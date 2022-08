2021: Im September jubilierten – nicht nur hierzulande – die Medien: Der drohende Abriss der Rieckhallen am Berliner Nationalgalerie-Haus Hamburger Bahnhof durch den Grundstücksbesitzer und Bauinvestor, die CA Immo, sei abgewendet worden. Das Land Berlin werde diese Fläche inmitten der Europa-City nahe dem Hauptbahnhof im Tausch erwerben. Ein Äquivalent war noch nicht gefunden, aber man war sich einig mit den durchaus kulturfreundlich gesinnten Investoren: Nur an wenigen Orten in der Welt kann Gegenwartskunst so wirkungsvoll gezeigt werden.

2022: Der September naht. Nach der für ein Jahr ausgehandelten Mietvertragsverlängerung für die Rieckhallen drängt die Zeit. Doch der angekündigte, die Lösung bringende Grundstückstausch ist vom Abgeordnetenhaus noch immer nicht beschlossen! Was wird mit diesem Platz für die Kunst des 21. Jahrhunderts? Wie sichert man den unverzichtbaren Hallen die Zukunft inmitten eines neuen Wohn- und Bürogebietes und neben einem Birkenwäldchen? Das sind knapp 10.000 Quadratmeter solide gemauerten, robust-pflegleichten, praktischen Kunstraums, inklusive den idealerweise gleich darunterliegenden Depots. Wer schon mal dort war, weiß es. Wieso preisgeben, was gut und richtig ist für Berlin? Für den Kunststandort? Fürs kulturelle Gemeinwohl in einem Stadtquartier mit vielen jungen Familien?

Roman März/Schenkung der Friedrich Christian Flick Collection/VG Bild-Kunst, Bonn 2022/SMB Eines der markantesten Werke der gegenwärtigen Weltkunst: Bruce Naumans fast sakrale begehbare Installation „Room with My Soul Left Out, Room That Does Not Care“, ein Abschiedsgeschenk des Sammlers Flick an Berlin.

Nun soll die Entscheidung fallen. Das Land Berlin kann der CA Immo konkrete Tauschgrundstücke anbieten: eines am Humboldthafen und eines an der Chausseestraße 60. Das Unternehmen hat akzeptiert. Auf beiden bislang ungenutzten Brachen könnte der Investor sogar höher bauen als auf der Fläche der Rieckhallen. Die Chausseestraße 60 ist mit leer stehenden Gebäuden bebaut.

Problem gelöst? Leider nein. In der Berliner Politik gibt es Zuspruch. Aber auch Widerstand, die genannten „kostbaren“ Flächen, für die es bislang allerdings null Pläne gab, „der Kunst zu opfern“, wie es aus konservativen Kreisen heißt. Wie also kann das immense Potenzial der Rieckhallen am Museum der Gegenwart auch die Gegner überzeugen? Was kann man den Skeptikern bis zur Entscheidung des Abgeordnetenhauses noch ans Herz legen, um diesen Kunstort zu erhalten?

Wir gingen dieser Tage mit Gero Dimter, dem jungen Vizepräsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und mit Gabriele Knapstein vom Museum Hamburger Bahnhof durch die Hallen, wo gerade Kunstwerke der Berlin Biennale ausgebreitet und Besucher aus Nah und Fern gekommen sind. Es bedarf gar nicht vieler Erklärungen, denn es ist deutlich zu sehen: Die Hallen sind nachgerade ideal für die Gegenwartskunst, die keineswegs edle Räume verlangt für ihre ausladenden Installationen, für die oft sperrige, krude, konzeptionelle Ästhetik, für die Videos und temporäre Kunst.

Als die einstigen Lagerhallen auf dem vormaligen Güterbahnhof hinterm Hamburger Bahnhof ab 2007 durch den Sammler Friedrich Christian Flick für seine Kollektion mit Who’s-who-Werken der Gegenwartskunst umgebaut wurden – er investierte sieben Millionen Euro – geschah das mit minimalen Eingriffen. Sparsam, doch schon recht nachhaltig. Bereits seit 2004 dienten die einstigen Lagerhallen als Domizil der weltberühmten Collection. Dann aber entschied sich der Sammler wegen der unsicheren Situation für den Abzug seiner Dauerleihgaben. Der Grund: Die CA Immo hatte den Mietvertrag gekündigt, um auf dem Gelände weitere Büros zu bauen. Zur Vorgeschichte des Dilemmas gehört, dass das Land Berlin und die Staatlichen Museen es schon 2004 und dann abermals 2007 versäumt hatten, einen länger gültigen Mietvertrag oder den Ankauf der Fläche zu klären.

SMB/Nationalgalerie So farbwild protestierte die Berliner Malerin Katharina Grosse im Juni 2020, als bekannt wurde, dass den Rieckhallen der Abriss droht, wenn die Politik keine Lösung findet.

