Aus den beachtlichen Versuchen von Politikern und Kulturmanagern, nach dem Antisemitismus-Eklat das abwiegelnde Geschwätz von gestern vergessen zu machen, sticht eine Stellungnahme von Angela Dorn heraus. Die grüne hessische Kunst- und Wissenschaftsministerin glaubt zu wissen, wie es zu den Verheerungen auf der Kasseler Kunstschau kommen konnte. Die Verantwortung für die gezeigte Kunst liege in erster Linie bei der künstlerischen Leitung, sagte Dorn der Deutschen Presse-Agentur. Dass diese von der Findungskommission diesmal einem Kollektiv übertragen wurde, habe offenbar dazu geführt, „dass die Sorgfalt und die Verantwortung des Kuratierens gelitten haben“.

Kurz vor Beginn der Documenta hatte Dorn die Entscheidung, die künstlerische Leitung der Documenta an ein indonesisches Kollektiv zu vergeben, noch vehement verteidigt. „Durch Ruangrupa bekommen wir einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Zeit geschenkt“, hatte Dorn der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) gesagt. Über Antisemitismus, fügte sie hinzu, brauche es einen echten Dialog und Verständigung. Ach.

Ein paar Meilenstiefelschritte weiter ist da der berühmte Kunstprofessor Bazon Brock. Der 81-Jährige hat die Documenta seit 1968 in verschiedenen Rollen begleitet. Brock gilt als bedeutender Vertreter der Fluxus-Bewegung, weithin bekannt geworden ist er mit seinen auf der Documenta 4 begründeten Bürger- und Besucherschulen, die er auch als Action-Teaching bezeichnet hat.

Autorschaft wird abgeschafft

In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk kam Bazon Brock schnell zur Sache. Die diesjährige Documenta zeige triumphal, was gegenwärtig in der Welt der Fall ist. In allen totalitären Regimen von Putin, Erdogan bis Xi Jinping, so führte Bazon Brock aus, werde die Front des Kulturalismus gestärkt, und längst werde auch im Westen nur noch das Kollektiv der Kulturen anerkannt. Jede Autorität der Autorschaft, die einmal das Prinzip der westlichen Intellektualität war, werde ein für alle Mal liquidiert. „Die jetzige Documenta ist nichts anderes als eine Versammlung solch kulturalistischer Formen.“

Die Sensation des europäischen Entdeckermuts der Kunst und Wissenschaft habe einmal in der Anerkennung dessen bestanden, dass es nicht nur kulturelle Legitimation durch Kollektivbeschlüsse gibt, sondern Autorität durch die Autorschaft, durch die Fähigkeit eines einzelnen Menschen, hinter dem weder Macht noch Geld stehe, Welterkenntnis zu eröffnen. Das werde unter dem Schafstallgeblöke der kulturellen Identitäten gerade beerdigt.

Auf die Frage des Redakteurs Michael Kohler, ob also die aktuelle Documenta die schlechteste sei, die er je gesehen habe, widersprach er heftig. „Es ist die bedeutendste, die es je gegeben hat, weil sie die augenblickliche Weltlage abbildet. Sie ist zugleich die gefährlichste und folgenreichste. Jetzt kann man nicht mehr davon absehen, Stellung zu beziehen.“ Man müsse sich nun entscheiden, ob man zu den Kulturalisten gehört oder nicht: „Wir entsprechen mit dieser Documenta der Weltlage mit ihrer zunehmenden Präsenz totalitärer Regime.“

War das noch Analyse oder bereits eine Wutrede? Bazon Brock schließt mit der Bemerkung: „Die Leute haben im Namen der Kunstfreiheit die Kunst liquidiert.“