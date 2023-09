Berlin Art Week: „Flyer“– die neuen, „fliegenden“ Bilder des Leipziger Malers David Schnell

Alles fliegt. Unaufhaltbar in unaufhörlicher Geschwindigkeit und Destabilisierung. Nichts auf David Schnells neuen Bildern lässt sich verorten. Fast setzt beim intensiven Betrachten meine Zeit-Wahrnehmung aus. Keine Form hat Halt. Keine Hauswand sitzt fest auf der anderen. Von oben regnet es blaue Puzzlefetzen. Und Glut. Oder sind es Bäume im feuerroten Herbstlaub? Auf dem Wasser tanzen Schatten. Die wie brennende, flirrende Gewalt verheißt nichts Gutes. Gleißendes Licht dringt überall durch, wenn die Kulissen der Zivilisation zerbersten.

In dieser giftig bunten, schön-grässlichen Apokalypse der neuen Bilder des Leipzigers finden sich noch farbige, auch formale Anklänge an seine begehrten Gemälde der letzten 20 Jahre, Zeugnisse des wachsenden Erfolgs als Maler aus der um das Jahr 2000 herum in der Kunstwelt für Furore sorgenden und zugleich umstrittenen „New Leipzig School“. Es waren Malereistudenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst, die sich um den charismatischen Lehrer und Maler Arno Rink gruppiert hatten. Sie drückten sich stilistisch zumeist in einer Kombination aus figürlichen und abstrakten Elementen aus – ohne die typischen inhaltlichen Bildbotschaften der „Alten Leipziger Schule“ zu DDR-Zeiten, zu der einst Tübke, Mattheuer und Heisig zählten.

Die „jungen“, die „neuen“ Leipziger malten im wiedervereinten Deutschland Stimmungsbilder, die eine melancholische Gelassenheit zeigen. Eine manifeste Künstlergruppe waren sie nie, sondern es war ein zeitweiliges Label. Es gab damals eine Parallele zu den Londoner Young British Artists. Diese „Neue Leipziger Schule“ vertrat damals der Eigen+Art Galerist Judy Lybke, national wie international. Längst gehen die Protagonisten ihre eigenen Kunstwege. Zur Galerie Eigen+ Art gehören sie noch immer – wie zu einer Familie: Neo Rauch, Tim Eitel, Uwe Kowski, Titus Schade … Und eben David Schnell.

Noch immer wird David Schnell als „Wossi“ geneckt

Geboren 1971, zog er 1991 aus dem rheinischen Bergisch-Gladbach ausgerechnet nach Leipzig, um zu studieren. Noch immer wird er geneckt als „Wossi“, er sei „rübergemacht“, während andere damals lieber „nübergemacht“ seien. In den Westen. Schnell kann sich nicht mehr vorstellen, woanders zu leben als in Leipzig: Er wurde Meisterschüler von Arno Rink, machte immer auch Musik. 2009 gestaltete er das „Friedensfenster“ der Thomaskirche, 2016 kam ein Auftrag aus der Heimat – für die Kirchenfenster der Kölner Christuskirche. Und er engagiert sich seit Jahren – auch mit privatem Geld zusammen mit Kollegen – für Kulturprojekte für Jugendliche in sächsischen Kleinstädten und gegen die dortige Erstarkung der Rechten.

David Schnell: „Flyer“, 2023, Öl auf Leinwand, 270 × 200 cm VG Bildkunst Bonn/Eigen+ Art/Uwe Walter

Was er in den vergangenen Monaten in seinem Atelier in der Alten Handelsschule der Messestadt Leipzig gemalt hat, wirft alles von seinen Fans und Sammlern Gewohnte und auch Geliebte ziemlich um. Er mutet ihnen zu, sie müssten seine Bilder nun anders sehen. Der strenge Sog mitten in die strahlende, prismatisch zukunftsverheißende Welt hinein, die ausbalancierende Zentralperspektive wird abgelöst von Höllenstürzen. Die bei Sammlern begehrten kristallinen Splitterbilder um 2018, die hoffnungsvoll das Morgenlicht über der Großstadt ankündigten und bei deren Anblick man auch an Lyonel Feiningers prismatisch gebrochenen, sich überblendenden Architekturen erinnert war, sind verdrängt von dissonanten Perspektiven. Denn nun rammt Schnell das Bildgeschehen in etlichen Motiven, etwa in „Ankunft“, „Abschied“ oder „Flyer“ steil und schräg von oben nach unten. Er zwingt unseren Blick in eine Aufsicht, die paradoxerweise zugleich Untersicht ist.

