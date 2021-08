Berlin - Es ist gut 30 Jahre her, da konnte man anhand des am 29. Juli im Alter von 91 Jahren gestorbenen Ben Wagin beobachten, was es heißt, für seine künstlerischen Überzeugungen einzustehen. Er war zu einer Podiumsdiskussion in die Galerie Treppenhaus in Steglitz geladen, die als eine der ersten kulturellen Ost-West-Kooperationen nach der Wende gelten durfte. Vom Förderverein Schwartzsche Villa ins Leben gerufen, wurde hier 1990 die Ausstellung „Zeichenwende“ gezeigt, in der sich die gezeigten Arbeiten nicht nur an der Überwindung der politischen Trennung erfreuten, sondern sich auch der Ähnlichkeiten der Systeme vergewisserten.

Ben Wagin aber machte unmissverständlich deutlich, dass er und seine Kunst einem eigenen System angehörten. Noch ehe die Diskussion mit dem damaligen Kultursenator Volker Hassemer begann, war Wagin vor lauter Empörung gewillt, seine Teilnahme abzusagen. Der Grund dafür war nicht das Thema der Runde, sondern deren ganz konkreter Hintergrund. Einer der ausstellenden Künstler hatte eine Travertin-Wand besprüht, für Wagin ein irreversibler Frevel, der an einem wertvollen Naturstein verübt worden war. Die Galerie Treppenhaus war ein typischer Ort der Zwischennutzung jener Zeit, ein Treppenhaus, das vormals zu einer Bushaltestelle auf der Autobahn am Rathaus Steglitz geführt hatte. Wo alle nur die Tristesse eines Nicht-Ortes wahrnahmen, der mit künstlerischen Mitteln wiederbelebt werden sollte, fühlte Wagin sich aufgerufen, die Schönheit des bedrohten Baumaterials zu verteidigen.