Grün ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung. Und es grünt so grün seit Anfang Juli am Kulturforum im Tiergarten, hinterm Potsdamer Platz, diesem oft als Steinwüste gescholtenen Ort nahe der Neuen Nationalgalerie und all den anderen Staatlichen Museen mit Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, Musikinstrumenten-Museum und Kunstbibliothek, der Philharmonie, der Staatsbibliothek, der Kunstkirche St. Matthäus. Und auch der blickdicht eingezäunten Baustelle für das Museum des 20. Jahrhunderts.

Gleich rechts unterhalb der Freiluftgaststätte Estrade auf der Piazzetta wächst seither in grünen Inseln eine „Baumschule“ heran, initiiert von der Stiftung St. Matthäus zusammen mit dem Nationalgalerie-Direktor Klaus Biesenbach. Angelegt wurde sie von den Landschaftsarchitekten des Ateliers Le Balto und der Baumschule Loberg – mit hitzeresistenten Arten wie Blasenesche und Silberweide, Buche und Amur-Ahorn, Robinie und Geweihbaum, Herzblatt-Erle und Ulme. Und man sitzt mit seiner Limo, einem Weinchen, Bierchen oder Kaffee auf neuen Holzbänken unter Trauerweide, Walnuss und Schnurbaum, blickt auf die Dreidornige Gleditschie, auf Zitterpappel, Taubenkirsche, Mehlbeere und andere Arten mit noch zarten Stämmen, Ästen, Zweigen.

So soll es kommenden Sonntag (3.9.) wieder sein am Kulturforum: die längste Bürgertafel im Tiergarten im vergangenen Jahr Alexander Rentsch/smb/Kulturprojekte

„Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ ist das Motto der kulturellen Anrainer des Kulturforums, das Projekt wird finanziert von Bund und Land. Vorerst haben die Wurzeln der jungen Bäume noch Platz in großen schwarzen Kübeln. Später sollen sie erwachsen werden in der Erde des Kulturforums, wofür dessen 1000 Quadratmeter steinerne Versiegelung allmählich aufgebrochen wird.

Damit die ganze Stadtgesellschaft mit einbezogen wird, laden die Anrainer am kommenden Sonntag zum „Tag im Grünen“ an die längste Tafel des Tiergartens. Am gemeinsam gedeckten Tisch werden ab 12 Uhr mittags Erfahrungen und Ideen ausgetauscht, wie ein abweisender Stein-Ort endlich grün und anziehend werden kann, was dazu nötig ist für Alt und Jung – und was jedermann dazu beitragen könnte.

Ab 16 Uhr geht das locker weiter bei Kaffee und Kuchen und ab 19 Uhr bei Berliner Currywurst. Dazu gibt es Musik auf der „Grünen Bühne“, eine Bar, jede Menge eintrittsfreie offene Ausstellungen, Konzerte, Führungen, Familien-Workshops und Gespräche in den Häusern ringsum. Alles geht darum, einen Stadtplatz zu schaffen, der den Namen auch verdient, an dem man sich gern aufhält und verabredet, wo man Kunst erlebt, Filme guckt, Musik hört, auf jeden Fall Leute trifft, die miteinander reden wollen, über Kunst, Gott und die Welt und gerade auch über die Zukunft Berlins.



Kulturforum: „Umsonst und Draußen. Ein Tag im Grünen“. Sonntag, 3. September, von 12 bis 20 Uhr