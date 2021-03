Die Berliner Ausstellung, ausgerechnet mitten in der verstörenden Zeit der Corona-Pandemie, beginnt mit einem Bekenntnis: An die Galeriewand hat der gebürtige Kubaner Enrique Martínez Celaya in großen Buchstaben geschrieben, warum er sich so intensiv auf Käthe Kollwitz bezieht: Er fühle sich mit ihrem Werk „weniger allein“. Und: „Sie wusste, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“

Die Vorlage: Eines der berühmtesten Kollwitz-Blätter: „Frau mit totem Kind“, 1903