Normalerweise kostet diese Luxushandtasche – die OnTheGo von Louis Vuitton – ungefähr 2500 Euro. Sie verfügt über einen sogenannten D-Ring, den man über den Unterarm ziehen kann, sodass das gute Stück elegant in der Armbeuge hängt, über ein abnehmbares Münzfach, einen ebenfalls abnehmbaren Riemen, goldfarbene Beschläge und drei flache Innenfächer, eins davon mit Reißverschluss. Sie ist 25 mal 19 mal 11,5 Zentimeter groß. Man kann zum Beispiel ein Handy, ein Taschenbuch, ein paar Socken, eine Kreditkarte, einen Reisepass, Ohropax, eine Zahnspange, den Ersatzehering und drei Hustenbonbons hineintun. Nur das Wichtigste.

Das Künstlerkollektiv MSCHF hat nun eine gummibärchengrüne Version dieser Tasche hergestellt, die für ein Vielfaches versteigert wurde, nämlich 63.750 Dollar. Das ist schon zwei Wochen her, aber seitdem halten wir hier die Luft an, weil wir nicht schuld sein wollen, wenn das Ding verloren geht – egal ob weggepustet oder eingeatmet. Es ist aus Kunststoff, stammt aus dem 3D-Drucker und ist kleiner als ein Salzkorn, weswegen ein Mikroskop gratis beigelegt wurde. Man kann die Originalform, das Logo und den D-Ring erkennen, durch den nicht einmal ein Lausebein passt.

Hier das unverpackte Täschchen MSCHF

Natürlich handelt es sich weniger um Kunst als um einen PR-Coup, aber um einen besonders gelungenen, der einen nicht so schnell wieder vom Haken lässt. Man denkt über die kapitalistische Wachstumsideologie nach, über Umweltverschmutzung, Alterssichtigkeit, Reifenabrieb, Zynismus und Läusebeine. Man sieht sich vor neuartige Alltagssituationen gestellt, konzipiert Packlisten (ein Paar Pantoffeltierchen, eine Portion Porenfüllung oder doch lieber drei Ersatzmoleküle?) und hört den Satz „Wo ist meine Handtasche, ich bin mir sicher, dass ich sie dabeihatte?“ mit völlig neuen Ohren und viel tiefer reichendem Schrecken.

Wenn man diese kleine Tasche in die originale packen würde, ginge sie hoffnungslos verloren und landete beim Ausschütteln wie so viel Staub und Mikroplastik früher oder später im Ozean, wo sie an Quallententakeln hängen bliebe, die von einem Fisch gefressen würden, der sich in einem Fischernetz verfinge und dann in der Bouillabaisse in einem Touri-Hafenrestaurant von Marseille auf den Teller käme. Für dann gar nicht mehr so überteuerte 17,50 Euro. Man suche also dort. Spätestens dann kommt wieder das Mikroskop zum Einsatz.