Abermals sorgte die Turner-Preis-Verleihung – in der Nacht zu Donnerstag in der Herbert Art Gallery in Coventry verliehen – für eine Sensation. Protest wird Kunst. Die Belfaster Aktivistengruppe Array Collective, die mit ihren Aktionen unermüdlich auf die noch immer angespannte politische Situation Nordirlands hinweist, an die mörderischen Glaubenskriege zwischen Protestanten und Katholiken und die alltäglich spürbaren Verwerfungen im Gemeinwesen erinnert und gegen die gesetzliche Diskriminierung der Queer-Community und das Abtreibungsverbot kämpft, bekam den Turner-Preis.