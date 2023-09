Art-Week-Rundgang: Alles, was Sie sehen (und vor allem: nicht sehen) sollten

Riesig ragt die Rose in den Nachthimmel, um sie her nebelt es gewaltig, darunter Stimmengewirr – und schon hat diese Woche ihr erstes Bild. Neben der metallenen Außenskulptur „Pink Rose“ von Isa Genzken lässt die Künstlerin Göksu Kunak einen SUV die Treppen der Neuen Nationalgalerie hochfahren, einige leicht bekleidete Protagonisten, etwa ein Bodybuilder und eine Frau mit Nebelmaschine, machen um das Auto herum auratische Körperbewegungen. Über die hochgestreckten Handydisplays in der ersten Reihen sieht man Schnipsel der Performance wie in einem Kaleidoskop.