Bauplanen über der Prozessionsstraße von Babylon und dem Tor der Göttin Ischtar

Es ist eine mystische Zeitreise: Sobald ich im Berliner Pergamonmuseum die Prozessionsstraße von Babylon betrete, bin ich zurückversetzt ins 6. Jahrhundert vor Christi. 250 Meter lang ist der links und rechts einen Spalier bildende Fries aus glasierten Kacheln: leuchtendes Blau, Ocker, Gelb. Ein Zug aus beige-weißen Löwen, darüber und darunter ornamentale Bordüren mit stilisierten, der Kamille gleichenden Blüten.

Die heiligen Tiere verkörpern nicht nur einen Widerschein der Macht und Größe Nebukadnezars II., seines Reiches und seiner Hauptstadt am Euphrat-Fluss im heutigen Zentral-Irak; sie symbolisierten auch eine der wichtigsten Gottheiten, die kriegerische und Fruchtbarkeit verkörpernde Göttin Ischtar. Im alten Babylon hieß die Straße„ Aj-ibur-schapu“ („… nicht habe Bestand der Feind“). Sie war also Wehr-Anlage des Palastes und Zugang zu einem kultischen Verehrungsort gleichermaßen. Wenn das Neujahrsfest den Frühjahrsanfang feierte, zog eine gewaltige Prozession mit den Abbildern der Götter des Reiches entlang, allen voran Reichsgott Marduk.

Das Ischtar-Tor war eines der sieben Pforten-Monumente Babylons. Die farbigen Ziegel-Reliefs zeigen ebenfalls heilige Tiere: schlangenköpfige Löwen als Symbol der Göttin Ischtar namens Mušḫuššu. Sie verkörpern Marduk, den ewiges Leben schenkenden Gott der Stadt. Und die Stiere (mit eleganten Körpern, wie rassige Pferde sie haben) stehen für den Wetter- und Kriegsgott Baal. Die Deutsche Orient-Gesellschaft hatte diese Altertümer ausgegraben, erworben und nach Berlin transportiert.

250 Meter lang ist die Prozessionsstraße von Babylon. Emmanuele Contini/imago

Auch Gebäuden (und mögen sie uns wie von Göttern erbaut und darob ewiglich erscheinen) ist nur eine irdische Zeit beschieden. Das können Jahrhunderte, ja, Jahrtausende sein, wie wir es von den berühmten historischen Stätten dieser Erde wissen – Weltkulturerbe, und um jeden Preis zu erhalten, zu konservieren, akribisch mit raffiniertester Hightech zu restaurieren. Auch an Berlins berühmten alten Museumsbauten nagt der Zahn der Zeit. Und höchste Zeit ist es für das von 1910 bis 1930 als Dreiflügelbau in neoklassizistischem Stil aus Muschelkalk, Kalkstein und Porphyr-Granulat-Platten errichtete Pergamonmuseum auf der Museumsinsel am Kupfergaben. Der Komplex wurde 1999 zum Unesco-Welterbe erklärt.

Das freilich änderte nichts daran, dass die gut hundertjährige und von zwei Weltkriegen gezeichnete Substanz (das Pergamonmuseum wurde 1945 von Fliegerbomben der Alliierten schwer getroffen, und das ganze Areal war Kampfplatz bei der Einnahme der Stadt und wurde mühsam wiederaufgebaut) inzwischen so marode ist. Dies trotz aller Baumaßnahmen, die immer nur Flickwerk bleiben mussten. Mal fehlte es am Geld, den notwendigen Materialien und der Technik (das war die Situation zu DDR-Zeiten), dann wieder am politischen Willen.

Vor dem Ischtar-Tor von Babylon, einst eines der sieben Pforten zum Herrscherpalast Nebukadnezars II. und dem Tempel-Heiligtum. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nach der Wiedervereinigung gab es tausend andere Notwendigkeiten. Während der seit 2013 begonnenen Generalsanierung erfolgt eine Untersuchung der historischen Baukonstruktionen, die schon vor 100 Jahren mit zahlreichen Stützelementen auf den schwammigen Baugrund reagierten. Die gesamte Substanz der Museumsinsel ist auf Urstromgrund gebaut. Sanierung hatten und haben alle Gebäude nötig. Am bittersten das arg kriegszerstörte und 2009 wiedereröffnete Neue Museum mit den unvergleichlichen Ägyptischen Sammlungen. Es erstand wieder mit einem Riesenaufwand und höchster Bauingenieurs- und Architekten-Kunst.

Also musste die große Grunderneuerung des Pergamon-Ensembles zunächst warten. Bis 2013. Und nun geht es weiter, Bauabschnitt für Bauabschnitt. Nicht wenige Museologen und Mitarbeiter des Museums-Areals haben wohl in den Gemäuern mehr Wasserschäden als Dienstjahre erlebt. Die Schließung für die Sanierung wurde nicht zuletzt auch hinausgeschoben, weil es, als eines der wenigen Museen in Deutschland, mit dem atemberaubenden Fries, der Antikensammlung, dem Vorderasiatisches Museum und den Sammlungen Islamischer Kunst jährlich mehr als eine Million Besucher anzog; das war bis zur Corona-Pandemie gut ein Drittel des Publikums auf der gesamten Museumsinsel.

