Das Palais an der Havel ist von Magiern besetzt

Was passt besser in unsere verstörende Gegenwart als die Kunst des Überwirklichen? Soeben sind die Surrealisten aus der Peggy-Guggenheim-Collection Venedig ins Potsdamer Barberini eingezogen.

Sigmund Freud konnte um 1900 nicht wissen, dass 1924 eine Handvoll avantgardistischer Pariser Maler und Dichter auf seine Traumdeutung zugreifen würden. Ja, sogar einen neuen Stil gründen würden. Seine Abhandlung „Totem und Tabu“ von 1913 über das Seelenleben der „Wilden und Neurotiker“ wurde zum Kultbuch dieser Leute. Und so gab es bald noch einen „Ismus“. Nach Symbolismus, Impressionismus und Expressionismus, nach Dadaismus, Kubismus und Konstruktivismus und dem ewigen Realismus. Übrigens war es Apollinaire, der den Begriff „Surrealismus“ prägte.

„Der Surrealismus beruht auf dem Glauben an die höhere Realität gewisser, bisher vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allmacht des Traumes, an das unvoreingenommene Spiel der Gedanken.“ Das schrieb André Breton im „Manifest des Surrealismus“. Er und seine Gefährtinnen und Gefährten sahen in diesem freien Stil der Fantasie, der Mystik, der Magie und Alchemie eine neue Kunstform. Soeben sind ins Potsdamer Barberini neunzig Werke dieser damals von der reaktionären Pariser Kunstkritik als Anarchisten bezeichneten Surrealisten eingezogen. Da wären Magritte und Dali, Victor Brauner, Max Ernst, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Paul Delvaux, Yves Tanguy, Giorgio de Chirico, Leonor Fini, Wilfredo Lam und viele andere. Ihre Stilistik ist von eindringlicher Genauigkeit, oft gemalt wie von Alten Meistern.

Was da aus der venezianischen Sammlung Peggy Guggenheims, der großen Mäzenin des Surrealismus, auch aus anderen Museen der Welt geliehen wurde, ist derart metaphysisch aufgeladen, als würden auf den Leinwänden Albträume wahr. Unheimliches offenbart sich. Geister, Dämonen, Chimären, Göttinnen, Hexen und Alchemisten treiben ihr Farbspiel. Mitunter kommt es einem vor, als tauchten wir ein in die Mittelalterwelt des Hieronymus Bosch. Okkulte und sexuelle Fantasien nehmen sich Raum. Hirngespinste, Halluzinationen werden zu Bildern der Angstlust. Bretons Manifest erklärt es so: „Die Widersprüche von Traum und Wirklichkeit, von Realität und Irrealität werden in einer Über-Wirklichkeit aufgelöst.“

Acht thematische Kapitel schlägt die von Daniel Zamani kuratierte Ausstellung auf, gibt dem magischen Bildertaumel aus den 20ern bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts hinein eine Art Rahmen und uns Betrachtern ein Geländer. Ein roter Faden lässt sich schwerlich spannen. Denn anders als den Impressionisten und Expressionisten ging es den Surrealisten nie um eine gemeinsame Formensprache. Die Ansätze sind zu disparat. Es war ja – und ist es bis heute – eine Kunst der Selbsterforschung.

Die Schau holt neben den ikonischen Werken auch solche ins Licht, die im Kunstbetrieb weniger präsent sind. So gehört ein ganzer Raum dem Schweizer Juden Kurt Seligmann, seinem „Weltreich der Magie“, in dem wir uns erst in babylonische Mythen und dann in den Basler Fastnachtskult hineinversetzt fühlen. „Magie gab dem Denken des Menschen immer neue Impulse. Sie befreite ihn von der Angst und verlieh ihm ein Gefühl der Macht, die Welt zu beherrschen, beflügelte seine Phantasie und hielt die Sehnsucht, immer Größeres und Höheres zu vollbringen, in seinem Geiste wach“, schrieb der aus Paris vor den Nazis in die Vereinigten Staaten emigrierte und nach seiner Rückkehr nach Europa in Depressionen gefallene Maler 1948. In seinem in metallisches Grün getauchten Science-Fiction-Gemälde „Das Zeitalter der Vernunft“ haben Chimären aus Mensch und Roboter die Macht übernommen.

Auch der in den 30er-Jahren in die USA ausgewanderte Mailänder Enrico Donati ist eine Entdeckung wegen seiner alchemistischen Mixtur von Farbe mit Staub für seine Mondlandschaften, die Affinität zu Glasaugen und Fossilien. Überhaupt wurde leidenschaftlich experimentiert. Das Markenzeichen der Bewegung malte Victor Brauner mit „Der Surrealist“: Auf dem Alchemisten-Hut prangt das uralte Unendlichkeitssymbol. Max Ernst, dessen „Einkleidung der Braut“ zu den Inkunabeln des Stils zählt, versetzte seine gespenstischen Landschaften mit Elementen der von ihm erfundenen Frottagen und Grattagen.

Dem Okkulten neigten auch die Frauen des Womanizers zu. Ende der 30er, unterm Radar der Nazis im besetzten Frankreich, deutet sich das bei der Engländerin Leonora Carrington an. Die Beziehung zerbrach, als Max Ernst 1940 mit seiner Mäzenin Peggy Guggenheim in die USA floh und sie heiratete. Carrington stürzte in eine seelische Krise, zog nach Mexiko und traf Frida Kahlo. Sie malte im Spätwerk jene nun in Potsdam ausgebreiteten okkulten Bilder, so eine weiße Göttin, eine märchenhafte Gans und die Hexenküche der nordenglischen Großmutter. Wir entdecken Symbole für keltische Mythen, Schamanismus, für Astrologie und Alchemie. Und ein tibetanisches Totenbuch – all das verschmilzt in ihrem Atelier zu einem Kosmos.

Max Ernsts letzte Ehefrau nach der eiligen Scheidung von Peggy Guggenheim war die Amerikanerin Dorothea Tanning. Sie wurde durch ihn zur Surrealistin und scheint mit ihrer magischen Blumenhaut auf Beinen und Unterkörper fast eine Wiedergängerin des italienischen Manieristen Guiseppe Arcimboldo zu sein. Der malte Blumen, Früchte und Gemüse zu Körperteilen und Gesichtern.

Gerade die Frauen des surrealistischen Stils, so auch Leonor Fini, deren beklemmendes Gemälde „Das Ende der Welt“ ein Meisterwerk ist, oder die rätselhaften Türme im Nebel des Bildes „Morgen ist nie“ von Kay Sage, der Frau Tanguys, erzählen vom magischen Diktat, der Allmacht des Traums, der Verehrung des Irrsinns. Und zugleich diente die Darstellung der Frau als magisches Wesen zur Distanzierung von der patriarchalischen Auffassung vom Weib als erotisches Objekt und in der Rolle als passive Muse. Geradezu sarkastisch ist das Bild „Himmlischer Brei“ der Spanierin Remedios Varos. Sie malte eine Frau in einem Himmelspavillon. Im Fleischwolf zermalmt sie Sterne, und den Brei gibt sie dem im Vogelkäfig eingesperrten Mond zu essen. Was für ein Ladykracher!

