Rangsdorf - Bildende Kunst vermag es, Illusionen zu schaffen: Shakespeares „König Lear“ trat auf die gemalte Bühne und im nächsten Gemälde stritten sich viele kleine neue Könige und deren Entourage am Runden Tisch der deutschen Wiedervereinigung. Dieses Motiv zeichnete Ronald Paris 1990. Ein Ergebnis ist der dramatisch-satirisch zugespitzten Szene nicht abzulesen, auf jeden Fall aber, dass dieses Bildpersonal sich gestritten hat wie die Kesselflicker. Das Blatt hing vor ein paar Jahren in einer Schau im Schloss Biesdorf.

Solche Motive stehen für den Spannungsbogen, den der 1933 in Thüringen geborene, in Berlin bekannt gewordene Maler und Grafiker Ronald Paris in seinen Bildern gibt. Egal ob auf Leinwand mit kräftigen Farben oder mit Kohlestift auf Papier. Sein Lebenswerk zeigt expressive, oft stark vom Gestus des Zeichnerischen bestimmte Imaginationen zwischen Figur, Porträt und Landschaft, zwischen Realität und Abstraktion. Er hatte sich vor allem mit Wandbildern einen Namen gemacht. So mit dem Epochenbild „Unser die Welt, trotz alledem“ im Berliner Palast der Republik (1975/76), das heute dem Deutschen Historischen Museum gehört und unlängst im Museum Barberini Potsdam zu sehen war, oder „Triumph des Todes, Triumph des Lebens“ fürs Foyer der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. 2013 wurde ihm für sein Lebenswerk der Ehrenpreis des Brandenburgischen Ministerpräsidenten verliehen. Paris war früher verheiratet mit der berühmten Berliner Fotografin Helga Paris. Er ist Vater der namhaften Kunsthandwerkerin Jenny Paris und des heute in Indien lebenden Fotografen Robert Paris. Der Maler lebte mit seiner zweiten Ehefrau Isolde Paris, einer Landschaftsarchitektin, seit Jahrzehnten in Rangsdorf bei Berlin. Wie die Familie am Samstag mitteilte, ist er am 17. September in seinem Haus im Alter von 88 Jahren gestorben.



Archiv Ronald Paris/VG BIldkunst Bonn 2021



Ronald Paris: „Runder Tisch,“ 1990





Für seine Sicht auf die Welt vor und nach Mauerfall und auf den epochalen gesellschaftlichem Umbruch griff dieser Maler zurück auf antike Gestalten wie Prometheus, Odysseus, Sisyphos, Kassandra, Medea, Ikarus, Iphigenie, Sappho oder den König Lear - der von seinen eigenen Töchtern verraten und um den Thron gebracht wird. Paris‘ Werk steht für sehr eigenwillige künstlerische Deutungen. Die Figuren, versehen mit rätselhaften, oft fast monströsen Requisiten agieren in engen Bildräumen und in stürzenden Perspektiven. Er wagte angeschnittene Formen und Gestalten, so dass die ganze Szenerie prozesshaft und unabgeschlossen wirkt. Sein „Marsyas“ von 1994 zeigt eine biblische „Schändung“. Er malte sie nach einer Novelle von Franz Fühmann, aber die ambivalente Metaphorik lässt darauf schließen, dass der Maler das Lebensgefühl von Zeitgenossen darstellte, die sich in der neuen Ära um ihr Lebenswerk gebracht sahen, die nicht mehr gebraucht wurden.

Mythische Gestalten waren für Paris, der in den Fünfzigerjahren an der Kunsthochschule Weißensee studierte, Akademiemeisterschüler bei Otto Nagel war und später an der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale lehrte, Metaphern. Mit ihnen stellte er menschliche Existenz-Fragen, ethische Themen und Abgründe in den gesellschaftlichen Kontext zur Gegenwart. Das allerdings tat Ronald Paris mehr als Augenmensch denn als scharfer Analyst. Früher noch hart und streng modellierte Formen wurden später abgelöst von weicheren, dynamischen. Wild-Romantisches wechselte sich ab mit Melancholie und mit Sinnlichkeit, etwa eines Frauenaktes am Strand oder im Bild „Flamenco, Andalusien“ von 1998, von der leidenschaftliche Tanz eines Paares zur Inkarnation von Sehnsucht und Lebenslust wird.

Ronald Paris/VG BIldkunst Bonn 2021/ Wolfgang Lücke Ronald Paris : „Lear“, 1984





Unübersehbar war seine expressive, von den Brücke-Malern, teils auch den Blaue-Reiter-Expressionisten und besonders von Max Beckmann inspirierte Stilistik, inhaltlich geprägt von den Dramen Shakespeares bis zur Dichtung Volker Brauns und Heiner Müllers. Letzteren hat Paris sensibel porträtiert. Er malte auch Bildnisse von Hanns Eisler, Harry Kupfer und Inge Keller. Für das Porträt Ernst Buschs als alten müden Mann gab es von Kulturfunktionären der Ulbricht-Regierung heftige Kritik. Eine derart realistischen Sicht war im Sozialistischen Realismus nun auch wieder nicht erwünscht. Unübersehbar war Ronald Paris' Nähe zum Theater, ebenso wie sehr dieser Maler, der die südliche Natur der Mark Brandenburg so liebte, das Erlebnis Landschaft brauchte. In den Reisebildern, nach Süden wie in den Norden Europas, ans Mittelmeer wie an den Atlantik oder die Ostsee, überwiegen lichtdurchflutete, der Natur angeschaute Formen. Alles wirkt gelassen, leicht, unpathetisch, Auffällig der Wechsel zwischen Ruhe und Dynamik, Kontrast und Ausgleich der Farben und Linien. Er hat die Schönheit gefeiert, nie aber die Idylle.