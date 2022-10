Die Fragmente des Maler-Bildhauers Joachim Böttcher

Nun werden keine weiteren Bilder und Skulpturen hinzukommen, keine Fragmente, die er in seinem Refugium in Stabeshöhe, Uckermark, aus dem Stein schlägt und vor denen man die Unvollkommenheit unseres irdischen Daseins begreift. Dies aber mit der Gewissheit, dass ein Rest Unfassbarkeit in der Kunst immer bleibt.

Joachim Böttcher, einer der seltenen Maler-Bildhauer seiner Generation in Berlin und im Land Brandenburg, Jahrgang 1946, ist, wie wir gerade erst erfuhren, am 5. Oktober nach längerer Krankheit gestorben. Er gehörte zu den starken bildnerischen Temperamenten, die am Tafelbild und an der bildhauerischen Formarbeit festhielten und sich einem klassischen Werkbegriff verpflichtet fühlten. In seiner Kunst ging es nie um das Abbildhafte, sondern um freie Ausdruckskraft „parallel zur Natur“.

Der am 24. Januar 1946 im thüringischen Oberdorla Geborene war der jüngste von vier Brüdern, die es alle zur Kunst zog. Wolfgang und Reinhard wurden Musiker, Manfred und Joachim Böttcher Maler. Zunächst hatte er das Steinmetzhandwerk erlernt und in diesem Beruf gearbeitet. Von 1967 bis 1972 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Prägende Lehrer waren für ihn die gegensätzlichen künstlerischen Charaktere Gerhard Kettner und Herbert Kunze. Das bedeutete zeichnerische Disziplin und Schulung in bildnerischer Transformation des Gegenständlichen wie Figürlichen einerseits und anderseits die Möglichkeit, den inneren Vorstellungen jenseits eines einengenden Realismus-Begriffs eine Form zu geben.

1980 zog Böttcher endgültig nach Berlin, wurde Meisterschüler an der Akademie der Künste bei Werner Stötzer. Bald wandte er sich intensiv der Bildhauerei zu, schuf Gestaltzeichen, in denen er das Figurative neu hinterfragte, im Fragmentarischen zeichenhafte Formen von selbstbestimmter Monumentalität fand. Die Zeichnung spielt in seinem Werk als Wegmarke sowohl zum Bild als auch zur Plastik eine zentrale Rolle, prägte zunehmend auch die Malerei. In den von starken Farb- oder Schwarz-Weiß-Kontrasten bestimmten Bildern und in den feinsinnigen Klängen fast monochromer Tönungen ist sie Spur, Begrenzung, raumbildende Struktur und rhythmisierendes Element, bestimmt sie die Eigenart seiner Malerei.

2010 erhielt er den Brandenburgischen Kunstpreis für Bildhauerei. Als langjähriger Vorsitzender des Berliner Kabinett e. V. setzte sich Joachim Böttcher mit kritischem Sachverstand für die Förderung der Zeichenkunst ein. Welche kraftvolle Präsenz, Sensibilität und feine Poesie sein Werk ausstrahlt, wurde einmal mehr im Frühjahr, in seiner letzten Ausstellung in der Pankower Galerie Amalienpark, deutlich.

Anita Kühne und Jens Semrau sind Kunsthistoriker und waren eng mit Joachim Böttcher befreundet.