Berlin Art Week: In Noa Eshkols Nachlass wird Tanz zu Bildkunst

Fortsetzung folgt, hieß es im Mai 2021 in der Galerie Neugerriemschneider. Eine Ausstellung der zauberischen Tapisserien der israelischen Tänzerin und Choreografin Noa Eshkol (1924–2007) hatte, mitten in der Pandemie, viel Publikum in die Linienstraße gelockt. Da hingen ihre farbleuchtenden Wandteppiche, für uns Berliner wie unbekannte Kunstwesen aus einem Land im ständigen Konflikt und unerklärtem Kriegszustand.

„Degree Circles“, 1975, Tapisserie von Noa Eshkol, Baumwolle/Sythetic (Ausschnitt) The Noa Eshkol Foundation/neugerriemschneider/Jens Ziehe

Wir erlebten diese poetische Textilkunst als postume Botschaften der Sehnsucht nach Normalität. Die Assemblagen waren arrangiert wie ein verwunschener Garten, in dem man sich sogleich zum Tanz treffen würde. Sie packte emotional, diese Schönheit einer unbeschwerten, unverlogenen Harmonie tanzender Geometrien: Pflanzenmotive aus bedruckter Baumwolle, naturgefärbter Schafwolle und Seide – mit Fäden in allen Farben der Welt. Genäht hat Eshkol dies alles in Holon, südlich von Tel Aviv, zusammen mit ihren Tänzerinnen der Chamber Dance Group zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren. Immer dann, wenn die Männer seit dem Jom-Kippur-Krieg zu den Waffen mussten und Auftritte unmöglich waren. Damals begann Eshkol, aus gefundenen Stoffstücken Textilbilder zu gestalten – aufwendige gegenständliche oder abstrakte Kompositionen, die ihre Tänzerinnen nach ihren Entwürfen zusammennähten. Die Tapisserien beleuchten eine einzigartige Beziehung zwischen moderner Kunst und Tanz.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Jetzt, ein paar Tage vor der Berlin Art Week, wo alle Kunstorte der Stadt ihre Highlights offerieren, hängen an denselben Wänden die farbigen und schwarz-weißen Zeichnungen: die gesammelte „Movement Notation“ aus dem Nachlass Eshkols. Die in einem Kibbuz aufgewachsene Tochter des dritten Ministerpräsidenten Israels wurde in England ausgebildet im expressionistischen Tanz, hatte 1954 zusammen mit Avraham Wachman, einem Architekten, die Eshkol Chamber Dance Group gegründet. Rasch wurden beide bekannt – sie mit ihrem minimalistischen Tanz und er mit seinen kunstvollen Notationen, um die „vergänglichen“ Tanzbewegungen festzuhalten.

Noa Eshkol mit zwei „Models of Orbits“, die sie 1975 mit ihrem Chamber-Dance-Group-Partner Avraham Wachman formte. The Noa Eshkol Foundation

Zusammen definierten beide ein universelles Schema für Körperformen: Sie standardisierten die Mobilität der Gliedmaßen und teilten die Bewegungen in drei wissenschaftlich erläuterte Kategorien ein, was keineswegs nur für Tanzkenner interessant ist. So entstand auf Papier ein komplexes Liniensystem, mit dem man Bewegungsabläufe fixieren konnte. Körper und Zeit wurden – recht ähnlich und doch anders als in den Tanzskizzen und Figurinen des Bauhausmeisters Oskar Schlemmer – in Beziehung zueinander gesetzt. Dazu sehen wir neben Schwarz-Weiß-Filmen und Fotos die Tanzbewegungen von Eshkol und ihrer Gruppe und auch Bewegungsdiagramme des Grafikers, Theoretikers und Performers John G. Harries. Er verbildlichte das „Referenzsystem“ der Bewegungen. Und von der Galeriedecke hängen drei Kugelskulpturen: „Models of Orbits“, 1975 geformt von Eshkol und Wachmann. Bei jedem Luftzug bewegen sich die grazilen Gebilde aus Metall und Gaze. Sie tanzen.



Noa Eshkol: Movement Notations. Galerie Neugerriemschneider, Linienstr. 155 (Hof), Di–Sa 11–18 Uhr. Bis 28. Oktober