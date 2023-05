Der junge Slowake Andrej Dúbravsky hat die Galeriewände förmlich tapeziert mit seinen Gemälden haariger Raupen, gepunkteter Käfer, kopulierender Fliegen und schwärmenden, Blüten bestäubenden Bienen, Hummeln und Wespen. Eine regelrechte Insektenorgie ist das.

Daneben balzen Hähne, wimmeln Kaulquappen im Wasser. Und dazwischen hängen Bilder nackter Männern am Strand – Szenen, bei denen man auch an die deutsche Kunstgeschichte denkt, etwa an berühmte Motive von Max Liebermann und Max Beckmann. Zu ihrer Zeit Skandalbilder, in der prüden Gesellschaft des Kaiserreichs.

„A gift“, 2022, Acryl/Lw. Andrej Dúbravsky/Galerie Dittrich & Schlechtriem

Bei Dúbravsky sind es oft zwölf, wie die Zahl der biblischen Apostel, dann wieder nur sechs. Eine Formation ist es in jedem Fall, denn die Gestalten kommen, mal ganz real, dann wieder geisterhaft, auf uns als Betrachtende zu. Man weiß nicht, ob es eine Gruppe Jogger oder Schwimmer ist oder eher verführerische Teufelchen, denn der Maler verleiht ihren Köpfen – als Anspielung auf alte und neue Vorurteile gegen Schwule, gerade in seiner slowakischen Heimat – winzige Hörner.

Auf dem Galerieboden liegen, wie zu amorphen Skulpturen ineinander verwickelte, sich zu Körper-Bündeln häufende Leinwand-Fetzen. Das Publikum wirkt fasziniert, verunsichert, verstört. Dúbravsky, der als Kind Naturwissenschaftler, am liebsten Biologe werden wollte, in Bratislava dann Kunst studierte und in einer wilden Märchenwald-Garten-Oase auf dem Lande 100 Kilometer entfernt von der slowakischen Hauptstadt lebt, überschreibt seine Berlinerschau mit „The Anxiety of Subimago“, nach dem Versepos „Zeitalter der Angst“ des Dichters W.H. Auden.

„Best friends for 55 days“, 2023, Acryl/Lw. Andrej Dúbravsky/Galerie Dittrich & Schlechtriem

In seinen Bildern führt er die fiebrige, oft irrationale Furcht vor, die unsere Welt in einer zentrifugalen Masse an Krisen, Kriegen, Zwist und Unvernunft wider besseres Wissen gepackt hält. Dúbravsky macht das beklemmende Grundgefühl unserer Tage zum leise rumorenden Bildhintergrund. Schon vor Jahren, damals noch auf der Suche nach sich selbst, dem Mut zum eigenen Outing und angesichts des Zustandes der industrialisierten Natur wählte der junge Künstler die ungelöste Spannung zwischen Mensch und seinen natürlichen Lebensgrundlagen zum Thema.

Wie Gegenbilder malt er animalische Wesen in jugendlichen Lebensabschnitten, Insekten in verschiedenen Stadien der Metamorphose, vergleichbar der Phase der Adoleszenz und Reife beim Menschen. Dystopisch sind seine Motive hingegen nie. Es wuselt, wimmelt, pflanzt sich fort. In seinen Bildern wird die Angst besiegt – von der Liebe.

Andrej Dúbravsky: The Anxiety of Subimago. Galerie Dittrich & Schlechtriem, Linienstr. 23, bis 1. Juli, Di.–Sa. 11–18 Uhr