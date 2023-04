Kurz vor dem Osterfest vollendete der Berliner Künstler das Dutzend aller Variationen für ein seit 1945 verschollenes Wandbild in der Nikolaikirche.

Die Leerstelle, da, wo bis Ostern 1945 noch die „Auferstehung“ eines unbekannten Barockmalers hing, hat eine Sandsteinumrandung. Diese Art von „Rahmen“ erinnert seit 78 Jahren daran, dass im Krieg nichts mehr heilig ist, kein Leben, keine Kirche, keine Kunst.

Jetzt ist die hohe kahle Stelle in der Kraut-Kapelle im Museum Nikolaikirche ausgefüllt mit einem markanten Motiv von 2023. Der Berliner Maler, Bildhauer und Restaurator Thomas Lucker hat seine Paraphrase der weltberühmten „Auferstehung“ von El Greco anno 1595 aus dem Madrider Prado hineingesetzt: Über dem Felsengrab schwebt der auferstehende Christus. Hinter der nackten Gestalt weht ein roter Umhang, in der Linken hält er den Hirtenstab, daran als weißes Banner das Grabtuch.

Eine Ostergabe: Thomas Luckers 12. Version der kriegs-verschollenen „Auferstehung“ Stadtmuseum/Foto Michael Setzpfandt

Todsünden in Berlin

Bei El Greco sind es die unter der Jesusgestalt hinabstürzenden Leiber, ganz unten ein Söldner, die für die sieben Todsünden der Menschen stehen. Bei Lucker ist es nicht der biblische Grabesort, es ist Berlin, der nächtliche Blick über die Spree und oben Leute, Männer in weißen Hemden, Kinder. Eine Gestalt in geflecktem Tarnanzug stürzt hinab ins viereckige Loch einer Baustelle. Dahinter die Stadtlandschaft von Mitte, die Abriss-Ruine des Palastes der Republik, wo heute das eklektizistische Stadtschloss steht. Drei Affen – die bekannten Symbole für nichts Sehen, nichts Hören, nichts Sagen – hocken auf den Betontrümmern. Oben schwebt der Engel der Geschichte – im Trikot einer Ballerina. Ein seltsames Weltgericht? „Levitation im neuen Berlin“ nennt der Maler sein Werk.

Ein mitreißender Mann für die Kunst: Kurator und Projekt-Initiator Albrecht Henkys eröffnet im Museum Nikolaikirche eine Ausstellung. Christian Kielmann

Es schließt das Malerei-Projekt der heutigen Auferstehungs-Varianten ab, die sich hier seit 2021 aller paar Monate abwechselten. Es war die Idee von Albrecht Henkys, Kurator, Denkmalschützer, Publizist am Berliner Stadtmuseum. Er hat alle zwölf Künstler gesucht und gefunden, alles organisiert. Mit diesem 12. Gemälde findet nun auch sein 15-jähriges aktives Wirken fürs Stadtmuseum seinen Abschluss. Der aus Brandenburg an der Havel stammende Dompfarrer-Sohn arbeitete als Restaurator, Schriftsetzer, war zu DDR-Zeiten ein von der Stasi beobachteter Wehrdiensts-Verweigerer, durfte darum nicht studieren, wurde Rockmusiker, Denkmalpfleger, tauchte tief ein in die Kunstgeschichte und organisierte zuletzt auch wichtige Ausstellungen zur Kunst aus der DDR.

Die Vernissage der 12. Variation des verschollenen Wandbildes vor Beginn der Karwoche in der Krautkapelle fiel zusammen mit seinem letzten Arbeitstag vor dem Rentner-Leben. Ganz abgeschlossen aber ist sein Projekt „Auferstehung“ nicht. Er sei, verrät Henkys, „im guten Gespräch“ mit Partnern, in der Passionszeit 2024 noch einmal alle Varianten zusammen in der Parochialkirche, Klosterstraße, zeigen zu können.

Stadtmuseum, Nikolaikirche/Krautkapelle, im Nikolaiviertel, bis 15. Juni , Mo–So 10–18 Uhr, Eintritt frei