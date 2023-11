Eigentlich kann ich’s nicht glauben: Was ist bloß in den im Kunstbetrieb angebeteten Maler und Otto-Dix-Preisträger Daniel Richter (60) gefahren? In einem Porträt der Financial Times über den vom Schulabbrecher zum Erfolgskünstler avancierten einstigen UdK-Professor anlässlich seiner Londoner Schau gibt er Abwertendes über Leute seiner Zunft von sich. Es geht gegen jene, die jetzt in gegenständlicher Bildsprache die verstörenden politischen Zeiten thematisieren.



Für den in Berlin lebenden Künstler, für dessen Bilder Sammler inzwischen locker mehr als eine Million Euro hinlegen, ist das „beschissener sozialistischer Realismus, der einfach nach Westen gewandert ist. Die Leute scheinen sich im Moment selbst den Auftrag zu geben, etwas zu machen, das mit bestimmten politischen oder sozialen Themen zu tun hat. Aber es ist immer noch langweilige Malerei, wie DDR-Bilder mit mehr Farbe.“

Derart undifferenziert hat schon mal ein ruhmverwöhnter Maler die Kunst aus DDR-Ateliers beschimpft. Der Schmäh „Künstler, die in der DDR blieben, sind Arschlöcher“ des früh in den Westen emigrierten Georg Baselitz war Teil jener Zündschnur, die nach der Wiedervereinigung den fatalen West-Ost-Bilderstreit entfachte. Was Daniel Richter nun herauspoltert, klingt weniger nach Ketzerei denn nach Abschwören. Hat Richter doch selber unlängst noch politische Werke gemalt, etwa zum Umgang Europas mit der Flüchtlingskrise. Immerhin ist er seit 2016 Mitglied der Bewegung Demokratie in Europa 2025. Aber inzwischen langweilt es ihn offenbar. Er sei „müde geworden, von einem politischen Bild zum anderen zu springen“. Überhaupt seien seine neuen Bilder „freier von Konventionen“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kunst ist Kunst, alles andere ist alles andere, hat Ad Reinhardt, der amerikanische Maler schwarzer Bilder, gesagt und damit seinen kategorischen Minimalismus gegen Angriffe verteidigt. Ja, dem ist beizupflichten. Aber Richter sollte weder hochmütig die bildnerisch mehr oder weniger gelungene emotionale Reaktion anderer im Blick auf die aus den Fugen geratene Zeit bewerten, noch die Ost-Kunst, wenn er pauschalisiert, der Losung „Kunst ist Waffe!“ seien alle DDR-Künstler willfährig gefolgt. Wer die Werke sieht, weiß, dass es keineswegs stimmt. Richter vergisst offenbar, dass Künstler auch immer „Kinder ihrer Zeit sind“, wie Max Liebermann es so klug wie ehrlich sagte.