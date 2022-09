Die letzte große Geste des Mäzens Erich Marx

Erich Marx’ letzter Wille ist geschehen. Der 2020 verstorbene deutsche Kunstsammler hatte es noch so verfügt. Nun wurde der Schenkungsvertrag von seinem Sohn Axel Marx im Hamburger Bahnhof unterzeichnet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz erhielt den gesamten Bestand an Werken von Joseph Beuys aus der Sammlung Marx. Axel Marx hatte diesen Schritt bereits im September 2021 auf einer Gedenkfeier für seinen Vater angekündigt. „Unsere Familie bleibt der Kunststadt Berlin verbunden“, so seine Worte.

Bei der „überwältigenden Geste der Familie des Sammlers“, so Stiftungspräsident Hermann Parzinger, handele es sich um so bedeutende Werke wie „The secret block für a secret person in Ireland“, „STELLE, 2. Fassung“, „Energiestab“, „Straßenbahnhaltestelle, 2. Fassung“, „Ohne Titel (Tafel)“, „Ohne Titel (ART = KAPITAL)“, „Ohne Titel (Neutralisiertes Kapital)“ und die grandiose Rauminstallation „Das Kapital Raum 1970–1977“, die Erich Marx 2014 erworben hatte. Alle Werke waren oder sind zum Teil derzeit im Hamburger Bahnhof zu sehen. Nach Bauende des gerade am Kulturforum entstehenden Museums des 20. Jahrhunderts sollen sie dann dort gezeigt werden, zusammen mit all den anderen Werken der Sammlung Marx, die als Leihgaben verbleiben.

Joseph Beuys: „Straßenbahnhaltestelle“ (Monument für die Zukunft, Fassung 2), 1976, Eisen, 29-teilig VG Bild-Kunst, Bonn 2022/Sammlung Marx/SMB/Thomas Bruns

Erich Marx verband mit dem gleichaltrigen Jahrhundertkünstler Joseph Beuys (1921–1986) eine enge Freundschaft. Er zählte zu dessen passioniertesten Sammlern, insbesondere der Skulpturen, die als Hauptwerke im Kontext zur Weltkunst des 20. Jahrhunderts gelten. Er unterstützte Beuys finanziell, etwa beim Projekt „7000 Eichen“ für die Documenta 7 in Kassel. Beuys’ „Erweiterung des Kunstbegriffs“, seine Utopie der „sozialen Skulptur“, seine provokante Auffassung, dass jeder Mensch auch ein Künstler sei, begeisterten Erich Marx. Und so übergab er, neben wichtigen Werken von Anselm Kiefer und anderen namhaften Künstlern seiner Zeit, das Beuys-Konvolut dem Museum Hamburger Bahnhof schon bei dessen Eröffnung 1996.

Seither sind Beuys’ raumgreifende Schlüsselwerke, so die Basaltblöcke zum „Ende des 20. Jahrhunderts“, die Talg-Felsen „Unschlitt Tellow“, die „Straßenbahnhaltestelle“, die visionären „Richtkräfte“ nicht mehr wegzudenken aus dem Museumsalltag, „als weltbekannte Konstante“, wie Till Fellrath, einer der beiden neuen Direktoren des Hauses, betont. Für Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie, bildet die Schenkung Marx’, insbesondere das Gesamtkunstwerk „Das Kapital Raum. 1970–1977“, einst 1980 für den zentralen Raum des internationalen Pavillons der Biennale von Venedig geschaffen und räumlich wie konzeptionell das Fundament des Museums des 20. Jahrhunderts im Sinne von Beuys’ sozialer Plastik – gerade als künstlerischer Appell an die Gesellschaft.