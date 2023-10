Bruno Pélassys Vermächtnis in Berlin: Kunst – Leben – Aids

Als Bruno Pélassy 1987 die Diagnose HIV bekam, war er 21 Jahre jung und wollte das zunächst gar nicht wahrhaben. Ringsum in seinem Freundeskreis aber, in den Schwulenszenen Frankreichs, der USA, in Westeuropas Metropolen ging der Sensenmann um und suchte sich auch immer prominentere Opfer aus. Das eben auf den Markt gekommene erste HIV-Medikament weckte Hoffnungen. Aber erst 1996 konnte die Medizinwissenschaft Pillen liefern, die wirklich in der Therapie gleich mehrere Wirkstoffe effizient miteinander verbinden und endlich Leben retten oder zumindest verlängern konnten.

Für Bruno Pélassy aber, den alle Kunstgenres lustvoll miteinander verbandelnden Tausendsassa aus Nizza, der kulturellen Perle der Côte d’Azur (wo einst schon Chagall und Matisse ihre besten Zeiten erlebten) war es zu spät. 2002 erlag er der Immunschwäche und hinterließ ein Werk, das alle Grenzen sprengte – traditionelle, ästhetische, gesellschaftliche.

Bruno Pélassys „Bestioles (Un grand saignement svp (Freaky Pet Shop))“, 1994, Batterien, Felle, Haarteile, Video Courtesy Airde Paris/Frank Sperling/Haus am Waldsee

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Haus am Waldsee hat Direktorin Anna Gritz das brüchige, unvollendete, aber so gar nicht schwermütige Vermächtnis des 1966 in Laos zur Welt gekommenen Franzosen Pélassy ausgebreitet. Alles, was der Autodidakt mit intensiven, inspirierenden Verbindungen zur Kunstakademie Nizza (wo er inoffiziell an Vorlesungen und Workshops der Schmuck- und Textildesigner-Klassen teilnahm) bis zuletzt exzessiv gesammelt hat, in permanent wie fließender, nie festgelegter Ästhetik formte, zeichnete, malte, filmte, mit Samt, Seide und Pelz umwickelte, auf Swarovski-Kristallperlen auf Schnüre fädelte, um diesen Schmuck wie Evas Paradies-Schlange aussehen zu lassen, ist aberwitzig, hintergründig. Und so erotisch wie poetisch.



Unübersehbar war Pélassy vom Surrealismus beeinflusst. Und bisweilen wirken seine Werke sogar spirituell, im Sinne des Transzendenten. Alle seine formalen und immer spielerischen Materialexperimente sind erlebbar als Auseinandersetzung mit Konventionen und zähen Vorurteilen gegenüber dem Begehren, gegen Homosexualität, freie Liebe und gegen alles, was „anders“ ist oder „fremd“.

Installationsansicht in der Ausstellung „Bruno Pélassy and the Order of the Starfish“, Haus am Waldsee 2023 Frank Sperling/Haus am Waldsee

Es braucht eigentlich keine Worte, um zu sagen, was dieses obige Foto, aufgenommen 1997 von Pélassys Freundin Laura Cottingham bei einer Tauchaktion im Mittelmeer besagt. Er holte exotische Wesen aus der Tiefe. Die Fotografin erinnert sich an seine Faszination, für „die verschwommene Unterscheidung zwischen Pflanzen und Tieren, die so offensichtlich im Meer existiert, als sei sie eine perfekte Metapher für die philosophischen Grenzen aller binären Unterscheidungen: Gut und Böse, Männlich und Weiblich, Tag und Nacht, Schwarz und Weiß“. Pélassy legte sich einen Seestern auf die nackte Brust, vorsichtig und zärtlich, wie einen kostbaren Schmuck. Nicht herrisch, so wie einst Napoleon seine Orden präsentierte. Diese Geste sollten wir als Pélassys Botschaft lesen: Seid behutsam! Das Leben ist kostbar und schön, aber Natur und Mensch sind verletzlich!

Wer nun einen Kloß im Hals verspürt, darf ihn gleich wieder herzlich herauslachen, denn über die historischen Ornament-Fliesen des einstigen Wintergartens im Haus am Waldsee krabbeln und wuseln kreuz und quer kuriose Tierchen, verstört, nervös, ziellos, auch neugierig. Dann wieder verharren sie wie in Angststarre oder als ob sie im Berliner Herbst frieren, die Sommersonne der Côte d’Azur vermissen würden. Pélassy nannte sie „Bestioles“, diese batteriebetriebenen Spielzeuge, kostümiert mit Fellen, Männer-Toupets und femininen Haarteilen.



In der Hinterlassenschaft des Franzosen mischen sich Körper und Natur, Strass und Trash, Sextoys und katholische Reliquien, Mythologie und Ikonografie in lustig-ketzerischem Synkretismus. Und immer wieder ist es sein eigener, HIV-gezeichneter Körper, den er als „Material“ benutzt, um die Krankheit – und den rasanten Verfall – mit fröhlichem Trotz als „Normalzustand“ zu deklarieren.

Kunst-Gefährte Soshiro Matsubara mit einem Memoriam á Pélassy:„Entrance II; Last Night XLVIII“, 2023. I Courtesy der Künstler, Croy Nielsen, Wien/Frank Sperling

Kuratorin Anna Gritz entschloss sich, Pélassys künstlerischen Ansatz mit Arbeiten etlicher Künstlerinnen und Künstler seiner Generation korrespondieren zu lassen, so mit Werken von Marc Camille Chaimowicz, Beth Collar, Jesse Darling, Brice Dellsperger, Leonor Fini, James Richards und Soshiro Matsubara. Diese Bezüglichkeit wird zu einer feingeistigen Hommage.



Bruno Pélassy and the Order of the Starfish. Haus am Waldsee, Zehlendorf, Di–So 11-18 Uhr. Bis 14. Januar 2024