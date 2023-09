Die Berlin Art Week 2023 beginnt: Das sind die Höhepunkte

Der BAW-Garten, jedes Jahr zur herbstlichen Art Week Treffpunkt und gewissermaßen Herzzentrum des Kunstfestivals, ist diesmal die Neue Nationalgalerie am mit 200 Bäumen bestückten Kulturforum. Der Mies-van-der-Rohe-Bau wird mit seinen spektakulären Isa-Genzken-Skulpturen in der Oberhalle zur Veranstaltungsplattform und Oase – mit Performances und Workshops. Los geht es am 13. September mit der ikonischen Performance „Cut Piece“ (1964) von Yoko Ono, bis 17. September jeweils 17 Uhr. Am BAW-Garten starten auch Touren beim herbstlichen Kunst-Marathon.



BAW-Garten Neue Nationalgalerie, Potsdamer Straße 50, 13. bis 17. September, täglich 10–22 Uhr

Rainer Fettings Gemälde „U-Bahn“ (Tunte in Bahn Salome 1976), Farbaquatinta/ Radierung ist ein Hauptwerk der Sammlung der Berliner Volksbank und deren Schau „Schlaglicht“ zur Art Week. Rainer Fetting

Volksbank-Kunstforum mit „Schlaglicht“: Der diesjährige Hauptpartner und Sponsor der Art Week ist das Kunstforum der Berliner Volksbank. In der feinen, kleinen Ausstellungshalle am Kaiserdamm beginnt der Kunstreigen mit der großen Schau seiner Sammlung, Titel „Schlaglicht“. Zu sehen sind sowohl Exponate aus der Kunstsammlung der Berliner Volksbank als auch Leihgaben der Kunststiftung DZ Bank. Zwei genossenschaftliche Sammlungen haben sich zusammengetan und präsentieren ihre Werke zum Start der Berlin Art Week in einer gemeinsamen Ausstellung. Die Gemälde, Fotografien, Skulpturen und Papier-Arbeiten geben vielfältige Einblicke, wobei der Fokus der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank auf figürlichen Werken ost- und westdeutscher Künstlerinnen und Künstler der Wendezeit liegt. Diese Schau erzählt ein großes Stück Berliner Kunstgeschichte.



Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank, Kaiserdamm 105, Ecke Sophie-Charlotten-Straße, Di–So 10–18 Uhr. Ausstellung bis 10. Dezember

„Nord Stream“ in Ai Weiwei’s Lego-Welt „know thyself“, zu sehen der Pfefferberg-Außenstellen der Galerie neugerriemschneider und fotografiert von einer Besucherin. Britta Pedersen/dpa

Gallery Openings von 51 kommerziellen Berliner Galerien. Es ist der alljährlich bewährte große Kern der Institution Gallery Weekend und geboten wird Gegenwartskunst. Da wären etablierte Solopositionen zu nennen – wie Anicka Yi bei Schipper, Klara Liden bei Neu, Paul MCCarthy bei Hetzler, David Schnell bei Eigen+Art, Antonio Paucar bei Thumm, Ragen Moss bei Capitain Petzel, Ai Weiwei bei neugerriemschneider, Andy Hope bei Baudach, Raphaela Vogel bei BQ, Pamela Rosenkranz bei Sprüth Magers, Gregor Schneider bei Konrad Fischer oder die handverlesene Gruppenschau „My Demons My Angels“ bei ChertLüdde, um nur einige zu nennen.

Infos/Adressen: gallery-weekend-berlin.de. Die Öffnungszeiten sind zur Art Week erweitert bis 21 Uhr.

Einst Hotel, jetzt Kunstort – auch für Reto Pulfers Textil- Instalation „Simulat“, 2023, im Studio Mondial am Kudamm. Reto Pulfer /Studio Mondial

Studio Mondial ein Festival der Superlative. 40 private Galerien haben gemeinsam für kommenden Samstag und Sonntag ein Extrafestival auf die Beine gestellt, mit Kunst und Performances, Musik, Lesungen und Gesprächen. Austragungsort ist das ehemalige Hotel Mondial am Kudamm, das erste barrierefreie Hotel Europas, das 2022 schließen musste und durch die Kunst wieder auflebt. Die Kuratorin ist Sandra Teitge, eine Kunst- und Musik-Kennerin und Initiatorin, die aus dem Berliner Osten stammt.



