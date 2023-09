Algorithmen in der Ursuppe: Anicka Yi stellt in der Galerie Esther Schipper aus

Schimmernde Kristallwesen schweben in der Luft wie unter Wasser. Sie leuchten, werfen aber kein Licht, atmen es vielmehr aus und wieder ein. In dem dunklen Ausstellungsraum bei Esther Schipper geben sie den Puls vor, funkeln manchmal und rollen ihre feinen Tentakel ein und aus, ganz langsam, als wollten sie Kontakt aufnehmen.

Dazwischen hängen Gemälde, fast klassisch, mit biomorphen Formen darauf wie Großaufnahmen von Fischlaich oder Oktopoden. Aus ihnen strahlt hier ein Gelb und dort ein Grün, Algen könnten es auch sein oder schleimiges Gewebe. In der Luft liegt ein schwerer Duft, der Geruch nach Seegras nach einem Regen oder nach Brackwasser. Er scheint der matschig glänzenden Teichfläche auf dem Boden zu entströmen. Eine Ursuppe, amorph geformt reflektiert sie das schimmernde Zittern und Flackern der künstlichen Quallen und Larven um sie herum. Die innere Logik dieser Szenerie erscheint organisch und zugleich maschinell gesteuert und spielt vor allem alle Sinne an. Die Mittel, mit denen die Künstlerin Anicka Yi in ihrer neuen Installation arbeitet, wirken hier auf besondere Weise synästhetisch.

Die Künstlerin Anicka Yi inmitten ihrer Algen-Seegras-Skulpturen Lauren Fleishman

Seit zehn Jahren schafft die Konzeptkünstlerin Anicka Yi ihren eigenen Kosmos aus schwebenden Gebilden und Formen, die Ozeanen oder biologischen Systemen entnommen zu sein scheinen. Sie experimentiert mit hybriden Ökosystemen, die auf ganz eigene Art lebendig wirken. Für diese Konstellationen verbindet sie Kunst mit Wissenschaft, arbeitet mit Forschern und mit Künstlicher Intelligenz. Als Material nutzt sie Keime und Mikroben, aber auch Duschköpfe oder Sandalen, die zuvor in Milchpulver gekocht wurden. Für die Ausstellung mit dem Titel „A Shimmer Through The Quantum Form“ (Ein Schimmer durch den Quantumschaum) hat Yi nun zum ersten Mal Gemälde geschaffen, deren Motive sie aus Algorithmen früherer Arbeiten generiert hat.

Es sind komplexe Ideen, die die New Yorkerin, die 1971 in Südkorea geboren und in den USA aufgewachsen ist, in beeindruckend klarer und einfacher Sprache formuliert. Nur manchmal arbeite sie mit Künstlicher Intelligenz, sagt sie, und habe gehörigen Respekt vor ihr. Angst jedoch mache ihr der Klimawandel. Und der Anthropozentrismus, jenes Weltbild, in dem der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt stellt und damit den Planeten bereits so stark zerstört hat, dass er – wir – nicht mehr auf ihm leben könne. Der Mensch funktioniere nicht singulär, er habe vielmehr den Kosmos Natur nie verlassen. Er denke immer noch, Willensfreiheit, Macht und Kontrolle seien sein. Was uns jedoch kontrolliere, seien unsere Stimmungen, unser Darmbiom, unsere Depressionen.

Anicka Yi bei Esther Schipper: Maschinen als Gefährten

Yi ist überzeugt, dass wir durch die Mikrobiologie langsam lernen, dass der Mensch aus Verflechtungen von Viren, Pilzen und Mikroben in seinem Körper besteht. Optimistisch stimme sie, dass zur selben Zeit neue Maschinen auf der Bildfläche erscheinen, da sie womöglich die Linie bilden, auf der das Menschliche weiterentwickelt und weitergegeben wird. Anicka Yi gehört zur Speerspitze einer Künstlergeneration, die unsere Vorstellungen von Mensch, Tier, Pflanze und Maschine neu denkt und sortiert. Es gehe nicht mehr um diese althergebrachte Idee von Mensch-Maschine oder um eine neue Maschinenversion des Menschen.

Diese Sichtweise ändere sich gerade. Für Yi sind Maschinen so etwas wie Gefährten, die helfen könnten, auch den Klimawandel zu überwinden. Die Luft- und Geruchsexpertin stellt die großen politischen Fragen auf im Kunstsystem bislang nicht gesehene Weise. Ihre künstlerische Praxis ist interdisziplinär aus der Überzeugung heraus, dass alles symbiotisch ist und alles sich gegenseitig infiziert und befruchtet. So funktioniert Yis Studio in New York denn auch wie ein Labor: Sie entwickelt Hypothesen, testet sie in kleinen Versuchen und zieht Experten wie Softwareingenieure und Biologen zurate, die dabei helfen, ihre Ideen zu verfeinern und in die Tat umzusetzen. Sie befasst sich auf eine Weise mit der kulturellen Konditionierung von Empfindungen und Wahrnehmungen, die sie als „Biopolitik der Sinne“ bezeichnet.

Anicka Yi:„LñRþRL“ (Detail), 2023, Acryl, UV-Print, Alu VG BIldkunst 2023/Andrea Rossetti/ Courtesy the artist,/ Gladstone Gallery& Esther Schipper

Einer Versuchsanordnung gleicht auch die Ausstellung mit dem weiß glühenden Ökosystem. Basierend auf ihrem Verständnis von Biologie und Geschichte entwickelt Yi in dieser Schau ihre Vorstellung von der „biologisierten Maschine“ fort, die sie in den Algen- und Seegras-Skulpturen auf der Venedig-Biennale 2019 vorstellte, dann in der großen Einzelausstellung „In Love With The World“ in der Turbinen-Halle der Londoner Tate Modern 2021 und im Mailänder Pirelli HangarBicocca 2022 erweiterte. Vor einem Jahr begann sie mit intensiven Erkundungen in die Malerei und damit, ein maschinelles Lernmodell mit Bildern ihres malerisch zu nennenden Werkes zu trainieren.

Sie nutzte dafür einen Algorithmus und dekonstruierte und manipulierte die früheren Arbeiten, um diesen in unerwartete Richtungen zu lenken. Die Experimente mit dem maschinellen Lernen multiplizierte sie und verband ihre eigenen visuellen Strukturen und Motive mit denen anderer ökologischer Daseinsformen, lebender und nicht lebender.

Die neue Gemäldeserie gewährt somit seltene Einblicke in die Quellen, aus denen Anicka Yis imaginäre Urformen hervorgehen. Faszinierend ist, wie sie nun ihre sanft leuchtende Umlaufbahn feinnerviger, fliegender Quallenroboter, die von Radiolarien, Strahlentierchen, einzelligem Zooplankton aus dem Kambrium inspiriert sind, pulsieren lässt und die algorithmisch generierten Gemälde im wässrigen Schlamm aufschimmern. Als wäre es ein Hinweis auf den Ursprung des Lebens im Meer, der hier zu einem flachen Krater in einem bebauten Gebiet, dem Galerieboden, mutiert ist! Ein dunkel schattiges Universum des Unbekannten, das durch den Geruch zum Leben erweckt wird. Rhythmisch bewegt von den Gezeiten des Ozeans. Oder einfach tief Luft holend. Eine Luft, die auf einmal ganz plastisch ist.



„A Shimmer Through The Quantum Form“, Galerie Esther Schipper, Potsdamer Straße 81E, bis 21. Oktober, Di–Sa 11–18 Uhr