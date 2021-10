Der Höhepunkt des Jahres, der Berliner Kunstherbst mit zahllosen internationalen Ausstellungen der Art Week, ist vorbei. An Kunstmangel indes leiden wir auch Richtung grauer November nicht. Täglich laden Vernissagen, Kunstbuchpremieren, Podien. Alles bestens also in der vielbeschworenen Kunstmetropole Berlin?