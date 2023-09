Rumänien heute oder: Larisa Sitars Kunst über postsozialistische Träume

Diktator Nicolae Ceaușescus Erbe treibt seltsame Blüten im heutigen Rumänien. Die Leute wollen die Erinnerung an diese Zeit loswerden wie lästiges Gerümpel, wie Grind auf der Haut, der weggeschrubbt werden muss. Larisa Sintar, geboren in Baia Mare, war ein kleines Mädchen von sechs Jahren, als der Volkszorn den Despoten abknallte wie einen räudigen Hund und der Schreckensherrschaft der Securitate so ein grausames Ende setzte. Damals sah alle Welt am Fernseher fassungslos zu. Larisa fand’s gruselig, hat das damals alles nicht so richtig verstanden, aber gespürt, dass in der Familie, bei Freunden, im Kindergarten und in der Schule nun eine große Veränderung geschah. Vor allem eine Suche nach dem Umgang mit der neuen Situation. Freiheit, was ist das eigentlich?

Bei ihren Eltern, erzählt sie, blieb zum Beispiel in der Wohnung nichts, wie es war. Alles, was in der Mangelgesellschaft seinen pragmatischen Zweck erfüllt hatte, wurde nach und nach entsorgt und durch Neues ersetzt, durch „Modernes“, so, wie es das „im Westen“ gab. Larisa hat die elterliche Wohnung immer weniger wiedererkannt. Und ähnlich war es auch zu Hause bei Freundinnen und Nachbarn.

„Flush (in Blue)“, 2023, Velvet, Holzstruktur, Plastik. Der Samt dieser welligen Skulptur war wohl einst Mutter Sitars Schlafzimmer-Fenster-Vorhang Larisa Sitar/KVOST

Die in Bukarest lebende Künstlerin, in diesem Jahr Stipendiatin des Kunstvereins Ost (KVOST) in Berlin-Mitte, bekam soeben den mit 10 000 Euro dotierten Claus Michaletz-Kunstpreis 2023, benannt nach dem 2018 verstorbenen Buchverleger und Förderer der Gegenwartskunst in Osteuropa. Larisa Sitar bedankt sich mit einer so tiefgründigen wie originellen Ausstellung im Galerieraum des Kunstvereins OST. Sie gab ihrer Bildversammlung und den Installationen den Titel: „Hope swapping, fixed“.

Schwankend erlebte sie das Gefühl ihrer Eltern und der Landsleute nach 1990 zwischen vierzig Jahren „realem Sozialismus“ stalinistischer Prägung unter einer zusehends vom Geheimdienst durchdrungenen Diktatur und der ungekannten Freiheit - aber auch den Abschied von allen Gewohnheiten und bescheidenen existenziellen Sicherheiten, zwischen Tradition und verstörenden kapitalistischen Strukturen.

Nach ihrem Studium an der Nationalen Universität der Künste in Bukarest bis 2010 begann Sitar sich mit Fragen von kulturellem Erbe, Erinnerung und Nostalgie auseinanderzusetzen. Sie suchte nach Antworten und einem künstlerischen Ausdruck vor allem da, wo Kunst und Architektur einander berühren. Das Ornamentale dient ihr, sagt sie, „als soziopolitische Aussage“. Dafür wurde sie prompt auf die 56. Biennale Venedig eingeladen.

Relief aus der Serie „Robust Boast“, 2022, mdf, Wallpaint Larisa Sitar/KVOST

An den Wänden und auch schon im großen Schaufenster des Kunstvereins Ost sind Skulpturen und Basreliefs befestigt, die sie aus den entsorgten Möbeln, Vorhängen, der Auslegeware der elterlichen Wohnung fertigte. Hineingebaut hat sie quasi ein Stück ihrer Biografie. In der Serie „Robust Boast“ erzählt sie eine nächste, recht kuriose Geschichte, davon, wie die einfachen, Alltagspragmatismus gewohnten Leute in Rumänien begannen, ausgefallene Designs und romantisierte Muster aus dem Westen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Materialien nachzubauen, Stuckelemente und Blumendekor, Zier- und Profilleisten. Alles sollte sich anpassen an den westlichen Lebensstil, als Ausdruck von Gutbürgerlichkeit und individuellem Geschmack.

So sah er aus, der „Ausbruch“ aus der Gleichheit des einstigen sozialistischen Plattenbauwohnens. Um diese vielfältigen kulturellen Assoziationen zu wecken, verknüpft Larisa Sitar vertraute analoge Motive mit digitalen Techniken und schafft so eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Höhepunkt der von Nathalie Hoyos und Rainald Schumacher im Kontrast von Ernst und Ironie kuratierte Ausstellung ist das wandfüllende Foto-Tableau der Serie „Home Palace“, Sitars Langzeitarbeit von 2008-2020: 42 Mal ins Bild gesetzt hat sie diverse Eigenheim-Träume, unfertig und unbewohnt mitten in der Pampa. Als beton- und ziegelgewordene Utopien rumänischer Wanderarbeiter, die irgendwo im Westen arbeiten und über Jahre und zig Heimaturlaube hinweg alles Ersparte in diese Sehnsuchts-Bauten stecken - in der Hoffnung, irgendwann darin zu wohnen.

Die Preisträgerin Larisa Sitar vor einer ihrer „Ornament“-Skulpturen KVOST

In der Summe bilden die seelenlosen Häuser ein groteskes Niemandsland. Larisa Sitar hat recherchiert, dass viele der Hausbauer inzwischen pleite sind, keinen Kredit mehr bekommen oder die Hypothek nicht zahlen können. Diese Leute werden wohl nie dort einziehen. Andere sind über ihrem Langzeitbau gar verstorben, und kein Nachfolgekäufer zahlt bei den Banken die Ablösung.

Und so bieten die futuristisch geschwungenen Dächer, die Pavillon-Aufbauten, Säulen und pompösen Terrassen, die nostalgischen Freitreppchen und prätenziösen Gitter und Stahltore - all diese abenteuerlichen Architekturen - einen eher tragischen Anblick. Vor einem besonders überladenem, einem kleinen Palast gleichenden Exemplar wächst ein buschartiger Baum. Der zumindest, sagt die Künstlerin, sei von Vögeln und Insekten bewohnt. Was kümmern die evolutionäre Natur auch die gesellschaftlichen Umbrüche mit alle ihren Hoffnungen und Verwerfungen?



„Hope swapping, fixed“, KVOST, Leipziger Str.47/Jerusalemer Str., Mi-So 14-18 Uhr, bis 19. November