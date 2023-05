In der verblichenen DDR gab es auch in der Kunst Kurioses. Darunter subversive Gruppen-Avantgarde. Zu sehen bei KVOST.

Drei nackte Kerle hängen in der gestutzten, knorpeligen Platane ohne Zweige und Blätter. Die Vorfrühlingssonne muss geschienen haben, sonst wäre es zu kalt gewesen an diesem Apriltag auf Rügen 1979, bei einem der in der DDR-Künstlerszene so beliebten Pleinairs. Da entstand scheinbar übermütig Kunst unter freiem Himmel.