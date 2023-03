Nicht Abbilder, sondern Sinnbilder: Fotokunst von Marget Hoppe und Kurt Buchwald

Es gibt eine Menge Überraschendes in den Berliner Aufgeboten zum Europäischen Monat der Fotografie. Zum Beispiel die Beiträge „Mühle“ und „Stadtfahrt“ der Thüringerin Margret Hoppe und des Berliners Kurt Buchwald. Sie erzählen von Fotografie, die eine starke malerische Wirkung hat und zugleich wie eine Art zeitloser Zeitraffer ist.

Hoppe fotografiert in einer Mühle, sie nennt nicht den Ort, wo sie steht, es kann überall sein, wo Brotgetreide gemahlen wird. Die Mühle war künstlerisches Sinnbild schon im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Der Vorgang des Mahlens, der es den Menschen erst erlaubte, sesshaft zu werden und eine völlig neue Kultur auszubilden, ist ein Wendepunkt in der Zivilisation. Die Mühle führte uns in die Moderne, wobei sich an dem einfachen Prinzip der Zerkleinerung von Getreidekörnern nichts geändert hat. Hoppes Motive gelten der „Innerei“ einer Mühle, dieser „Transmission“ der Jahr für Jahr von Bauern auf Feldern ausgesäten, gewachsenen, geernteten, ausgedroschenen Körner. Hoppes Mühle hat keine altertümliche, keine nostalgische Mechanik, wie wir sie gerade in der flämischen Landschaftsmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts so lieben. Es erinnert auch nichts an die romantische klappernde Mühle „am rauschenden Bach“.

Kein außerirdischer Gast, sondern eine „Mehlsammelschnecke“ aus Margret Hoppes Zyklus „Mühle“, 2022 VG Bildkunst Bonn/Margret Hoppe

Ebenso wenig sehen wir eine cleane Hightech-Apparatur, die den Menschen nur als jemanden braucht, der die Fernsteuerung bedient. Hier, in diesem Arbeitsambiente ohne Müller, riechen wir gleichsam den Mehlstaub, hören das robuste Zusammenspiel der von Menschen erfundenen Mechanik der Schubkraft: Bunte Kunststoffrohre, Trichter, Gebläse, Aggregate, ein pragmatisch funktionierendes Gefüge unserer Tage, und doch für uns Laien metaphysisch angetrieben von Wasserkraft, Starkstrom oder Gasturbine.

Und dieses leicht Surreale haben auch Kurt Buchwalds schwarz-weiße menschenleere Stadtlandschaften: Ost-Berlin in den Achtzigerjahren. Der Fotograf „fährt“ mit uns durch Straßen von Mitte über Prenzlauer Berg bis Lichtenberg. Häuserzüge, markante Bauten, Tunnelwände fliegen vorbei, als säßen wir in einem Film, als rollten wir bis zum Horizont. Alles scheint in Bewegung zu sein und flüchtig. Das Unscharfe ist das Markante dieser Bilder. Die Konturen der eisernen Brücke überm Adlergestell lösen sich fast auf in der dunstigen Großstadtdämmerung. Buchwald war schon damals kein „Abbildner“ der Realität, sondern ein konzeptioneller Fotograf. Ihn interessiert die Visualisierung von Geschwindigkeit – ein Futurist der langen Belichtungszeiten.



Margret Hoppe „Die Mühle“, Kurt Buchwald „Landschaft & Bewegung“. Galerie Sandau & Leo, Tucholskystr. 38 (Mitte), Di–Sa 12–18 Uhr. Bis 1. April