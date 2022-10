Es ist dieser Blick, der durch die Zeiten geht

Es ist Zeitlosigkeit in der Zeit, die einen von den Galeriewänden herab ernsten, skeptischen, offenen, freundlichen, auch verschlossenen Blicks anguckt, schwarz-weiß und in Farbe fotografiert. In diesen 30 Porträts aus mehreren Serien, etwa „Mittelland“, wird Vergangenes zum Jetzt – und Gegenwärtiges zur Vergangenheit. Für Göran Gnaudschun, geboren 1971, Fotokünstler aus Potsdam, Meisterschüler von Timm Rautert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, seit 2018 Lehrer an der Berliner Ostkreuzschule, gibt es nichts Spannenderes als die Blicke, die Gesichter, die Haltungen von Leuten allen Alters und aus verschiedensten Lebenswelten. Ihn interessiert das Individuelle.

Es gibt bei ihm keine Posen, keine Effekthascherei, ebenso wenig führt er seine Modelle vor. Gnaudschun fotografiert gewissermaßen nach Goethes lakonischer Feststellung, dass der Fremde nur sieht, was er weiß. Dieser Fotokünstler hat keine These zu den Menschen, die die Fotos dann belegen sollen. Diese Leute machen ihn neugierig, empathisch. Dennoch sind sie ihm fremd – und er ist es ihnen ja auch. Also lässt er ihnen ihr „Geheimnis“. Gnaudschun meint, das Leben könne man nicht fotografieren, höchstens etwas vom Lebensgefühl. Er geht in Städte und Dörfer, beobachtet. Dann fragt er einzelne Personen, ob er sie fotografieren darf. Wenn sie zustimmen, ist das für ihn ein „Vertrauensvorschuss“, etwas Kostbares also.

Er redet ihnen nichts ein, vermeidet, dass sie sich in Positur schmeißen, belässt sie irgendwo zwischen An- und Abwesenheit. Sie sollen sich normal, alltäglich, natürlich geben. Er warte, sagt er, bis sich etwas zeigt, in den Mienen, den Haltungen, der Gestik. „Junge Frau mit Unendlichkeitskette“ gibt der Ausstellung den Titel. Die ernst in die Kamera schauende Kindfrau in Jeans und bauchfreiem T-Shirt trägt den Halsschmuck mit dem symbolträchtigen Anhänger: einer zu einer Acht gebogenen Möbiusschleife, als Zeichen der unendlichen Liebe. Der Fotograf lässt dem Teenager den naiven Glauben an die Jugendliebe. Er fragt sie nicht aus, weiß eigentlich nichts von ihr, aber er nimmt sie ernst, und sie spürt das. So gibt sie sich unverkrampft und doch zurückhaltend. Zufällig, ohne es zu wissen, hatte er an verschiedenen Tagen Vater und Sohn vor der Kamera, 30 Jahre Zeit liegen zwischen ihnen, aber: gleiche Haltung, gleiche skeptische Miene. Frappierend, wie Fotografie zum Spiegel wird, wenn das Innere so nach außen drängt.

Galerie Poll, Gipsstr. 3, bis 22. Oktober, Di–Sa 12–18 Uhr