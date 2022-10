Das wiederentdeckte Werk von Katja Meirowsky: Vom Weggehen und Zurückkommen

Die jüdische Malerin musste vor den Nazis fliehen, doch kehrte Berlin nie ganz den Rücken. In der Salongalerie „Die Möwe“ wird ihr Werk dem Vergessen entrissen.

Die Malerin Katja Meirowsky in ihrem Berliner Atelier, um 1949

Die Malerin Katja Meirowsky in ihrem Berliner Atelier, um 1949 Salongalerie „Die Möwe“

Die Bilder dieser Malerin, ausgebreitet als Wiederentdeckung in der Salongalerie „Die Möwe“, erzählen vom Weggehen und Wiederkommen. Goethes „Willkommen und Abschied“ – sozusagen umgedreht. Die in Spremberg geborene Katja Meirowsky (1920–2012), Abkömmling jüdischer Vorfahren, hatte 1939 begonnen, in Berlin Malerei zu studieren, beim vormaligen Bauhausmeister Joost Schmidt. Das blieb im NS-Regime zunächst unbemerkt; sie konnte sogar gemeinsam mit einer niederländischen Kommilitonin der „Roten Kapelle“ nahstehende Widerstandskämpfer verstecken.

Aber dann verboten ihr die Nazis den Zugang zur Kunsthochschule. Verhaftung und Deportation drohten. Sie floh Hals über Kopf nach Polen, wohin sich bereits ihre Eltern gerettet hatten. Der Familie gelang es wie durch ein Wunder, den Krieg, die Besetzung und den Holocaust zu überleben.

Katja Meirowsky: „Besinnung“, 1985, Acryl auf Leinwand, gemalt auf Ibiza Nachlass Katja Meirowsky

1945 kehrte Meirowsky zurück. Rasch gehörte sie im Westen Berlins zur Nachkriegsavantgarde um Werner Heldt, Hans Laabs, Heinz Trökes, Jeanne Mammen, Alexander Camaro und den Bildhauer Waldemar Grzimek. Sie zählte zum legendären Kabarett „Die Badewanne“ und malte poetische Abstraktionen. Und es gibt, wie die in der Ausstellung mit Arbeiten der alten Freunde Grzimek und Trökes korrespondierenden Gemälde belegen, kubistische Anklänge: Figuren und Landschaften, in denen gegensätzliche Formen und helle und dunkle Farben nach Zusammenklang suchen. Zudem kommen irritierende Momente ins fast abstrakte Formenspiel, eine gewisse Überwirklichkeit, die leicht metaphysisch wirkt.

Die einzige Frau der Künstlergruppe „Ibiza 59“

Harmonie wird von Meirowsky nie erzwungen, aber das Kontrastierende findet auf ihren Leinwänden und Sperrholzplatten zur Balance der Kräfte. Dadurch haben Meirowskys Bilder etwas Gleichnishaftes, auch Hoffnungsvolles. Das Träumerische, ein wenig Surreale überwiegt. Der Malerfreund Werner Heldt bezeichnete es als „Chagall-ähnliches Kolorit, nächtlich und von kühler Transparenz“. Sie hatte zunehmend Erfolg, nahm an Ausstellungen in den angesagten Galerien Rosen und Bremer teil. Dennoch siedelte sie 1953 mit ihrem Ehemann Carl aus der harschen Frontstadt Berlin in südlichere Gefilde über, aufs sonnige Ibiza.

Katja Meirowsky: „Frau mit Gitarre“ (links) und „Spaziergang mit Corki“, 2001, Mischtechnik/ Pastell. Da war die Malerin wieder nach Berlin zurückgekehrt. Nachlass Katja Meirowsky

Dort war sie die einzige Frau der Künstlergruppe „Ibiza 59“. Das Mittelmeer-Flair brachte die vorher noch harten Grenzen zwischen Abstraktion und Figürlichkeit zum Verschwimmen und die Leuchtkraft der vormals eher monochromen oder gedämpften Farben auf Bildern nam zu. Das belegen die Gemälde „Jongleur“ und „Besinnung“, eine schöne Konstruktion aus den Buchstaben „b“ und „d“ gleichenden Körpern und waagerecht durchs Bild wandernden stilisierten Händen. Typisch für den späten Stil Meirowskys: Innen- und Außenwelt schieben sich förmlich ineinander, die Formen scheinen zu schweben, alles wirkt wie im Traum.

Nach dem Tod ihres Mannes kehrte die Malerin ums Jahr 2000 nach Berlin zurück. Auf Ibiza war es einsam geworden, die engsten, zumeist um einiges älteren Kunst-Gefährten waren gestorben. In Berlin hatte die gebrechlicher gewordene Künstlerin durch die Camaro-Stiftung und alte Freunde Betreuung. 2014 nahm sie an der Schau „Berlin surreal“ teil, zog nach Potsdam und hatte bis zu ihrem Tod vertraute Menschen um sich. Dennoch ist sie heute fast vergessen. Ihr Nachlass gelangte unlängst in die treuhänderische Betreuung des „Möwe“-Teams, das nun diese längst fällige Wiederentdeckung ermöglicht.

„Katja Meirowsky – Zurück in die Stadt“, Salongalerie „Die Möwe“, Auguststr. 50 b. Bis 12. November, Di.–Sa. 12–18 Uhr