Er ist schon seit 2013, Bauabschnitt 1. sorgsam eingehaust verschlossen: der Pergamonaltar mit dem antiken Marmorrelief vom Kampfes der Götter und Giganten. Ab 2027 soll er wieder zugänglich sein. CTK Photo/Imago

Nun ist am kommenden Wochenende die vorläufig letzte Gelegenheit, noch einmal ins Pergamonmuseum, das heißt, ins bislang noch geöffnete Vorderasiatische Museum, zu gehen. Sonntag heißt es, Abschied zu nehmen für mindestens 14 Jahre, von den eben beschriebenen Zeugen des Alten Babylon, von den monumentalen Skulpturen aus Tell Halaf aus ferner assyrischer Zeit, vom gigantischen antiken Markt-Tor von Milet, einem römischen Torbau aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. – und von den Kostbarkeiten der islamischen Sammlung mit der bereits akribisch restaurierten Mschatta-Fassade, dieser berühmten, mit Reliefs bedeckten Außenwand der jordanischen Wüstenresidenz aus dem 8. Jahrhundert. Ebenso vom Aleppo-Zimmer und der Alhambra-Kuppel.

Ab Montag ist das mächtige Gebäude am Kupfergraben verschlossen. Seit zehn Jahren konnten wir es nur noch über den Ehrenhof hinterm Neuen Museum betreten, da der Zugang zum Pergamon-Altar mit dem monumentalen weißen Marmorfries zum mythologischen Kampf der Götter und Giganten schon seit 2013 versperrt war. Dieser Teil gehört zum Bauabschnitt A mit dem Nordflügel und dem berühmten griechisch-antiken Altar aus dem 2. Jahrhundert vor Christi, den einst der Straßenbau-Ingenieur Carl Human von 1878 bis 1886 nahe dem Städtchen Pergamon (westliche Türkei) ausgrub. Das antike Heiligtum, das schon Abermillionen Menschen aus allen Erdteilen wie ein Weltwunder erlebten, können wir, wenn alles glücklich läuft, ab 2027 wieder sehen, auf den Marmorstufen sitzend.

Doch in einigen Bereiche (und dazu gehört der Bauabschnitt 2, wegen des komplizierten Aufwandes der Rekonstruktion) werden die Maßnahmen gar bis 2037 dauern. Während der Arbeiten ist der unverrückbare, weil tonnenschwere Teil des gewaltigen Frieses mit sensiblen Sensoren ausgestattet – und somit vor Erschütterungen und auch Feuchtigkeit geschützt.

Großschatz des Islamischen Museums: Fassade des Kalifenpalastes Mschatta aus Amman, Jordanien. Johannes Kramer/Museum für Islamische Kunst/SMB

Über die Gesamtschließzeit des Hauses hinweg sollen Teile der Sammlungen allerdings weiter sichtbar sein. Dies in unmittelbarer Nachbarschaft zur Museumsinsel, im Pergamon-Panorama. An diesem Ort werden in den kommenden Jahren weiterhin größere Skulpturen und bedeutende Objekte aus dem Vorderasiatischen Museum ausgestellt. Darüber hinaus ist geplant, einzelne herausragende Werke als Botschafter in andere Berliner Museen zu geben und sogar weltweit zu verschicken: So ist etwa eine Intervention im Hamburger Bahnhof und eine thematische Zusammenarbeit mit dem Kupferstichkabinett vorgesehen. Und eine Kooperation mit dem Louvre ist in Vorbereitung. Ab Winter 2023/24 soll zudem ein virtueller Exkurs zu den Schätzen des Vorderasiatischen Museums online verfügbar sein.

Das antike Markttor von Milet, ein römischer Torbau aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Paul Zinken/dpa

Bleibt die Frage nach dem Geld: Der erste Bauabschnitt (bis 2027) dürfte den Bund 489 Millionen Euro kosten. Für den zweiten Abschnitt (bis 2037) sind 722,4 Millionen Euro kalkuliert. Risiken und Preissteigerungen belaufen sich zudem bisher auf 295,6 Millionen Euro. Und dazu noch etwas Zukunftsmusik: Das Pergamonmuseum gehört zum Masterplan für das gesamte Ensemble der Museumsinsel. Die Planung für die umfassenden Arbeiten reicht bis weit in die – mindestens – 2030er-Jahre. Dann soll eine „archäologische Promenade“ alle Häuser unterirdisch verbinden.

Jetzt sind es noch drei Tage für den Abschied auf Zeit. Wer sich ein Zeitfensterticket sicherte oder geduldig anstehen möchte, kann sich tief in die Kulturgeschichte zurückversetzen, in Gedanken ins legendäre, ferne Zweistromland reisen, an den Ort des Gilgamesch-Epos und dorthin, wo einst die Nacht über Babylon, laut Überlieferung die sündigste Weltstadt des Altertums – und Metapher fürs verruchte Berlin der Zwanzigerjahre – sank. Wo eine Hochkultur unterging und sich heute einer Region erstreckt, die im Zeitalter der Moderne von Kriegen gezeichnet und von Krisen geschüttelt ist.



Letzter Besuch, Bodestraße 1–3, noch diesen Fr bis So 9–21 Uhr, wegen des großen Andrangs mit Zeitfenstertickets.