Berliner Künstlerin Klara Lidén in der Galerie Neu: Moonwalk in den Straßen von New York

Wie eine Bildverhüllung oder Bildstörung bewegt sich ein flächiges Schwarz über vier Videoscreens. Getragen von einem Rhythmus, der immer gleich scheint und doch in jedem Bild anders ist, allemal irritierend, verschluckt es doch jede Information. Nur in kurzen Momenten blitzt an den Rändern links und rechts splitterhaft ein realer Raum durch und gibt den Blick frei auf Betonpfeiler, auf eine Autobahn, eine Baustelle. Erst nach längerer Betrachtung erscheint die Dunkelfläche auf einmal körperhaft, erkennt man darin einen breiten Rücken, Schultern, Arme. Jede Erwartung auf Aussicht in die Straße oder in die gebaute Umgebung bleibt jedoch unerfüllt. Die Leere, die das Schwarz schafft, erlaubt lediglich ein surreales Versprechen von Raum.

Diesen rätselhaften Körper, der hier in vier wabernd bewegten Szenarien durch die Stadt geht und sich in seiner ganzen Fülle den Raum aneignet, hat die in Berlin lebende schwedische Künstlerin Klara Lidén in ihrer neuen Videoarbeit ins Bild gesetzt. Mit jedem Schritt, den sie macht, schneidet sie gleichsam ihr eigenes Film-noir-Drama. Das Schwarz lässt sich sehen als Nullpunkt von Farbe. Sein RGB-Code lautet, wie manche wissen werden: 0,0,0. So betitelt die schwedische Künstlerin denn auch ihre Ausstellung „(0,0,0)“ in der Galerie Neu.

Komplementär zu dem Schwarz der gehenden Körper sind oberhalb der Bildschirme weiße Leuchtkästen montiert, wie sie massenweise in unseren Straßenzügen vorkommen. Lichtreklamen, denen Lidén jedoch alle Farbe abgekratzt hat, sie von allen Logos – dem „A“ von Apotheke, dem „EC“ einer Bank, dem Logo eines Spätis oder einer Schwulenbar – und somit von jeder Konkretheit befreit hat. Weiß schimmernde Versprechen der Nacht.

Klara Lidéns Arbeit ist subtraktiv. Sie nimmt Dinge wie Mülleimer oder Werbetafeln aus der urbanen Umgebung heraus und entfernt Schicht um Schicht ihr Äußeres, wodurch das Innere, das Gerippe der von ihren Aufmerksamkeitsmechanismen entledigten Stadt zum Vorschein kommt. Ein aus der Straße gerissenes Stück Asphalt, ein übereinandergekleisterter Stapel Plakate, den sie etwa 2010 in „Untitled“ weiß überklebt, um seine Form erkennbar zu machen, werden zu Skulpturen.

Ruppig und krude – auch ein bisschen gefährlich: Klara Lidéns orange Kistenskulpturen Galerie Neu

Frech und kraftvoll, aufmüpfig und besorgt ist die 1979 in Stockholm geborene Künstlerin immer auf der Suche, gesellschaftliche Konventionen zu brechen. In ihren Performances und Videoarbeiten zieht diese Rebellin, deren Antrieb ziviler Ungehorsam ist, als androgynes Wesen durch die Stadt und in ihren Bann. In ihrem Video „Paralysed“ von 2003 tanzt sie so wild wie ungelenk durch die Stockholmer U-Bahn.

Lidén studierte zuerst Architektur an der Königlich Technischen Hochschule, später an der Universität der Künste Berlin, gewann einen Sonderpreis auf der Kunstbiennale in Venedig sowie den Preis der Nationalgalerie für junge Kunst Berlin. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Ihre Werke sind in wichtigen Sammlungen vertreten, im MoMA in New York, dem Moderna Museet in Stockholm und in der Julia Stoschek Collection in Düsseldorf.

Lidén bezeichnete sich selbst einmal als armselige Architektin und als Amateurtänzerin. In „The Myth of Progress (Moonwalk)“ moonwalkt sie 2008 im Stil von Michael Jackson nachts durch leere Straßen in New York. Ihre Arme und Beine bewegen sich rhythmisch, ihr Körper gleitet elegant nach hinten, während die Kamera ihre Bewegung verfolgt. Straßenlaternen leuchten und Hauslichter flackern; die schmerzliche Romantik, die ihr Auftritt da hervorruft, wird durch ein melancholisches Klavier verstärkt und bildet eine Elegie auf die nächtliche Stadt.

Diesen Mythos des Fortschreitens greift Lidén mit scharfsinniger Ironie auch in „(0,0,0)“ wieder auf, und, als wär’s eine akustische Reminiszenz, ertönt da im Galerieraum ein melancholischer Sound, wird das Gehen des schwarzen Körpers begleitet vom Echoklang aus orangen Metallkästen. Gefundene Objekte, abmontiert aus dem Stadtraum – und doppeldeutig: Man kann darauf Platz nehmen und in Ruhe das Film-noir-Drama betrachten.



Galerie Neu, Linienstraße 119 abc, Mitte. Bis 7. Oktober