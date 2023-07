Eva Fàbregas und ihre Schwellkörper der Lustangst

So schön obszön: Die junge Bildhauerin aus Barcelona führt in der historischen Halle des Hamburger Bahnhofs vibrierende Sinnlichkeit vor.

Kann sein, dass der surreal-erotische Anblick von „Devouring Lovers“, was auf Deutsch „Sich verschlingende Liebhaber“ bedeutet, eher verschämte, gar prüde Naturelle verstört. Kann auch sein, dieser aus textilem Gewebe, Kunststoff und komprimierter Luft entstandene Garten der Lüste weckt bei manchen die Versuchung, sich hineinfallen zu lassen in diesen weichen Wahnsinn. Wird natürlich wahrscheinlich keiner tun, allein schon um von den Museumswärtern nicht zurechtgewiesen zu werden. Und so bleibt das Verlangen in Gedanken gefangen.

In die stählerne, maskuline Gründerzeitarchitektur der historischen Halle des Museums Hamburger Bahnhof hat die junge Katalanin Eva Fàbregas, Landsfau des Surrealisten Dalí, ein Paradies der Fruchtbarkeit hineininstalliert. Schwellkörper der Lustangst, der erotischsten Lebensformen, die Mutter Natur schon vor undenklichen Zeiten erfand für den ewigen Kreislauf von Werden, Vergehen und abermaligem Werden.

Die zierliche Fàbregas, geboren 1988 in Barcelona, die wechselweise in Madrid und in London arbeitet, war auf der Biennale Lyon letztes Jahr (geleitet von Till Fellrath und Sam Bardaouil, seit 2022 Direktoren-Doppelspitze des Museums Hamburger Bahnhof) Gesprächsstoff mit ihren „Wachstums“-Gebilden. Nun steht die 34-Jährige mit ihren zwei geflochtenen langen Zöpfen wie ein zartes Mädchen aus einem Grimm‘schen Märchen vor den maßlos aufquellenden Gebilden, die durchaus auch an Sex-Spielzeug denken lassen. Sie erzählt, dass sie diese historische Bahnhofshalle bei ihrem ersten Besuch zuerst wie ein Kathedralen-Schiff, dann wie eine gigantische Blase, wie eine Gebärmutter oder einen Magen, jedenfalls als architektonisches Organ von „Verdauung und Trächtigkeit“ oder auch wie ein riesiges, alles verschlingendes Maul wahrgenommen habe.

Eva Fàbregas: Bis hoch zur Hallendecke Gebilde aus „Devouring Lovers“ im Hamburger Bahnhof, 2023 Eva Fabregas,/Jacopo La Forgia

Was würde wohl der Architekt und Eisenbahnpionier Friedrich Neuhaus, der den spätklassizistischen Kopfbahnhof 1846 entwarf, zu dieser biomorphen Illustration von Batailles „Obszönem Werk“ anno 2023 sagen? Zu Neuhaus' Zeiten gierte die Gesellschaft nach Fortschritt, also Mobilität. Der Ausdruck für die frühe Moderne verlangte zugleich das Repräsentable. Symbolismus und Jugendstil drückten sich aus in ornamentalen, stilisierten Formen, die freilich eine gar zu jugendfreie Sinneslust nicht zuließen.

Fàbregas lagert ihre überdeutlich erotischen Gebilde in hautfarbenem Rosa, Lila, Magenta, Senfgelb, Beige und Orange als sich im unablässigen Liebesakt verschlingende Quellberge auf dem Steinboden der Halle. Sie lässt sie kriechen und sich anschmiegen an die eisernen Säulen und Deckenstreben. Die textilen Hüllen schwellen an wie zu milchprallen Brüsten, Eutern, Blasen, Ballons, zu Hodensäcken und erigierten Penisformen. Alles gleicht auch exotischen Pflanzenauswüchsen, unter der Blüten- oder Fruchthaut riesige Kugeln wie Erbsen, Bohnen, die gleich herauszuplatzen scheinen. Manche Gebilde gleichen Kakteengewächsen, die an männliche Geschlechtsteile denken lassen. Oder an promiskuitives Springkraut. Die Blaue Klitorie fällt mir ein, eine krautartige lilablaue Schönheit, die dem weiblichen Geschlechtsteil ähnlich sieht. Sie wächst in Asien in freier Natur, und niemandem dort steigt bei ihrem Anblick die Schamröte ins Gesicht.

Detail aus der riesigen Installation „Devouring Lovers“, 2023 Eva Fabregas/Jacopo La Forgia

Wo man auch hinschaut, lassen Fàbregas' Kunstwerke sich assoziieren mit exotischen Pflanzenformen, den tropischen Kannen- und Schlauchpflanzen, den langen blasigen Schlingbändern der Algen, die das Meer bei Sturm an die Strände spült. Oder man denkt an Seegurken, an die Noppen-Tentakel und Körpersäcke der Kraken, an Kugelfische und überhaupt an allerlei Lebensformen in den Ozeanen, die für uns Menschen so fremd wie geheimnisvoll sind.

Biomorphes und Architektonisches liegt, drängt, hängt übereinander wie in einem überdimensionalen Liebesakt. Alles durchschlingt sich, scheint sich zu streicheln, zu berühren, zu begehren und zu befruchten. Oder aufzufressen und zu verdauen. Wie der evolutionäre Darwinismus: Fressen oder Gefressenwerden. Unsichtbare Apparaturen bringen diese Verschlingungen an mehreren Stellen zum Vibrieren, zum Wackeln, zum Beben. Studenten der UdK steuerten die raffinierte Kinetik bei. Für die Kuratorin Anna-Catharina Gebbers ergibt sich beim Anblick von „Devouring Lovers“ ein höchst „körperliches“ Bild von Berührung, Begehren, Durchdringung. Aber auch von Kannibalismus und Parasitentum.

Eva Fàbregas, katalanische Landsfrau des Surrealisten Dalí Jens Kalaene/dpa

Die Grenzen des Skulpturalen sind unablässig überschritten, in den riesigen Raum hineingedehnt, zum Bewusstwerden dessen, was unablässig auf diesem irdischen Planeten, in der Welt des Organischen vor sich geht. Es scheint so, als sei diese große Orgie von KI am Computer entworfen. Irrtum! Eva Fàbregas hat all die erotischen „Monster“, wie sie ihre Formen nennt, vorher meisterlich mit der Hand gezeichnet: die undefinierbaren Körper, die Bällehaufen, die gedärmartigen Windungen. Was für ein Kosmos voller Gleichzeitigkeit und Widersprüche aus Lust, Angst, Begehren, Zeugung, Tod und neuem Leben. Und alles in Form gebracht durch die textile „Haut“ und hineingepumpte Luft. Für den Atem des Lebens.



Devouring Lovers. Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Invalidenstraße 50/51, bis 7. Januar 2024, Di, Mi, Fr 10–18, Do 10–20, Sa + So 11–18 Uhr. Zur Ausstellung erscheint die zweite Ausgabe der neuen bei Silvana Editoriale Milano verlegten Publikationsreihe des Hamburger Bahnhofs.