Er malt, als überfliege er mit einer Kamera-Drohne Städte und ländliche Gegenden. Menschenleer, verlassen. Ist das die Observation der Maschinen, die hier einen Exodus aufzeichnen – metaphorisch vergleichbar mit dem Auszug aus Ägypten, der biblischen Erzählung von der Rettung der Israeliten aus der Sklaverei des Pharaos? Oder ist es der Blick von Walter Benjamins Engel der (europäischen) Geschichte von Kriegen und Frieden, vom Scheitern der Reformen und Revolutionen, im Sinne von „Ein Sturm weht vom Paradies her“. In dieser Malerei gehorchen nicht mehr die Gesetze von Raum und Zeit. Elemente werden fluide, Gegenstände büßen ihre Dichte und Schwerkraft ein, wandeln sich um. Je mehr sich unsere Augen den Oberflächen der bemalten Leinwand nähern, umso mehr entzieht sich das, was wir gerade noch als geometrisch organisiert wahrgenommen haben. Wir geraten in Häuserschluchten und enge Kammern und Schächte, sehen reflektierende Flächen und schwebende Platten über den kubistischen Bauten, den Dächern und über den Gewässern.

David Schnell: „Tower“, 2023, Öl auf Leinwand, 300 × 230 cm VG Bildkunst Bonn 2023/Eigen+ Art/ Uwe Walter

Schnells Leipziger Künstlerkollege und Wegbegleiter Bertram Haude befragt im Text zur Ausstellung die Bilder des Freundes, ohne Antworten hinzuzusetzen. Weil es keine gibt. Besser kann man es nicht formulieren, was diese neuen Bilder auslösen, als Haude es im Faltblatt zur Berliner Schau schreibt: „Als der berühmte Exodus aus Ägypten stattfand, aus dem Land, das reich, hochzivilisiert und wissenschaftlich in Bestform war, standen die Wohnungen wohl plötzlich ebenso verlassen, die Türen offen, die Gassen so still und die Flussufer, Anhöhen und Feldraine so menschenleer da wie auf David Schnells Bildern. Die Frage nach Parallelereignissen und Bildern, die nicht aus dem Fixierbad der handfesten Geschichte gezogen werden können, bedrängt mich fast jedes Mal, wenn ich in die Bildbühnen von David Schnell hineingerate. Der von mir bemühte Auszug aus Ägypten wird in der hebräischen Bibel als historisches Ereignis vermerkt, er ist jedoch mitnichten geschichtswissenschaftlich abgesichert (…) Einige Bilder von David Schnell aber sind für mich eine solche Aufzeichnung. Allerdings, ebenso wie die Erinnerungsfigur vom Exodus, ohne konkreten historischen Marker.“ „Ägypten“ sei eine Metapher im geistigen Sinn und ihre Bedeutung „der Mammon, die überschwängliche Fülle der materiellen Welt, die Goldwüste des Dämons, der uns durch irdischen Pomp und die Ankettung an ihn festsetzt. Eine üppige Stätte voller Fleischtöpfe und Paläste, auf das Trefflichste eingerichtet, mit elegantem Mobiliar, bemalten Wänden, poliertem Basalt und mystischen Maschinen. Die Tempel sind klarer Stein, die Fluchten und Anlagen wie Kristall, glitzernde Oden der Selbstgewissheit. Eine saturierte Zivilisation …“

David Schnell, Maler, Wahl-Leipziger seit 1991 Stefan Fischer

In den Gemälden „Tower“ und „Abschied“ begegnen uns dunkel-hell-blaue, von weißen und rosafarbenen Drei- und Vierecken markierte Dächer. Eine verstörte Ansammlung geometrischer (Haus)-Gebilde. Die „Grammatik“ dieser vom Licht gebrochenen Stadtlandschaft wirkt beunruhigend, verursacht von den Augen in die Magengegend Rumoren. Typisch für Schnell ist die räumliche Fiktion. Während der Maler in einzelnen Werken den weit in die Tiefe führenden Fluchtpunkt architektonischer Formen übersteigert, gehen in anderen Bildern geometrische „Bausteine“ und Natur ineinander über: Wie von einer gewaltigen Explosion zerrissen, splittert sich die Darstellung auf und verschränkt sich auf so komplexe wie faszinierende Weise. Schaut man nur lange genug auf Schnells Ölmalerei, wird einem klar, dass sich in seiner Stilistik die unmittelbare Wirklichkeit der Dinge auflöst. Dieser nachdenkliche Künstler nutzt diesen Effekt, um seine malerischen Ziele zu erreichen.



„Flyer“, Galerie Eigen+Art, Auguststr. 26, bis 28. Oktober, Di–Sa 11–18 Uhr