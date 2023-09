Im Jerusalemer Israel-Museum, dem größten Ausstellungs- und Sammlungshaus des Landes, stehen Freunde der Gegenwartsmalerei unter anderem vor einem Bild des Berliner Malers Norbert Bisky aus dem Jahr 2020. Es ist 150 mal 120 Zentimeter groß, Öl auf Leinwand. 2021 hat der Freundeskreis des Museums es angekauft und dem Museum gestiftet. Die Kuratoren der Gemäldeabteilung integrierten es sogleich in die Sammlung.

„City Smell I“, schrieb damals ein israelischer Kunstkritiker, beziehe sich auf das berühmte „Berliner Luft“ – ein typisch berlinerisches Marschlied, einen Gassenhauer des Operetten-Komponisten Paul Lincke von 1904. Seit damals ist der Ohrwurm Synonym des freien Lebens, der frechen Schnauze und des Herzens auf dem richtigen Fleck, ergo als Ermunterung für Nichtberliner. Dreist hatte sich die im Osten Berlins ansässige Likörfabrik Schilkin den Namen als Verkaufsschlager gesichert – in Flaschen voller „Berliner Luft“ mit Pfefferminz-, Kräuter-, Lakritze-Geschmack. Wer’s mag?

Das Gemälde „City Smell I“ in ganzer Pracht VG Bild-Kunst, 2023/Norbert Bisky/Israel-Museum Jerusalem

Es ist bisschen weit hergeholt, den alten Evergreen, mit dem die Philharmoniker jeden Sommer zum Finale in der Waldbühne pfeifen, und den süßen Schnaps mit Biskys Gemälde in Verbindung zu bringen. Aber an Ironie und Sarkasmus mangelt es ja in den Bildern des mit wachen Augen auf die Welt blickenden Berliners nicht. Und so spiegelt das collageartig gemalte Motiv mit den Konzertpostern, den Werbefetzen und Aufklebern und Graffitiresten die laute, ruppige, nie schlafende Großstadt.

Als Bisky „City Smell I“, also die Berliner Luft im Jahr 2020, malte, gab es zwar all die Ankündigungen für Konzerte und Partys. Aber wegen der Corona-Pandemie fiel alles aus. Damals wurde brüchig, was bislang als dauerhaft und zuverlässig galt. Mag die Reklame noch so grell leuchten, schluckt der melancholische Unterton doch alles. „Wir erlebten, wie schnell aus der eben noch quirligen, lauten, dynamischen, nie langweiligen und fröhlichen Gegenwart Vergangenheit werden kann“, sagt Norbert Bisky über seine Malerei in der Zeit der Lockdowns und der lautlosen Bedrohung durch ein unbekanntes Virus. Über der ganzen Welt hing die Angst wie Mehltau. Wir haben uns beeilt, es zu vergessen, jetzt, wo alles wieder möglich ist, jedoch andere, neue Krisen und der folgenreiche Krieg in der Ukraine unseren Alltag bestimmen.

Das Kölner Museum Ludwig hat in seiner Malerei-Sammlung Biskys „Pink Jeanne d’Arc“ von 2005, Öl auf Leinwand. VG Bild-Kunst, 2023/Norbert Bisky/Museum Ludwig Köln

Norbert Biskys Verbindung nach Israel hat eine Vorgeschichte: 2015 tauschte er mit dem israelischen Maler und Installationskünstler Erez Israeli Ateliers. Während seine Bilder in Tel Aviv entstanden, arbeitete Israel in Biskys Berliner Studio. Auf den Bildern aus Biskys Tel Aviver Phase, die heute zum Großteil Privatsammlern gehören, konnte man nach seiner Rückkehr 2016 das Blau des Mittelmeers und die geografische Silhouette des „Heiligen Landes“ ausmachen. Darüber flogen Tel Aviver Alltagsfetzen: lehmgelbe sonnenerhitzte Häuser mit Dachgärten, Gays am Strand, dessen feiner Sand Richtung Haifa und danach gen Libanon immer rostiger, weil eisenhaltiger wurde. Unten Straßensperren, von denen man nicht wusste, ob sie Bauarbeiten oder militärischen Aktionen galten.

Bisky malte in Jerusalem auch trauernde und mit Gebetstuch meditierende Soldaten, orthodoxe Juden, rabenschwarz gewandet, abgesondert vom bunten Stadtgetriebe, am Himmel Hubschrauber. Oder es bohrt sich die Tel Aviver Bauhausarchitektur in den Horizont, derweil auf der anderen Seite ein lyrisches, florales Kachelmuster in den Bildraum dringt. Ornamentik, die typisch ist für Tel Aviv. Und dazu malte er die Fledermäuse, possierliche Vampirchen, die in der multikulturellen Stadt fast eine eigene Ethnie bilden.

Israelische Kunstfans mögen seitdem die Bilder des Berliners, in denen sich Alltägliches, Kurioses, Absurdes, vermeintlich Sicheres mit Unsicherem, Tradition mit Moderne, Normalität mit dem immerfort alarmistischen Ausnahmezustand mischt. Eine Kipp-Situation, die Israelis nur zu gut kennen und aus in den Bildern des Deutschen lesen können, der Explosionen, Brandstellen, ausgebrannte Buswracks und Militärfahrzeuge malte. Ratlose Zeichen und Zeugen aus einem Land, dessen Völker und Politiker zu keinem Frieden finden.

Das Landesmuseum Berlinische Galerie besitzt von Bisky bislang das Ölbild eines Obdachlosen: „open air condition“, 2015, sowie eine Serie von Arbeiten auf Papier. VG Bild-Kunst, 2023/Norbert Bisky/Berlinische Galerie

Sammler hat der Maler Norbert Bisky in der Ferne wie auch daheim, so im Berliner Stadtmuseum, in der Berlinischen Galerie, im Kunstforum der Berliner Volksbank, im Kunstmuseum Leipzig, im Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder), in der Kunsthalle Rostock. Die Nationalgalerie Berlin sah, aus welchen Gründen auch immer, bislang an ihm vorbei. Umso wichtiger ist der Maler mit Ost-Biografie dem New Yorker MoMA und anderen amerikanischen Museen, dem Nationalmuseum Seoul, dem Museum Ludwig Köln, der Staatsgalerie Stuttgart, der Burger Collection Honkong, dem Nationalfonds zeitgenössischer Kunst La Défense, Paris, der Ellipse Foundation Lissabon, um nur eine Auswahl aufzuzählen.

„Bonfire“, 2011, gehört dem Pariser Museum Fonds National d’Art Contemporain. VG Bild-Kunst, 2023//Norbert Bisky/Fonds National d’Art Contemporain

Dieser Tage – im Gespräch über Norbert Biskys vier Titelbilder für die Berliner Zeitung während der Berlin Art Week – meinte ein mit musealer Sammlungspolitik vertrauter Kunstkenner, dass viele (deutsche) Museen nur Bisky-Bilder haben wollen, auf denen er sich die DDR-Zeit aus dem Leib gemalt hat. Doch diese Phase hat der 52-jährige Maler, das betont er unmissverständlich, längst hinter sich. Seine Kunst kriegt in der heutigen aus den Fugen geratenen Welt genug „zu fressen“, um es mit Max Beckmann zu sagen.