Der Unterwasserkünstler Jürgen Claus ist 88-jährig in Aachen gestorben

Das Wasser war sein Element. Jürgen Claus hat die geheimnisvollen Tiefen der Ozeane zu Bühnen für seine Kunst gemacht. Als junger Mann und noch bis ins höhere Alter performte er genau da, wo unsereine Fantasie kaum hinreicht. Seine Kunstthemen waren die unerforschten Weltmeere, die Sonne und die zunehmend vom achtlosen menschlichen Tun gefährdete Umwelt.

So wurde er, der Freund des Meeresforschers Jacques-Yves Cousteau, der rheinischen Zero-Künstler Otto Piene und Heinz Mack sowie des kürzlich verstorbenen ZKM-Chefs und Aktionskünstlers Peter Weibel, zu einer Größe in der deutschen Kunstgeschichte. Eine, die das grelle Rampenlicht scheute.

Noch bis zum Jahr 2000 lehrte Claus an der Kölner Kunsthochschule für Medien, und kürzlich erschien sein Bildband „The Ocean as a Creative Experience“. Gerade kam die Nachricht von seinem Tod. Er starb am Dienstag 88-jährig in Aachen. Seinen Nachlass gab er noch zu Lebzeiten dem ZKM Karlsruhe.

Der Künstler, Meeres-Performer und Medienprofessor Jürgen Claus im November 2007 CC BY-SA 3.0/Nora Claus

Es könnte sein, dass der sowjetische Regisseur Gennadi Tschebotarjow vor 65 Jahren von dem westdeutschen Avantgardisten Jürgen Claus und dessen spektakulären Unterwasserperformances mit den Meeresforschern Hans Hass und Cousteau gehört hatte. Vielleicht war er von den Aktionen inspiriert und drehte umso mutiger – dem Dogma vom „Sozialistischen Realismus“ zum Trotz – den Science-Fiction-Film „Der Amphibienmensch“ nach dem Roman von Alexander Beljajew. Der Film entstand 1961, als die DDR-Regierung in Berlin die Mauer bauen ließ. Im Jahr darauf kam er in die Kinos des ganzen Ostblocks. Allein in der Sowjetunion sahen ihn an die 64,5 Millionen Leute.

Nie mehr an Land

Ich selbst, damals als Sommerferienkind in der Heimat meines Vaters, in Siebenbürgen, zu Besuch, ging mit Freundinnen gleich mehrmals in die zum Kino umfunktionierte Dorfturnhalle von Seiburg. Der Ton war russisch, die Untertitelung rumänisch. Ich verstand fast nichts und war dennoch fasziniert von den spektakulären Unterwasseraufnahmen und der Geschichte des Protagonisten: Ein Mischwesen namens Ichthyander, halb Adonis, halb Fisch, das sich in ein Fischermädchen verliebt. Es ist der durch Experimente erschaffene Sohn eines Wissenschaftlers, kann im Ozean wie an Land leben. Doch ein Geschäftemacher jagt ihn. Er soll als Perlentaucher für ihn arbeiten, fängt ihn mit einem Netz und hält ihn in einem Wasserbehälter gefangen. Dadurch bilden sich seine Lungen zurück. Als ihm die Flucht gelingt, kann er nur noch im Wasser leben und nie mehr zurück an Land.



Es ist die melancholische Poesie des Films, an die ich mich erinnere, wenn ich mir nun die einzigartigen Ozean-Performances von Jürgen Claus ansehe. Genau diese Mischung aus Wissenschaft und Poesie macht ihn zur Legende.