Wieder einmal ist sie in Berlin, packt uns bei den Sinnen mit ihren Bildern, auf denen die Farben förmlich zu Samba-Rhythmen werden. Die Halle der Galerie Hetzler im einstigen Charlottenburger Postamt, dieser ausgesprochen coole White Cube in der gründerzeitlichen Klinkerarchitektur, wird zum Sambódromo. Und auch zu einer fiktiven Exkursion durch die exotische Natur des von Abholzung, also menschlicher Ressourcengier, bedrohten Regenwaldes am Amazonas.

Beatriz Milhazes, geboren 1960 in Rio de Janeiro, ist vertreten in den großen Kunstmuseen und Sammlungen und den Biennalen der Welt von Venedig bis Sydney und gefragt auch als Bühnenbildnerin. Im Oktober 2021, zwischen zwei Lockdowns in der düsteren Corona-Zeit, lud die Wiener Staatsoper die Malerin ein und zeigte deren riesiges und tröstlich schönes Bild „Pink Sunshine“ als den in diesem Hause traditionellen „Eisernen Vorhang“.

Für ihr jetziges Berliner Gastspiel reiste die Malerin mit zehn ausladenden Bildern über den Atlantik, mitten hinein in den mittlerweile eher grau-diesig kalten Berliner Herbst und damit zu ihrer nunmehr fünften hiesigen Schau in den vergangenen 20 Jahren. Abermals verschmilzt sie das Licht, die Wärme, die intensiven Farbklänge ihrer Heimat mit der europäischen Moderne. Damals hatte der Galerist Max Hetzler sie gerade für sein Programm entdeckt und eingeladen in die vergleichsweise kleinen Galerieräume in der Zimmerstraße am Checkpoint Charlie. Die Brasilianerin passt seither ideal ins Hetzler’sche Portfolio der ach wie oft schon totgesagten und wohl gerade deshalb umso üppiger blühenden Malerei.

„O desfile de leques I“ (Fan Parade I), 2023, Acryl/Leinwand Beatriz. Milhazes/Trevor Good/def image/Galerie Max Hetzler Berlin

Unverkennbar hat sie sich namhafte Paten gewählt, abstrakte Maler aus der Kunstgeschichte der Avantgarde wie Wassily Kandinsky, Piet Mondrian und Alexander Rodtschenko, vor allem Malerinnen wie die Orphistin Sonia Delaunay, die eine vom Kubismus ausgehende Variante der abstrakten Malerei, vor allem mit kosmischen Kreisgebilden in Simultan-Farb-Kontrasten, kultivierte. Alle diese Referenzen sind wichtig für ihre visuelle Verwandtschaft sowie für den transzendenten und intellektuellen Kontext. Rhythmus sei ein Ausdruck von Kultur, sagt sie und nennt als Bezugspunkt auch die abstrakte bis minimalistische Ornamentik der Britin Bridget Riley. Dann setzt Milhazes hinzu, ihre Kompositionen wollten die Betrachter an Orte in der Geschichte und zu Musik führen, der die Menschen einst lauschten. Das ermögliche vielleicht eine Erinnerung aus den jeweils eigenen Lebenserfahrungen.

„Paisagem em Desfile“ (Landschaft auf Parade) ist ein Plädoyer für das Leben, die Freude, die Liebe und Schönheit, gegen alles Destruktive, gegen die Armut im Land, die unter der Bolsonaro-Regierung noch mehr zerstörte Natur. Der von Kindheit an erlebte Karneval von Rio, der ihrem Atelier nahe Atlantische Ozean, der Botanische Garten und der Regenwald von Tijuca lieferten Inspiration. All das dient einer Malerei-Party mit dem Franzosen Henri Matisse, dem großen Farbzauberer der Moderne, „Vater“ des wilden, expressiven „Fauvismus“, mal abstrakt, mal figurativ. Seine Bildwelt dient ihr quasi als Stichwortgeber ihrer „chromatisch freien Geometrie“.

„Memórias Infantis II“ (Childhood memories II), 2023, Acryl/Leinwand Beatriz Milhazes/ Trevor Good/ def image//Galerie Max Hetzler Berlin

So bezeichnet sie selbst ihren Stil: Intuition, Emotion, Fantasie, Hoffnung. Ihre malerische Virtuosität verbindet sie allerdings mit einer Methode, die Matisse noch nicht gekannt hat: Es handelt sich um ein so akribisches wie komplexes Verfahren des „Monotransfers“. Diese kontrollierte Methode der Bildübertragung basiert auf einem erst seit Ende der 1980er-Jahre von Künstlern erprobten Experiment mit Acrylfarbe und Monotypie-Druck. Beatriz Milhazes malt ihre Motive zuerst auf transparente Plastikfolien, dann zieht sie diese Folien ab, überträgt die Motive sorgfältig auf Leinwand. Die immer wieder verwendeten Folien behalten Spuren, die im selben oder in späteren Werken erneut aufscheinen können. Für die Malerin ist das wie ein Palimpsest. So sei jede Malerei vom Fluss der Zeit geprägt, lautet dazu ihr philosophischer Kommentar. Zugleich wirkt alles sehr intensiv collageartig, bewegt, rhythmisch und der Bildgrund zuweilen wie ein Mosaik oder wie Stofftexturen.

Durch diese vermeintlichen Collagen, in denen die Künstlerin keine Trennung zwischen abstrakt oder figurativ macht, entsteht der Eindruck von Verflechtungen oder von verfließenden Linien und „vernähten“ Bildteilen, ähnlich dem Patchwork. Als wolle das besagen, dass alles mit allem zusammenhängt, in der Natur, in der Gesellschaft. Und sämtliches, was wir sehen – Spiralen, Kegel, Scheiben, Dreiecke, Rhomben, Rauten, Harlekinmuster, halbierte und ganze Farbkreise, Wellenkreise und Wellenlinien, wie im Bildraum trudelnde Blüten, Zebrastreifen-Blätter, Mandelaugen, Sterne und Ballons –, scheint der südamerikanischen Folklore und ebenso den poetischen Formen und der lebensbejahenden Farbenwelt der Klassischen Moderne entstiegen zu sein.

„O Arlequim“ (Harlekin), 2021/22, Acryl/Leinwand Beatriz Milhazes/ Trevor Good/def image/Galerie Hetzler

Auch Henri Matisse hatte seine Collagen in ähnlicher Schichtungstechnik gefertigt, diesen einzigartigen Eindruck einer glänzenden, hochbearbeiteten Oberfläche erweckt. Und doch gibt es in der leidenschaftlichen Farbfeier der Brasilianerin, ihren Hymnen auf die Lebensfreude winzige Unterbrechungen, ja leicht beunruhigende Störungen: kleine Absplitterungen und kaum sichtbare Risse.

Eine ganze Seitenwand der Galeriehalle, fast zwölfeinhalb Meter lang und dreieinhalb Meter hoch, hat Milhazes in warmen, weich-monochromen Grautönen bemalt, wie einen absichtlich alles Überschwängliche, Emotionale herabdimmenden und dennoch rhythmischen und fast spirituellen Gegensatz zu den farbkrachenden Bildern vis-à-vis. Irgendwie so, als habe es über dem exzessiven Karneval und dem ausgelassenen Strandleben an der Copacabana geschneit, oder als überziehe Dauernebel das tropische Treiben, das für Touristen ein Abbild des Paradieses bieten mag. Surreal, aber in Zeiten der globalen Klimakrise scheint ja alles möglich.

Paisagem em Desfile. Galerie Hetzler, Goethestraße 2/3, bis 28. Oktober, Di–Sa 11–18 Uhr