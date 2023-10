Als Jungs Flieger oder Kosmonaut werden wollten: Der junge sächsische Maler Eric Keller

Eric Kellers Malerei ist ein Rätsel: Seine verunklarten Ton-in Ton-Landschaften mit Horizonten, gigantischen Wolken und vage angedeuteten Ginsterbüschen, von (Ufer-)Wegen die ins Ungewisse führen, auch die Interieurs entseelter Kulturhäuser mit verblichenen Wandgemälden und Stellwänden und die einsamen – Edward-Hopper-artigen – Gestalten sollten wir nicht „wörtlich“ nehmen. Der 1985 im sächsischen Grimma geborene Maler, Absolvent der Kunsthochschule Dresden, Meisterschüler an der HGB Leipzig, meint etwas anderes als das, was wir zu sehen glauben.

Eric Keller: „Uferweg“, 2022, Öl/Holz Eric Keller/Galerie Poll Berlin

Leicht surreal wirken die wie eingefrorenen Szenen. Sie lassen fast an Film-Stills denken, die keine lineare Handlung erzählen, nur enigmatische Mitteilungen. Ganz vage bloß angedeutet sind Dinge, Naturerscheinungen, Figuren in den aus dünner Öl-Lasur auf Holztafeln gesetzten Schichten. Ins diesige Grau scheinen jedoch alle Farben dieser Welt eingesickert zu sein. Erinnerungsbilder – diese beiden introvertierten jungen Männer vor einem pathetischen Himmelsstürmer-Monument mit Sternenspitze, was auch als Windrosensymbol zu deuten wäre. Eine Gestalt dreht dem Denkmal den Rücken zu; die andere trägt einen Flieger-Overall, als erinnere der an Kindertage, als kleine Jungs Pilot oder Kosmonaut werden wollten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eric Keller: „Stellwand“, 2022, Öl/Holz Eric Keller/Galerie Poll Berlin

Als die DDR unterging, war Eric Keller vier Jahre alt. Nun, nach mehr als 30 Jahren, malte er die Überbleibsel, die Relikte; taucht sie als Fragen, auf die es keine Antworten gibt, in die Farben des Ungefähren, Ungewissen. Gewissheit indes geben die an Wegrändern und Böschungen angedeuteten Ginsterbüsche, dieses biblische Vorfrühlingsgewächs, das schon der Prophet Elias lobte und das zäh auf kargstem Boden wächst. Die leuchtend gelben Schmetterlingsblütler brauchen nur Sonne.



„Ginstergrund“, Galerie Poll, Gipsstr. 3 (Mitte), bis 28. 10., Di–Sa 12–18 Uhr