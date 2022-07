Auch das museale Leben in Berlin ist eine immerwährende Baustelle. Sobald das eine Kunsthaus saniert ist, verschwindet das nächste unter Bauplanen. Der Zahn der Zeit verrichtet an den denkmalgeschützten Häusern sein nagendes Werk schneller, als wir es wahrhaben wollen.

Was man als Laie dem 1996 für Heinz Berggruens kostbare Sammlung „Picasso und seine Zeit“ hergerichteten klassizistischen Stüler-Bau an der Charlottenburger Schloßstraße und dem 2013 sanierten und direkt angeschlossenen Kommandantenhaus nicht ansieht: Es muss schon wieder aufwendig saniert werden. 22 Millionen Euro sind veranschlagt. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erklärt: „Das Museum Berggruen beherbergt eine Sammlung von Weltrang. Ein solches Kleinod bedarf einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und Gestaltung, um die Werke auch in Zukunft angemessen präsentieren zu können. Nachdem die SPK die Liegenschaft vom Land Berlin übernommen hat, haben wir daher das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung mit der Aufnahme der Schäden und der Entwicklung eines Sanierungskonzeptes beauftragt und werden es nun im Zuge der Maßnahme auch nachhaltiger gestalten.“

Gebäude wird bis auf Rohbau zurückgebaut

Neben der umfassenden Fassaden- und Dachsanierung soll das Kellermauerwerk abgedichtet werden. Die technischen Anlagen für den Museumsbetrieb müssen komplett erneuert werden. Das Gebäude wird dafür bis auf den Rohbau zurückgebaut. So werden der Hublift im Eingangsbereich und die Aufzugskabine erneuert sowie ein barrierefreies Leitsystem installiert. Der Eingangsbereich wird attraktiver gestaltet, die Lichtsituation grundlegend verbessert und der Kreis-Rundgang im zweiten Obergeschoss vervollständigt. Mit der denkmalgerechten Sanierung wurde das Architekturbüro merz merz beauftragt. Ab September und bis 2025 also übernehmen die Bauleute.

imago/ZUMA Wire Pablo Picasso: „Frau mit Hut“, 1938, ein Hauptwerk der Sammlung Berggruen im Berliner Museum

Was wird mit den einzigartigen Werken von Picasso und Braque, Cézanne, van Gogh und Matisse, von Giacometti, Laurens und Klee ? Nun, das Interesse in der Welt ist groß, von dieser erzwungenen Ausstellungpause zu profitieren: Mit einer Tournee entgehen die Berggruen-Kunst-Schätze dem Baugeschehen, damit der Einlagerung ins Depot.

Mit der Wiedereröffnung verbindet sich die Hoffnung auf mehr Besucher

Wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz soeben mitteilte, geht der Großteil der Sammlung auf Reisen: Viele Werke fliegen nach Japan, China und Frankreich. Darunter befinden sich die „Ikonen“ der Sammlung, von Picasso „Der Gelbe Pullover“ (1939) und „Großer Liegender Akt“ (1942), „Madame Cézanne“ (1885) von Paul Cézanne und „Die Seilspringerin“ von Henri Matisse (1952). Ab Herbst 2024 wird das Museum Berggruen zu Gast im Musée de l’Orangerie in Paris sein. Der in Berlin verbleibende Teil der Kollektion wird in anderen Häusern der Nationalgalerie gezeigt.

Mit der Wiedereröffnung verbinden sich große Hoffnungen. Das Museum Berggruen, 1996 von Heinz Berggruen (1914-2007), dem heimgekehrten verlorenen jüdischen Sohn der Stadt Berlin in einem großen mäzenatischen Akt gegründet, war über Jahre ein Besuchermagnet. In der Welt gilt das Haus als „Schatzkästchen“, vielleicht gerade wegen der vom privaten Sammler handverlesenen, mit persönlichen Erinnerungen, Freundschaften, Begegnungen, verbundenen „Sammlung Picasso und seine Zeit“.

imago/Eventpress Heinz Berggruens Söhne Nicolas und Olivier im Hof des Museums, das ihr Vater 1996 gründete

Die Sammlung Berggruen ist zweifellos eine der bedeutendsten Kunstkollektionen der Moderne in Deutschland. Ihr Begründer war 1936 aus Berlin in die USA emigriert, um der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen. Kurz zurück kehrte Heinz Berggruen 1945 als Offizier der US-Army. Danach lebte er in Paris als Kunsthändler und baute in den folgenden Jahrzehnten seine unverwechselbare Sammlung auf. 200 Werke des Schatzes überließ Berggruen im Jahr 2000 dem Land Berlin zum Preis von 253 Millionen Euro, die Sammlung war zu diesem Zeitpunkt auf dem Kunstmarkt das Dreifache wert.

Und doch stagnieren zuletzt die Besucherzahlen bei 80.000 im Jahr, zumeist Liebhaber des Ikonischen in souveränen Ausstellungs-Arrangements, Fans der abendländischen, westlichen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der theoretisierte und politisierte Kunstdiskurs mit gesellschaftspolitischer Deutungshoheit und dem Cancel-Culture-Schwert fand im Berggruen-Museum nicht statt – zu konservativ für die streitlustigen Szenen. Vielleicht hätte man mit Kanon-Debatten oder auch den jüngsten Vorwürfen gegen Picasso wegen seines narzisstisch-machohaften Verhaltens gegenüber Frauen etwas aufmischen können. Aber das blieb aus, sogar bei der Sonderschau der „Frauen von Algier“ 2021.

imago/F. Anthea Schaap Von Schinkel-Schüler August Stüler Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut mit markantem Turm und damals für militärische Zwecke: das Museum Berggruen an der Charlottenburger Schloßstraße

Stiftung weist den Verdacht, das Museum solle privatisiert werden, zurück

Den Söhnen des Sammlers Heinz Berggruen war es denn doch zu still um den Nachlass ihres Vaters. Sie erklärten schon letztes Jahr, familiäres Geld zu investieren: eine Million Euro pro Jahr, „um das Kleinod weiterzuentwickeln, damit auch das Vermächtnis ihres Vaters zu sichern. Auch deshalb wurde der mit der jungen Gegenwartskunst vernetzte bisherige Kurator Gabriel Montua zum Leiter des Museums berufen. Nicolas Berggruen, der sich seit 2014 wegen seines Karstadt-Investoren-Desasters aus Berlin ganz zurückgezogen hatte und sich kürzlich in Venedig mit dem Palazzo Diedo ein eigenes Museum für seinen ganz anderen Kunstgeschmack als den seines Vaters leistete, und der jüngere Bruder Olivier Berggruen, Kunsthistoriker und Kurator, gingen diese finanzielle Verpflichtung ein. Über die Verwendung der Mittel sollen jährlich Vertreter der Familie, der Preußenstiftung und des Kulturstaatsministeriums entscheiden.

Böse Zungen – oder sind es besorgte Kunstfreunde? – behaupten, die Söhne des Museumsgründers würden mit ihrem Geld bald die Hausmacht übernehmen und das Haus werde dann bald Privatmuseum der Berggruens, mit nur noch symbolischer Anbindung an die Staatlichen Museen und die Preußenstiftung. Die weist den Verdacht strikt zurück.