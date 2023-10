Bärbel Thoelkes  „Weißes Gold“ feiert das Schöne

Wie bloß soll sie uns Ahnungslosen beschreiben, was sie ihre „Amour fou“ nennt – wunderschöne Dinge, die sie selbst im Schlafe mit traumwandlerischer Sicherheit und ungebrochener Intention formen könnte: eine bauchige Kanne mit raffiniertem Steckdeckel. Eine zarte Schale, entstanden im „Schleuderguss“, mit rätselhaften, grafischen Durchbruchstrukturen. Oder diese eleganten „Fächer“-Gefäße mit einzigartigen Plissee-Oberflächen, bei deren Anblick man an den Faltenrock von Marcel Prousts geliebter Tante Madeleine und natürlich an das gleichnamige französische Feingebäck denken muss.

Doch die Porzellankünstlerin Bärbel Thoelke denkt nicht an Prousts Madeleine, auch wenn sie dem schwarz-silbrigen Mokka-Service von 1966 genau diesen Namen gab. Sie hat einfach nicht genug Muße, sich durch sämtliche Bände von „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ zu lesen. Jeder Tag gehört ihrer Werkstatt in Pankow, und wenn sie über ihre Arbeit spricht, dann kurz und bündig. Dabei eignet sich ihre fragile porzellanene Kunst, die sie seit 60 Jahren betreibt, durchaus für einen Roman, gewidmet dem Schönen – lebensnotwendig, gerade in schwierigen Zeiten von Krisen und Kriegen. Ein „Fest fürs Auge“ und damit für die Seele, wie der alte Impressionist Monet es sagte.

Bärbel Thoelke aus dem Pankower Elisabethweg ist eine der ganz großen – und gefragten – Porzellankünstlerinnen im Lande, dabei aber so bescheiden wie ein Gänseblümchen im Gras. Bloß nicht so viel Gewese!, sagt ihre Miene, als die Porzellankunst-Galerie Arcanum in Berlin-Mitte der 85-Jährigen soeben eine Werkschau zum 60. Berufsjubiläum ausrichtet – und die Laudationes nur so über sie hereinprasseln. Als das vorbei ist, lässt sie diesen einen Satz wissen: „Und wenn ich 90 würde, ich denke nicht ans Aufhören!“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Porzellan polieren und den Staub wegpusten: Bärbel Thoelke in ihrer Werkstatt Georg Valerius

Später sagt sie noch auf all die Fragen: „Es erscheint mir für meine Person nicht wichtig, kundzutun, wie und auf welche Weise ich zu meinen künstlerischen Ergebnissen gekommen bin. Die Arbeit selber sollte mit dem Adressaten reden und ihn überzeugen, welch hinreißendes Material Porzellan ist und welche unglaublichen Ausdrucksmöglichkeiten es hat.“

Sie steht nicht gern im Mittelpunkt, die kleine Frau mit den goldenen Händen fürs „Weiße Gold“. So nennt man in Sachsen das Porzellan, das der „Alchemist“ Johann Friedrich Böttger anno 1708 eher zufällig hergestellt hatte. Den Apothekengehilfen hatte der Sachsenkönig August der Starke auf der Festung Königstein eingesperrt, damit er Gold produziere – denn mit dieser Fähigkeit hatte er geprahlt. Unter Druck gesetzt, fand Böttger zu jenem geheimnisvollen „Erdstoff“ aus Kaolin, Feldspat und Quarz, aus dem sich kostbares Porzellan formen ließ, wie es die alten Chinesen schon seit Jahrhunderten taten. Böttger, wieder in Freiheit, avancierte zum Gründer der berühmten Porzellanmanufaktur Meißen – und machte Sachsens Hof reich.

Eine Skulptur an sich: Thoelkes Modell- und Formenarchiv Georg Krawutschke

Für das Label „Meissener Porzellan“ mit dem Symbol der gekreuzten blauen Schwerter entwarf die gebürtige Stralsunderin und Absolventin der heutigen Kunsthochschule Berlin-Weißensee international begehrte Gefäße. Nach dem Studium arbeitete sie jahrelang als Designerin im Porzellanwerk Freiberg. In den Siebzigern unterrichtete sie in Weißensee. Nach dem Mauerfall kamen Aufträge für die Königliche Porzellanmanufaktur im Berliner Westen, für die Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst und die Porzellanmanufaktur Augarten Wien.

Das Beste aus dieser langen Zeit steht jetzt auf und in Vitrinen der Galerie Arcanum. Alles kompromisslos ausgeklügelt und zugleich innig poetisch geschaffen, nach ihrer Maxime: „So unaufdringlich wie nötig und so harmonisch wie möglich.“ Die Galeristen Reiner Münchow und Andreas Schütte haben die Jubiläumssträuße dekorativ auf all die großen weißen Vasen verteilt, die Bärbel Thoelke im Laufe der Jahre als teils längst vergriffene Editionen entwarf – hoch ästhetisch und handwerklich risikofreudig, denn immer wieder wagte sie kühne Grenzüberschreitungen im Umgang mit den chemisch-physikalischen Gesetzen beim Gießen, Formen, Bemalen, Brennen.

Schon früh ließ sie die konservative Porzellankunst-Tradition hinter sich, verschrieb sich der klassischen Moderne. Fürs Porzellandesign war schließlich kein „sozialistischer Realismus“ vorgegeben. Sie mag das Experimentieren: 1977 entwarf sie für die moderne Küche ein Cordoflam-Geschirr, das damals in keinem modernen Haushalt fehlte – weiß mit rotem Deckel auf der Pfanne, feuerfest, haltbar, schick.

„Riffelblumen“, die an Monet Seerosen denken lassen Galerie Arcanum/R. Münchow & A.Schütte

Ob bei den Unikaten wie den limitierten Editionen – Bärbel Thoelke formt mit erfahrener, strenger Hand und zugleich Intuition, was ihr die Fantasie eingibt: Rundes, Eckiges, Konkaves, Konvexes, Abstraktes, Figuratives, Florales. Man entdeckt Anleihen aus der Kunstgeschichte. Die „Riffelvasen“ aus hauchdünnem, durchschimmerndem Porzellan erinnern an Claude Monets Garten in Giverny. In den zarten Schälchen können Teelichte romantisch in einem Wasserbecken schwimmen wie Seerosen. Originell ist das weiße „Hochhaus“ mit minimalistischen Querstrukturen. Ein Wolkenkratzer, in den man Blumen stecken kann.

„Matrix-Köpfe“, Porzellan, bemalt. Modell stand dafür Bärbel Thoelkes Sohn Christian- er ist Maler Galerie Arcanum/R. Münchow & A.Schütte

Eins der eleganten Fächer-Gefäße hat sie mit grün-blau-grauen Tröpfchen (Drippings) versehen, nennt es ironisch „Pollock“. Daneben steht ein reinweißes „Hemdchen“, aber vorn mit Sprenkeln. Bratensoße? Da hat aber einer gekleckert. So tröstet Bärbel Thoelke fröhlich: Nobody is perfect!

Bärbel Thoelke – Arbeiten aus 60 Jahren. Galerie Arcanum, Charlottenstr. 34, bis 21. Oktober, Mo–Fr 11–17 Uhr / Sa 10–15 Uhr