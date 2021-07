Überm Galerie-Eingang hängt wieder Simon Mullans grüne Fahne mit heller Schrift. „Alles wird gut!“ Als Trost? Als Versprechen? Galerist André Schlechtriem hat das aufmunternde Banner im Pandemiejahr immer mal wieder geflaggt in der Berliner Linienstraße. Und die wurde in der Lockdown-Zeit mit Streifen auf dem Asphalt als Fahrradstraße deutlich markiert. Wenigstens etwas wurde besser.

Simon Mullan, geboren 1981 in Kiel, hat einen nordirischen Vater, der war in jungen Jahren Bau- und Werftarbeiter. Dem Sohn, den es zur Kunst zog, vermittelte der Vater die Achtung vorm Handwerk, vor der schweren Arbeit. Simon Mullan arbeitet neben der Kunst noch immer als Elektriker, und er hat eine große Affinität zum Fliesenlegen. Das Handwerk erlernte er richtig, was man seinem weißgekachelten „Volkstresen“ in der Grünanlage nahe der Volksbühne ansieht. Hier treffen sich öfter zum Feierabend Freunde auf ein Bier.