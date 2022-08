Nichts ist einfach. „Nothing is simple“, heißt ein kleiner Band des französischen Zeichners Jean-Jacques Sempé, auf dessen Cover ein kleines Landhaus abgebildet ist. Ein überdachter Schuppen, Holz vor der Hütte. Gestört ist die Idylle jedoch durch ein geradezu zwanghaftes Bedürfnis, sich abzugrenzen. Vom Nachbargrundstück trennt das kleine Anwesen ein langer, gerader Zaun. Gerade? Nicht ganz. Die Bestellung der Grundstücke unterscheiden sich durch zwei öde Monokulturen, in denen sich ein Salatkopf als derart störrisch erwiesen hat, dass der geradlinige Zaun einen Winkel schlagen muss.

Es ist ein typisches Bild, das den 1932 in Bordeaux geborenen Karikaturisten und Illustrator als subtilen Beobachter der sozialen Wirklichkeit ausweist. Wenn Gesellschaftskritik in seinen Werken aufscheint, dann am ehesten durch zarte Hinweise auf die Absurditäten des Alltags. Keine laute Anklage, sondern die stille Abbildung von Widersprüchen. Während der große französische Komiker Jacques Tati seinen Monsieur Hulot oft im Kampf mit den Tücken des Objekts zeigte, warf Sempé einen liebevollen Blick auf die menschlichen Schwächen, die sich gerade auch an der Umgebung ablesen ließ, die er schuf.

Diogenes Verlag AG, Zürich Aus „Der kleine Nick ist wieder da!“, 2006, Goscinny & Sempé

Aus der Sicht der Kleinen

Sein bildnerisches Talent hatte Sempé bereits als Schüler unter Beweis gestellt, weil er aber befürchten musste, von seiner Kunst nicht leben zu können, meldete er sich zunächst freiwillig zum Militärdienst. Ab Mitte der 50er-Jahre erschienen erste Karikaturen in französischen Printmedien, darunter Paris Match, L’Express und Pilote. Der baldige Durchbruch gelang Sempé durch die Zusammenarbeit mit dem Autor René Goscinny, der durch die Geschichten von Asterix und Obelix (gezeichnet von Albert Uderzo) Weltruhm erlangte. Sempé und Goscinny erfanden den „kleinen Nick“, der nicht wie viele frühe Comicfiguren als pädagogischer Übersetzer elterlicher Normen galt, sondern die Weltsicht der jungen spiegelte. In diesem Sinne schrieb Hans-Georg Lenzen, der deutsche Übersetzer im Vorwort zu „Neues vom kleinen Nick“: „Satzbau und Zeichensetzung dieses Buches sind dem kleinen Nick angepasst, nicht dem ‚Kleinen Duden‘.“

Legendär sind Jean-Jacques Sempés Titelillustrationen für die Zeitschrift The New Yorker, farbige Wimmelbilder, die die Großstadt als Arena des menschlichen Eigensinns zeigen. Einer, der es wissen muss, der Schriftsteller Patrick Süskind, schrieb über Sempé: „Aber Gott sei Dank ist die Welt nicht nur wie von Sempé gezeichnet, sondern umgekehrt zeichnet Sempé die Welt, namentlich die französische, auch wie sie an und für sich ist, wie wir sie allerdings nicht sehen würden, wenn er sie nicht so für uns zeichnete, wie er sie eben zeichnet. Ich will damit sagen: Es gibt gewiss keine bessere kulturelle, soziologische und ästhetische Landeskunde Frankreichs als das Œuvre von Sempé.“

Diogenes Verlag AG, Zürich Aus Sempés „Kindheiten“, 2012, Diogenes Verlag AG, Zürich

Neugierig und konservativ

Süskind ist neben Goscinny und dem französischen Literaturnobelpreisträger Patrick Modiano einer jener drei Autoren, für die Sempé gezeichnet hat. „Die Geschichten von Herrn Sommer“ erreichte ein Millionenpublikum, erzählt wird in der Novelle die Geschichte eines Jungen, der am Starnberger See aufwächst. In der animierten Bewegtbildversion zeigt sich, wie die ländliche Idylle konterkariert wird durch die Unrast der Erwachsenen, denen der Sinn für die Umgebung ebenso fehlt wie für die darin aufwachsenden Kinder.

Sempé wurde für die soziologische Neugier seiner Weltbeobachtung gerühmt. In seiner Arbeitsweise war er indes eher konservativ. Er verwendete großformatiges Papier und Tusche, die er sparsam mit einer Feder der Marke Atome 423 auftrug, von der er nach eigenen Angaben nur noch wenige Restbestände besaß. Vor ein paar Tagen sendeten die Agenturen erste Porträts von Jean-Jacques Sempé in Vorbereitung auf seinen 90. Geburtstag. Nun ist Sempé kurz vor Erreichen des Datums im Kreis seiner Familie gestorben.