Berlin - Geraubtes Gut, das im Wissen um den Raub von Dritten erworben wurde, muss zurückgegeben werden. Und zwar ohne Entschädigung. Genau dieser uralte Rechtsgrundsatz soll jetzt endlich in Deutschland für jene Benin-Bronzen gelten, die 1897 britische Truppen in der heute zu Nigeria gehörenden Hauptstadt des Königreichs Benin plünderten. Via Versteigerung in London gelangten sie seit 1898 in die Museen etwa von Berlin, Hamburg, Leipzig, Stuttgart oder München, in britische Städte, nach Paris, Wien und in die USA sowie auf den internationalen Kunstmarkt.

Die Repatriierung der etwa 1000 Exponate in deutschen Museen wurde am Donnerstagabend nach einer Online-Tagung der 2008 begründeten Benin Dialogue Group aus Museumsdirektionen, Länderministern und Verwaltungen beschlossen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters kündigte „erste substanzielle Rückgaben“ sogar schon im Verlauf des Jahres 2022 an.