Studio Mondial, Kurfürstendamm 47, Sa 12–21, So 12–19 Uhr

Pop-up in der Brunnenstraße für Sammler-Neulinge. Direkt vor den Augen des neuen Kultursenators Joe Chialo, dessen Behörde sich in der Brunnenstraße befindet, eröffnet die US-Amerikanerin Tayla Camp, eine erfahrene Kuratorin junger Kunst, zur Art Week eine Pop-up-Galerie. In der will sie insbesondere auch Sammler-Neulinge interessieren und ihnen zeigen, dass man für diese Obsession nicht immer viel Geld ausgeben muss. „Schöner ist es nicht als das?“, so der Titel mit Arbeiten der Künstlerinnen Roxanne Krumm (geboren 1988, USA) und Skai (geboren 1992, Litauen). Zwei junge Frauen auf ihrem komplexen, immer wieder wechselnden Weg von Ernüchterung und Unzufriedenheit zu emotionaler Belastbarkeit. Mit neuen Werken in deutlich unterschiedlichen, aber komplementären Stilen dokumentieren die beiden Künstlerinnen ihre entschlossenen, wenn nicht sogar schwierigen Bemühungen, sowohl in sich selbst als auch in ihrer Wahrnehmung der Welt nach Wahrheit und Zuversicht zu suchen.



Camp Space, Brunnenstraße 22, täglich 10–23 Uhr. Bis 2. Oktober.

In der Foto-Instanz C/O im Amerikahaus sind die packenden Bilder der Amerikanerin Mary Ellen Mark zu sehen. Mary Ellen MarkCourtesy of The Mary Ellen Mark Foundation and Howard Greenberg Gallery

Die Conditio Humana in der Fotografie. Diese Haltung machte die amerikanische Fotografin Ellen Mark zu ihrem Lebensthema. Es führte sie zu Frauen in einer psychiatrischen Station in Oregon, zu Sexarbeiterinnen in Mumbai, zu Straßenkindern in den USA. Die Foto-Instanz C/O Berlin zeigt die erste große Retrospektive der berühmten Bildreporterin. Eine weitere Schau versammelt junge Fotografinnen und Fotografen, deren Arbeiten Klimakrise, Kapitalismuskritik und auch die ökologischen Folgen der Fotografie in den Mittelpunkt stellen.



C/O Berlin, Hardenbergstraße 22–24, 16. September bis 24. Januar 2024, Mo–So 11–20 Uhr, bis 18 Jahre freier Eintritt

Werk aus der Gruppenschau „Sandbox Mode“ bei Office Impart. The Roedalming Group/Office Impart

Kunst und Datensätze. Um Blockchain-Technologie geht es in der Gruppenschau „Sandbox Mode“ im Kunstraum Office Impart. Eingeladen haben die Initiatorinnen Johanna Neuschäffer und Anne Schwanz unter anderem Avantgarde-Leute wie Mitchell F. Chan, Sara Ludy oder The Roedalming Group, die sich der für Laien kompliziert darstellenden Datensatz-Kunst widmen. Mit dieser erhellenden Schau ist der Kunstraum für den diesjährigen VBKI-Preis der Galerien nominiert.



Office Impart, Waldenserstraße 2–4, Moabit, Mo–Fr 15–18 Uhr. Bis 20. Oktober.

Ganz weit draußen, aber umso spannender: In den gründerzeitlichen Reinickendorfer Wilhelm Hallen haben Künstler und Galeristen ein Festival mit ihren Werken und vielen Performances auf die Beine gestellt. Jürgen Ritter/Imago

Noch ein Kunstfestival am Stadtrand. In den Wilhelm-Hallen Reinickendorf macht Berlins Kunstszene mit unglaublicher Energie und Kreativität die verlassenen Industriehallen der Gründerzeit zu ihren Arbeits- und Ausstellungsorten. In den denkmalgeschützten Hallen steigt wieder ein Kunst- und Veranstaltungs-Parcours mit Ausstellungen, Konzerten und vielen Performances. Etwa 20 Galerien wie Levy, ChertLüdde, Esther Schipper sorgen für das Programm.



Wilhelm-Hallen, Kopenhagener Straße 60–72, Reinickendorf, bis 17. September, 11–20 Uhr, Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro

Video-Sentenz „Your Eyes Will Be an Empty Word“, 2021, der kubanisch-amerikanischen Künstlerin Coco Fusco in den KW Institute Auguststraße. Coco Fusco/KW Auguststraße

Die Erfolgs-, aber auch Macht-Strukturen hinter der Kunst beleuchtet das Institut KW in der Auguststraße in einer ersten großen Retrospektive mit dem Titel „Tomorrow, I Will Become an Island“ der interdisziplinär arbeitenden kubanisch-amerikanischen Künstlerin Coco Fusco. Die erfahrene Konzeptualistin hinterfragt mit Tiefgang jene institutionellen Infrastrukturen, die für Präsentation, Zirkulation und Wertschöpfung der Kunst sorgen.



