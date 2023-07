Bridget Rileys Opus Magnum in Berlin: Wo das Bild aufhört und die Wand beginnt

Die „Wall Works“ der englischen Altmeisterin der Abstraktion in der Berliner Galerie Hetzler an der Potsdamer Straße.

Sie lässt es 13 schlagen, die große alte Lady der abstrakten Malerei. In der riesigen einstigen Druckereihalle, die der Galerist Max Hetzler vor bald zwei Jahren als vierten Berliner Standort bezog, füllen auf zwei Etagen genau 13 „Wall Works“ der Engländerin Bridget Riley den für noch fassbare Kunst vermeintlich eher überdimensionierten Raum. Ihr Opus Magnum, gemalt seit den Jahren 1983 bis zum Spätwerk 2023. Fast unglaublich für eine 92-Jährige!

Und nichts von diesen Formen und Farben wirkt verloren darin. Der Raum gibt einen schier unendlichen Grund für Bilder – ohne konkrete Handlung, ohne Anfang und Ende. Für Riley will die moderne Malerei uns Betrachter dazu bringen, noch einmal sehen zu lernen und uns körperlich selbst wiederzufinden. Wir sollen uns davon überzeugen, dass das, was schlechthin als „realistisch“ erscheint, in der Malerei eher ein Missverständnis ist. Malerei ist nicht das Abbild der Wirklichkeit. Ihr Vokabular ist eine Übersetzung – in Formen und Farben, die schwerelos durch Raum und Zeit reisen, schweben, purzeln, haltlos trudeln.

Sie legt es immer wieder darauf an, dass wir Betrachter ihre Malerei physisch wahrnehmen. Es ist die bisher umfassendste Retrospektive der Wandmalereien der 1931 geborenen Londonerin, deren Formen und Farben so zeitlos jugendlich sind, dass sie unsere Sinne in Schwingungen versetzen, nicht irritierend, sondern beglückend. Dieser Malerin, die sich intensiv mit den französischen Impressionisten, mit den sich in flirrenden Punkten im Licht auflösenden Motiven Seurats und dem Stakkato der „Kommas“ van Goghs befasst hat, geht es ums „reine Sehen“ und meditative Wirkung der Bilder.

„Arcadia 2“, 2009 Bridget Riley/Galerie Max Hetzler/def image

Ich stehe vor „Arcadia“. Das Wandgemälde ist eine sanft fließende Komposition aus sich überlappenden kurvigen Formen in Grün, Blau- und Ocker-Varianten. Welch eine Anmutung vom „glückseligen Land“, das es auf unserer Mutter Erde in diesen verstörenden Zeiten nicht mehr gibt, aber von dem Menschen seit der Antike ein Leben lang träumen und nach dem sie unablässig suchen. Und dann stoppt mein Schritt vor „Rajasthan“. Arkadien ist weit davon entfernt, denn in die schwingenden Formen scheint die unbarmherzige Glut der Sonne über der gleichnamigen nordindischen Region nahe der Wüste eingedrungen. Das Orange und Lehmgelb hinter dem sengenden Rot erinnern an diese älteste Kultur und deren markante Bauten, von denen nur noch Fragmente mitten im wüsten Land existieren und Touristen anziehen. Und das hoffnungsvolle Grün steht für Sehnsucht – nach Regen, Fruchtbarkeit der ausgedörrten Erde. Gerade in diesem Bild sucht mein Blick vergeblich die Grenze, wo Malerei aufhört und die Wand beginnt.

Detail aus „Bolt of Colour“, 2017 Bridget Riley/Galerie Max Hetzler/def image

Ein paar Schritte weiter hängen Rileys berühmte Streifen-Bilder, so „Bolt of Colour “. Englands berühmteste Op-Art-Künstlerin, die in jungen Jahren noch sehr von Victor Vasarelys Zebra-Strukturen und magischen Rauten inspiriert war, malt inzwischen monatelang an einem Bild, bis Licht und Farbe eine Illusion von Dreidimensionalität und eine meditative Vertiefung bewirken. Es geht nicht darum, hinter den Streifen Reales zu erkennen, auch wenn die Malerin sehr wohl von der Anschauung der Natur kommt. Es geht um den Sinneseindruck. Ums Licht. Die Streifen-Tafel verstrahlt eine lebhafte, zugleich gelassene und auch strenge Stimmung. Man glaubt, die Welt werde gleich verschwinden, sobald man sich davon wegdreht. Riley selbst sagte dazu, sie übersetze Natur in visuelle Kräfte, die nur zu bändigen seien, in dem man Farbe und Form als autonome Einheiten begreife.

Spiel mit der Wahrnehmung

Das gilt ebenso für die gewaltigen farbigen Punkte, diesem „Dancing to the Music of Time“. Es ist, als bewege sich die ganze Wand, als flögen diese Powerballs als Scheiben hin und her. Hier entscheidet der sinnliche Eindruck. Nicht der Inhalt. Das Spiel löst sich fast in Licht auf – und wird wieder Farbe: Grün, Rot, Blau, Gelb, Orange, Lila. Und schwarz. Wie Außenseiter, doch sie fügen sich in die scheinbare Harmonie der Reihung. Solche Kunst erlebt man am besten mit zwei, drei Metern Abstand, dann wird das Spiel mit der Wahrnehmung zum Erlebnis der eigenen Fantasie und des Körpers. Das ist es, was Malerei kann.

„Dancing to the Music of Time“, 2022 Bridget Riley/Galerie Max Hetzler/def image

Zum Schluss der Berliner Ausstellung dürfen wir all die Mitarbeiter und Besucher des Instituts British School at Rome in der Ewigen Stadt heftig beneiden. Kurz vor Rileys Berliner „Wall Work“-Retrospektive wurde ihr erstes Deckengemälde im Foyer der britischen Kulturinstanz in Rom enthüllt. Sie taufte es „Verve“ und es erstreckt sich über vier Tonnengewölbe der Decke, aufgebracht von Assistenten nach ihrem Entwurf. Die so betagte wie umwerfend vitale Malerin schuf eine abstrakte Metapher von der Natur in ihrer heitersten Stimmung.



„Wall Works“, Galerie Max Hetzler, Potsdamer Straße 77–87 (Mercator-Höfe), 10785 Berlin (Tiergarten), Di–Sa 11–18 Uhr. Bis 19. August. www.maxhetzler.com