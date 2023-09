Coco-Fusco-Retrospektive in den Kunstwerken: Ein Polaroid mit einer Indigenen?

Ob das heute noch funktionieren würde? Vor dreißig Jahren begab sich die kubanisch-amerikanische Künstlerin Coco Fusco zusammen mit Guillermo Gómez-Peña in einen Käfig, der mit rituellen Artefakten, Hängematte, Bettpfannen und Voodoopuppen, aber auch mit einem Ghettoblaster und Fernseher ausgestattet war. Die beiden gaben sich in ihrer Kunstaktion „Couple in The Cage: Two Undiscovered Amerindians Visit the West“ in der Fine Arts Gallery der University of California-Irvine zu Ehren des 500. Jahrestages der angeblichen Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus als bisher unentdeckte Indigene von Guatinau, einer fiktiven Insel im Golf von Mexiko, aus.

Wächter fütterten sie mit Obst und führten sie an der Leine zu den Toiletten, Dozenten erklärten den Besuchern die Lebensweise des Stammes und den angeblich authentischen Lebensraum des Käfigs. Man konnte gegen ein Entgelt Erinnerungs-Polaroids aufnehmen lassen. Die Künstler selbst schwiegen.

Coco Fusco und Guillermo Gómez-Peña im Käfig: „Two Undiscovered Amerindians Visit the West“,1992. Nancy Lytle

Die Inszenierung funktionierte besser, als die beiden gehofft haben dürften. Das Gesundheitsamt wollte sogar ihre Exkremente auf gefährliche Keime untersuchen. Besucher spendeten Geld, um die Vorgeführten tanzen oder in einer Fantasiesprache sprechen zu lassen – es kam zu Befreiungsversuchen, Angriffen von Neonazis und sehr verlässlich zu Fachkritik, die diesen Fake ethisch in Frage stellte. Aber natürlich öffnete der unbeabsichtigte Irrtum die Augen für die blinden Flecken der Privilegierten, für die Übel des Kolonialismus, des Otherings, des Rassismus, des Sexismus.

Diese konfliktreichen Themen und ihre Ausformungen und Weiterwirkungen lassen die 63-jährige Konzeptkünstlerin Coco Fusco, deren erste große Retrospektive unter dem Titel „Tomorrow, I Will Become an Island“ während der Art Week in der Kunstwerke Berlin eröffnet, nicht los. 1960 als Tochter einer emigrierten Kubanerin in New York geboren, studierte sie Philosophie und Literatur unter anderem in Stanford. Ihre komplexen multidisziplinären Arbeiten, die zwischen Text, Performance, Happening, Video- und Fotokunst wechseln, sind von scharfer Begriffsarbeit, von politischem Aktivismus und Diskursfreude durchpulst, von geduldigen, tiefen Recherchen mit Zeugenbefragungen und Archivbesuchen getrieben, finden aber immer wieder auf die Gestalthöhe der Tragik, der Poesie und des Humors.

Wer weiß, ob ihr der politisch korrekte Kunstbetrieb jene frühe, an die kolonialen Völkerschauen erinnernde Installation heute ohne Mahnung und Triggerwarnung durchgehen lassen oder ihr die schmerzhafte Reproduktion diskriminierender Klischees vorwerfen würde. Coco Fuscos künstlerische und intellektuelle Energie könnte aus solchen Anwürfen neue Funken schlagen.



Coco Fusco: Tomorrow, I Will Become an Island. Retrospektive in den Kunstwerken in der Auguststraße, bis 7. Januar, Informationen unter kw-berlin.de