KW Institute for Contemporary Art, Auguststraße 69, 14. bis 17. September, Mi–So 11–20 Uhr.

Blick in die private Kunstmesse POSITIONS Berlin Art Fair in Hangar 5/6 des ehemaligen Flughafen Tempelhof. Pop-Eye/Imago

Positions Berlin Art Fair – die Messe auf dem einstigen Flughafen Tempelhof. Die private internationale Messe feiert zehnten Geburtstag: Sie ist übrig geblieben vom einst großen, jedoch gescheiterten Kunstmessen-Ehrgeiz der Hauptstadt. Hangar 5 und 6 des Flughafens Berlin-Tempelhof bieten abermals eine einmalige und luftige Kulisse für die Kunstpräsentationen auf 10.000 Quadratmetern ausreichend Platz für ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Sonderausstellungen, Preisverleihungen, Talks und vielen weiteren Jubiläumshöhepunkten. Wie es um den bildkünstlerischen Nachwuchs in Berlin steht, zeigt die Sonderschau „Academy Positions“. Junge Begabungen, gerade von UdK und anderen Hochschulen Berlins gekommen, sind zu entdecken. Die Abteilung „Selected Positions“ bietet insbesondere angehenden Sammlern einen preiswerten Einstieg in den Kunstmarkt. Zudem macht das Format „Fashion Positions“ die Schnittstelle zwischen Mode und Kunst sichtbar.



Positions Flughafen Tempelhof, Hangar 5 und 6, Platz der Luftbrücke 5, 14. bis 17. September, Eröffnungstag 18–21 Uhr, dann jeweils ab 11 Uhr, Ticket 20 Euro, ermäßigt 10 Euro

Memory Biwa & Robert Machiri in der ifa-Galerie Berlin. Irma Fadhila /ifa-Galerie Berlin

Lieder vom Baum des Lebens in der ifa-Galerie. Sie sind ein Klang-Duo namens Listening at Pungwe – Memory Biwa aus Namibia und Robert Machiri, DJ aus Johannesburg – und sie arbeiten meisterlich mit historischen und zeitgenössischen Soundmaterialien. Ob aus der Kolonialzeit wie aus den Jahren nach der Unabhängigkeit, den Erfahrungen der Apartheid und der neuen Zeit wurde neu collagiert, für Klang-Installationen und eindrückliche Performances. „Eine heilige Geschichte vom Baum des Lebens“ ist zu erleben als Simulation im Schatten eines Affenbrotbaumes.



ifa-Galerie Berlin, Linienstraße 139–140. Eröffnung am 14. September, bis So 10–22 Uhr. Schau läuft bis 22. Oktober

Anan Fries’ virtuelle Körperkunst „Posthuman Wombs“, 2023 im Haus am Lützowplatz (HAL), ohne Bodyshaming nominiert für den VR-Kunstpreis. Anan Fries

Um entfesselte Utopien in virtuellen Räumen geht es in der Gruppenausstellung „Unleashed Utopias“ im Haus am Lützowplatz. Dort stellen fünf junge Leute ihre künstlerisch gestalteten virtuellen Realitäten (VR) aus, die für den VR-Kunstpreis nominiert sind: Marlene Bart, Anan Fries, Rebecca Merlic, Mohsen Hazrati und Lauren Moffatt. Senfgelb blubbert das Wasser im Weissagungsbrunnen von Hazratis Installation „Fãl Project [none-AI]“. Als Gast der Ausstellung ist man geladen, sich über einen Algorithmus, der ChatGPT mit persischer Prophezeiungstradition verlinkt, ein persönliches Glückskeks-haftes Horoskop basteln zu lassen. Ein mit dem eigenen Namen versehener digitaler Fisch schwimmt daraufhin im Cyberspace-Teil der Installation – zu erkunden mit einer Virtual-Reality-Brille. Auch bei Anan Fries ist eine solche Brille quasi das Portal zum digitalen Kunstwerk, einer blausilbrigen Avatar-artigen Welt samt Klonschaf Dolly. Clou der Fries’schen Welt: Alle Wesen können schwanger werden. Natürlich sind digitale Räume perfekt für Utopien – allein schon, weil sich da leichterhand die Schwerkraft und andere Hindernisse aushebeln lassen.



Haus am Lützowplatz, Lützowplatz 9, bis So 11–18 Uhr. Schau läuft bis 5. November.