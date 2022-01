Die Liebermann-Villa am Wannsee ist um ein Porträtbild reicher. So meldete es am Mittwochabend die Presseagentur dpa. „Das Berliner Kunstmuseum hat die 1904 von Max Liebermann angefertigte Ölstudie ,Bildnis Dr. Wilhelm Bode‘ geschenkt bekommen.“ Es ist ein Bild mit Geschichte und sticht aus den zahlreichen Porträts hervor, die Max Liebermann zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Industrie angefertigt hat.