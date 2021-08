Am Sonntagspätnachmittag rief die Biennale-Organisation im Büro von Raumlabor in Berlin-Kreuzberg an. Man solle doch bitte nach Venedig zur Auszeichnungszeremonie kommen. Wann? Sofort, man solle sich sofort auf den Weg machen. Warum? Das wurde nicht mitgeteilt. Aber als dann am Montagnachmittag von der Jury aufgerufen wurde: Goldener Löwe an das Raumlabor aus Deutschland, da war die Sensation perfekt.

Markus Bader, eines der vielen Mitglieder des Büros, klang noch am Dienstagmittag am Telefon in Venedig sehr überrascht und war wie sein Team deutlich in Höchststimmung. Zwar hat sich Raumlabor in Venedig längst einen Namen gemacht und war schon an fünf vorhergehenden Architekturbiennalen beteiligt. Und auch der jetzige Beitrag, der bis November in der endlos langen Cordelliere-Halle des Arsenale zu sehen ist, wurde in vielen Rezensionen herausgehoben. Beachtung fanden die luftigen Gerüstinstallationen im Regenüberlaufbecken des Flughafens Tempelhof mit ihren kleinen Gewächshäusern, Diskussionspodien und ökologischen Versuchsanlagen; das Konzept für eine Umnutzung des einstigen Hauses der Statistik am Alexanderplatz als Kunst- und Kulturzentrum gelten international als Beispiele einer neuen, nicht auf Starkult, Großprojekte oder Material- und Energieverbrauch angelegten Baukultur.