentales Gemälde mit den „Augen der Fatima“. Berlinische Galerie

Geradezu packend ist das Malerei/Skulpturen-Arrangement des süddeutschen Wahlberliners Peter Stauss. Seine auf eine riesige Holzplatte gemalte „Dutch Master (Mumie)“ setzt sich mit einem alten holländischen Meister des „Goldenen Zeitalters“ auseinander. Die Figur mit dem breitkrempigem Hut ist, wie die kleine, fast als Echo wirkende Bronze auf einem Podest davor, unverkennbar: Frans Hals. Stauss hat die barocke Gestalt halb figurativ, halb abstrakt fragmentiert. An einer Stelle drückt sie auf der Malplatte eine Zigarette aus, Frans Hals anno 2022 – ein Vandalen-Akt von der Hand des Alten Meisters.

Das Fazit: Diese Bildwerke hätten also auch in New York oder sonst wo gemalt werden können? An Orten, wo das seit Jahrhunderten von Brüchen geprägte Genre Malerei seit fast 80 Jahren ebenso in Frage gestellt, zigmal für tot erklärt wurde, aber immer wieder Urständ feierte. Was man den diversen Arbeiten als Gemeinsamkeit ansieht, ist die große Lust am Malen, an der Freiheit von all den seit Beginn der Moderne auch in Berlin verbissen miteinander um die Hoheit oder die „einzig reine Lehre“ kämpfenden „Ismen“, früher und auch vor, während und nach der Mauerzeit. Nun endlich regiert wohltuend die Freiheit der Formen, Inhalte, Stile, des Umgangs mit Themen und Material. Diese zehn Malerinnen und Maler verweigern sich den alten kunstideologischen Schubladen West und Ost. Malerei ist Malerei. Egal ob gegenständlich, figürlich oder abstrakt.

Paint it all! Berlinische Galerie. Alte Jakobstr. 124–128, bis 26. Februar 2023, Mi–Mo 10–18 Uhr