Aus dem „Land der Morgenstille“ Südkorea: Mondtöpfe, Brautbündel und eine „Schule der Dinge“

Inmitten dieser verstörenden Zeiten von Krieg und Terror in der Ukraine und im Heiligen Land geben zwei Berliner Kunstorte Raum für Besinnung, Entschleunigung in der Rastlosigkeit, für Poesie, ja Meditation.



Kimsooja und Lee Ufan kommen aus dem „Land der Morgenstille“, wie Südkorea in der Literatur genannt wird. Ein modernes Wirtschaftswunderland und zugleich Hüter der konfuzianischen Tradition, aber auch wachsam-besorgter Nachbar des vom Diktator Kim Jong-un und dessen Atommacht von der freien Welt abgeriegelten Nordkoreas.