Flick hat Berlin und den Staatlichen Museen 268 wichtige Werke überlassen. Dazu gehören ikonische Arbeiten von Stan Douglas, Dan Graham, Rodney Graham, Candida Höfer, Paul McCarthy, Pipilotti Rist, Thomas Schütte, Franz West, Cindy Sherman und Katharina Fritsch. Dann ist er letztes Jahr mit dem großen Rest seiner Sammlung zurück in die Schweiz gegangen. Entnervt wegen des drohenden Hallenabrisses, enttäuscht wegen der ausgebliebenen Klärung durch die Politik. Seitdem aber waren die Hallen nie leer. Es wurde seitdem viel andere Kunst der jüngsten 30 Jahre gezeigt. Künstler aus aller Welt sind erpicht darauf, in Berlin, gerade an diesem Ort, auszustellen. Außerdem arbeiten und leben in der Stadt an die 40.000 Künstlerinnen und Künstler.

Gero Dimter verweist auf das fertige Quartier der Europa-City: Über 20.000 Menschen wohnen mittlerweile in den Neubauten oder arbeiten in den Büros. Und vor ihren Fenstern findet man junge Kunst in den Hallen mit ihrem alten Industrie-Charme. Die ist mit nur ein paar Schritten erreichbar. Gabriele Knapstein: „Die Hallen stehen jetzt in einer kleinen Stadt.“ Es gibt Überlegungen, den zweiten Eingang zu öffnen, direkt hinter dem Museum, vor den Wohnhäusern. Der kurze Weg, ohne Schwellen. Sie zeigt schon mal die Räumlichkeiten: „Da der Einlass, dort die Garderobe.“

Till Fellrath, einer der beiden neuen Direktoren des Museums Hamburger Bahnhof, unterstreicht neben der wie selbstverständlich werdenden Bürgernähe der Kunsträume auch die ökologische Nachhaltigkeit, auf die auch schon Gero Dimter verwiesen hat: Auf die Hallendächer können Solarpaneele montiert werden. Energetisch wären die Rieckhallen damit weitgehend autonom bei Heizung, Licht, Klimaanlage. „Die nachhaltige Nutzung bestehender Immobilien“, so Fellrath, „ist ein essenzieller Beitrag zur Erreichung der dringenden Ziele des Pariser Klimaabkommens.“

Fellrath sieht im Hamburger Bahnhof gar ein „weltweit sichtbares Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften“. Das Museum könnte, wenn das Abgeordnetenhaus es zulasse, eine ökologisch innovative Nationalgalerie des 21. Jahrhunderts werden. Ein Modellprojekt für klimaneutrale Museumsräume? „Das ist keine abgehobene Vision“, sagt Knapstein. Ebenso wenig wie die Idee, der von Flick geschenkten ausladenden Gartenskulptur von Dieter Roth, für die es in der ganzen Stadt keinen geeigneteren Ausstellungsraum gibt, einen Dauerplatz zu verschaffen, statt sie im Depot zu lagern.

„Die Rieckhallen“, so Fellrath, „sind schon heute einer der wenigen noch öffentlich zugänglichen Orte im Herzen Berlins.“ Im Sinne sozialer Nachhaltigkeit bedeutet ihr Verbleib auch eine zukunftsweisende Perspektive für die Bevölkerung, die von einer Erweiterung der grünen Außenflächen und öffentlichen Gärten profitieren wird.

Das Potenzial der beim Kunstpublikum beliebten und vertrauten Hallen – der Protest gegen den drohenden Abriss war ja weltweit zu vernehmen – liegt auf der Hand. Nirgendwo anders in Berlin könnte man Kunst des 21. Jahrhunderts so unkompliziert und aufwandsarm zeigen wie in diesen langgestreckten Hallen mit ihren einem Schaulager ähnlichen Schiebetüren. Warum sollte aufgegeben, ja zerstört werden, was an dieser Stelle so sinnvoll zusammenpasst? Auf der linken Hallenrampe ließe sich Gastronomie ansiedeln, was die Hallen zusätzlich zum Stadtraum, in den Alltag öffnen würde. Ganz im Sinne der geforderten neuen Museumsarbeit für mehr Teilhabe.

Das Parlament wird hoffentlich klug, nachhaltig und konfliktbefriedend entscheiden. Für die Kunst des 21. Jahrhunderts und mit weisem Vorausblick auf die nächsten 75 Jahre. Was die Berliner Politik jetzt entscheidet, ist irgendwie auch die Steilvorlage für einen nächsten wichtigen Beschluss, der jedoch beim Bund liegt. Denn auch die bedenkliche Situation des Geländes unter dem Museum Hamburger Bahnhof braucht ein Happy End. 2007 hatte die bundeseigene Vivico das Kopfbahnhof-Gelände aus dem Besitz der Bundesbahn (vormals Reichsbahn) an die CA Immo verkauft. Mit ihr konnte letzten Herbst nach langen komplizierten Verhandlungen noch der Mietvertrag auf weitere 25 Jahre verlängert werden, Kaufoption inbegriffen. Irgendwann. Vielleicht auch mit einem Grundstückstausch?

Doch das ist – im wahrsten Sinn des Wortes – das nächste Schwergewicht, das die Politik, die Staatlichen Museen und das Leitungsteam des Hamburger Bahnhofs zu stemmen haben. Kulturstaatsministerin und Grünen-Politikerin Claudia Roth jedenfalls gibt schon mal ein Bekenntnis ab, in das die Rieckhallen selbstverständlich einbezogen sind: „Der Hamburger Bahnhof gehört zu den größten und wichtigsten öffentlichen Sammlungen für zeitgenössische Kunst weltweit. Davon profitieren der Kulturstandort Berlin und das Kulturleben in Deutschland.“