Ein weißes Hemd unter einem cremefarbenen Pullover und einem schwarzem Jackett – so präsentierte sich der Berliner Kunstvermittler und Galerist Michael Schultz am liebsten inmitten seiner Bilder. Er war ein begeisterter Verfechter der künstlerischen Moderne, was im West-Berlin der 80er-Jahre, als er das Wagnis einer eigenen Galerie unter seinem Namen einging, leichter dahingesagt als getan war. Zwar gab es auch schon damals eine vielfältige und experimentierfreudige Künstler- und Avantgarde-Szene in der Stadt, das Marktgeschehen aber spielte sich andernorts ab, an so gediegenen Orten wie Düsseldorf oder Basel.

Rücksicht und Scheu aber kannte man in der Mauerstadt nicht, und so ging Michael Schultz in der Blütezeit des wirtschaftlichen Neoliberalismus bald in die Vollen. Zum Programm seiner Galerie in der Charlottenburger Mommsenstraße gehörten Künstlerpersönlichkeiten wie Georg Baselitz, Markus Lüpertz und A.R. Penck, bald kamen Anselm Kiefer, Gerhard Richter und Sigmar Polke sowie Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, James Rosenquist, Robert Rauschenberg und Andy Warhol hinzu.

Neugierig und diskursfreudig

Michael Schultz galt als überaus umtriebig, und nach der Wende trug er einiges zur Durchsetzung des jungen Nobert Bisky am Markt bei. 1951 im Schwarzwald geboren, hatte er zunächst Musik- und Theaterwissenschaften studiert, und ehe er aktiv in den Kunsthandel als Geschäftsführer der Galerie Michael Wewerka einstieg, war er mehrere Jahre Chefredakteur des Berliner Magazins KUNST. Berlin erwies sich für Schultz bald lediglich als lokaler Ausgangspunkt, mit Dependancen in Seoul und Peking strebte er ab Mitte der Nullerjahre auch auf den asiatischen Markt.

Die Neugier und Diskursfreudigkeit des schreibenden Galeristen behielt er auch bei, als er sich längst geschäftlich behauptet hatte. Zwischen 2011 und 2015 kommentierte er in einem täglichen Newsletter nicht nur das aktuelle Branchengeschehen, sondern äußerte sich auch zur politischen Fragen. Inzwischen war der Berliner Kunstmarkt in Bewegung gekommen, und über seine eigens für junge Kunst gegründete Galerie Schultz Contemporary mischte er in diesem Segment ebenfalls nach Kräften mit.

Eine besondere Beziehung unterhielt Schultz zu Gerhard Richter, seine Galerie gehörte zu den wenigen, die Richter Einzelausstellungen widmeten und ihn aktiv verkauften. Zuletzt aber war die Galerie in Turbulenzen geraten. Ein Sammler hatte wegen eines gefälschten Richter-Gemäldes Strafanzeige gegen Schultz gestellt, deren Vorwürfe aber nicht abschließend geklärt werden konnten. Im November 2019 wurde die Galerie Michael Schultz im Rahmen eines Insolvenzverfahrens aufgelöst. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Michael Schultz am 28. Dezember im Alter von 70 Jahren in Berlin gestorben.